La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R, compacta y extraordinariamente maniobrable, se maneja incluso en los espacios interiores más sinuosos. El equipo tiene dos cepillos circulares (anchura de trabajo: 90 cm) y está equipado con un cargador integrado. La codificación por colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation garantizan un cómodo manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para evitar manejos erróneos es posible asignar derechos de acceso con el sistema KIK. El modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad permiten reducir el consumo de agua y energía, así como el nivel de ruido. El sistema de lavado del depósito opcional garantiza una limpieza sencilla e higiénica del depósito de agua sucia y la función Auto Fill permite ahorrar tiempo durante el llenado del depósito de agua limpia. El sensor del ángulo de giro y la luz de marcha diurna de serie garantizan una conducción segura, mientras que las baterías de iones de litio aseguran una larga autonomía y vida útil (opcionales).y disponibles diferentes variantes de equipamiento).