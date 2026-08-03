Fregadora-aspiradora B 150 R Bc + R85
Fregadora-aspiradora con conductor sentado B 150 R con cepillos cilíndricos (anchura de trabajo: 90 cm), velocidad de desplazamiento de 8 km/h y rendimiento en superficie de 7200 m²/h. Con depósitos de 150 litros, sistema KIK y modo eco!efficiency.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería es muy ágil gracias a su forma corta y estrecha y llega incluso hasta las superficies interiores más sinuosas. Gracias al modo eco!efficiency y la dosificación de agua en función de la velocidad, el consumo energético y de agua y el nivel de ruido producido se reducen significativamente. El equipo cuenta con dos cepillos cilíndricos (anchura de trabajo: 85 cm). El cabezal de cepillos posee una función de barrido integrada y un cajón de barrido de gran tamaño. La gran suavidad de marcha garantiza un funcionamiento silencioso, mientras que la robustez del aluminio fundido a presión asegura una larga vida útil. La codificación por colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan considerablemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para evitar posibles errores de manejo, el sistema KIK permite asignar derechos de acceso; el sensor del ángulo de giro aumenta la seguridad durante la conducción. La limpieza higiénica y sencilla del depósito de agua sucia es posible gracias al sistema patentado de lavado de depósitos disponible opcionalmente. La función Auto Fill sirve para el llenado sencillo y rápido del depósito de agua limpia. Cargador integrado ya incluido.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|850
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|6800
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|4760
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|8
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|181
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|957
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|218
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química