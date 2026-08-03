Fregadora-aspiradora B 220 R Bc + D 90
La compacta fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R ofrece una anchura de trabajo de 90 cm. Este equipo a batería cuenta con un depósito de 220 l y tecnología de cepillos circulares de esponja para un rendimiento en superficie de hasta 9000 m²/h.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 220 R permite limpiar de manera eficiente, rápida y exhaustiva superficies interiores de tamaño mediano. El cabezal de cepillos circulares con una anchura de trabajo de 90 cm garantiza unos resultados de limpieza excelentes, mientras que el sistema de llave KIK, el interruptor EASY Operation, el sensor del ángulo de giro y los elementos de control codificados por colores hacen que el manejo de este equipo compacto sea extremadamente fácil, cómodo y seguro. También resulta cómodo el display en color de gran tamaño, a través del cual pueden ajustarse los diferentes modos de limpieza. El modo eco!efficiency, cuando se activa, reduce el consumo energético y de agua, así como la emisión de ruidos durante el funcionamiento, con lo que prolonga claramente su autonomía. Con el sistema de dosificación opcional DOSE, se garantiza en todo momento una dosificación precisa y homogénea de la cantidad de detergente, lo que permite ahorrar aún más recursos gracias a la dosificación de agua en función de la velocidad. Equipada de serie con la función Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 220 litros y la tobera de aluminio fundido a presión para lograr unos resultados de aspiración excelentes. La rápida velocidad de trabajo de 10 km/h lo convierte en un equipo de alto rendimiento.odo momento una dosificación precisa y uniforme de la cantidad de detergente. El equipo puede incluir también si se desea la función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia de 200 litros con ahorro de tiempo o el sistema de enjuague del depósito para la limpieza del depósito de agua sucia. Y no olvidemos la conexión a nuestro sistema de gestión de flotas web Kärcher Fleet que completa el paquete de forma práctica.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio sencillo de los cepillos circulares o de los platos impulsores
- Cepillos circulares disponibles en diferentes durezas: blanda, media y dura
- Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Disponibles baterías sin mantenimiento y baterías de bajo mantenimiento con 36 V/180 Ah o 240 Ah respectivamente.
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900 - 900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|220 / 220
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|9000
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|10
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|89
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|994
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|230
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Para aplicaciones en centros de producción, almacenes, centros logísticos e industrias pesadas
- Aparcamientos
- Para una limpieza en profundidad y una limpieza de mantenimiento rápidas y eficientes en centros comerciales.
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química