La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 220 R permite limpiar de manera eficiente, rápida y exhaustiva superficies interiores de tamaño mediano. El cabezal de cepillos circulares con una anchura de trabajo de 90 cm garantiza unos resultados de limpieza excelentes, mientras que el sistema de llave KIK, el interruptor EASY Operation, el sensor del ángulo de giro y los elementos de control codificados por colores hacen que el manejo de este equipo compacto sea extremadamente fácil, cómodo y seguro. También resulta cómodo el display en color de gran tamaño, a través del cual pueden ajustarse los diferentes modos de limpieza. El modo eco!efficiency, cuando se activa, reduce el consumo energético y de agua, así como la emisión de ruidos durante el funcionamiento, con lo que prolonga claramente su autonomía. Con el sistema de dosificación opcional DOSE, se garantiza en todo momento una dosificación precisa y homogénea de la cantidad de detergente, lo que permite ahorrar aún más recursos gracias a la dosificación de agua en función de la velocidad. Equipada de serie con la función Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 220 litros y la tobera de aluminio fundido a presión para lograr unos resultados de aspiración excelentes. La rápida velocidad de trabajo de 10 km/h lo convierte en un equipo de alto rendimiento.odo momento una dosificación precisa y uniforme de la cantidad de detergente. El equipo puede incluir también si se desea la función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia de 200 litros con ahorro de tiempo o el sistema de enjuague del depósito para la limpieza del depósito de agua sucia. Y no olvidemos la conexión a nuestro sistema de gestión de flotas web Kärcher Fleet que completa el paquete de forma práctica.