Fregadora-aspiradora B 150 R Bc+ D90
B 150 R: perfecta para superficies de 7200 m²/h y con una velocidad de trabajo de 8 km/h. La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería tiene dos cepillos circulares y depósitos de 150 litros.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R, compacta y extraordinariamente maniobrable, se maneja incluso en los espacios interiores más sinuosos. El equipo tiene dos cepillos circulares (anchura de trabajo: 90 cm) y está equipado con un cargador integrado. La codificación por colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation garantizan un cómodo manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso con el sistema KIK. El modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad permiten reducir el consumo de agua y energía, así como el nivel de ruido. El sistema de lavado del depósito opcional garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función Auto Fill permite ahorrar tiempo durante el llenado del depósito de agua limpia. El sensor del ángulo de giro y la luz de marcha diurna de serie garantizan una conducción segura, mientras que las baterías de iones de litio aseguran una larga autonomía y vida útil (opcionales).y disponibles diferentes variantes de equipamiento).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|7200
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|5040
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|8
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|89
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|181
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|957
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|218
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química