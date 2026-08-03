Fregadora-aspiradora B 110 R Classic Bp + R75
Ideal para superficies medianas: fregadora-aspiradora a batería con conductor sentado, ágil y silenciosa, con depósitos de 110 litros, cabezal de cepillos y tobera de alto rendimiento. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
La fregadora-aspiradora a batería con conductor sentado B 110 R Classic, muy fácil de usar, dispone de una tobera con la mayor potencia de aspiración del mercado, así como de un cabezal de cepillos cilíndricos de 75 centímetros de ancho con función de barrido previo para ahorrar tiempo, ambos fabricados en aluminio fundido a presión de alta calidad. Los depósitos de 110 litros para agua limpia y sucia no solo permiten periodos de trabajo más largos, sino también rendimientos en superficie de hasta 4500 metros cuadrados por hora. Gracias a su diseño compacto, la B 110 R Classic es muy ágil, por lo que también resulta muy adecuada para la limpieza de zonas con muchos rincones. La luz de marcha diurna integrada garantiza una visibilidad inmejorable. La elevada presión de apriete de los rodillos garantiza unos excelentes resultados de limpieza y, en caso necesario, pueden cambiarse de forma rápida y sencilla. Una gran pantalla para ajustar todas las funciones importantes en más de 30 idiomas y unos elementos de control fáciles de entender y codificados por colores hacen que el equipo sea fácil de usar. Además, los indeseados errores de manejo se evitan gracias al sistema inteligente de llaves KIK para la asignación individual de derechos de acceso a las funciones del equipo.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|110 / 110
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3150
|Batería (V)
|24
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1200
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|175
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Peso sin accesorios (kg)
|251
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes