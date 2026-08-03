Fregadora-aspiradora B 220 R Bc + R85
Fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 220 R + R 85. Con depósito de 220 litros, eficaz tecnología de rodillos, anchura de trabajo de 85 cm, velocidad de desplazamiento de 10 km/h y rendimiento en superficie de 8500 m²/h.
El sistema EASY Operation, el gran display en color y los elementos de control codificados por colores facilitan enormemente el manejo de la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 220 R, que cuenta con una anchura de trabajo de 85 centímetros y tecnología de cepillos cilíndricos de eficacia probada con un nuevo cabezal de cepillos de aluminio fundido a presión ultrasilencioso. Función de barrido previo incluida. El equipo compacto a batería, de bajo consumo gracias al modo eco!efficiency y a la dosificación de agua en función de la velocidad, destaca en la limpieza de superficies interiores con un rendimiento en superficie de 8500 m²/h. El innovador sistema de llave KIK evita eficazmente los errores de manejo por personas no autorizadas, mientras que un gran display en color de fácil lectura simplifica la selección de los modos de limpieza almacenados. La función Auto Fill (de serie) para el llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia de 220 litros de capacidad, el sistema patentado de lavado del depósito para una limpieza higiénica del depósito de agua sucia y el sistema de dosificación de detergente DOSE, que garantiza una dosificación homogénea y precisa del detergente, son varias de las opciones de confort disponibles opcionalmente.
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Disponibles baterías sin mantenimiento y baterías de bajo mantenimiento con 36 V/180 Ah o 240 Ah respectivamente.
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Eléctrica
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|850 - 850
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180 - 1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|220 / 220
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|8500
|Batería (V/Ah)
|36 / 240
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|aprox. 7
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Velocidad de marcha (km/h)
|10
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|560
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|67
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2400
|Peso total permitido (kg)
|994
|Actualizaciones de software disponibles hasta
|2032-01-01
|Peso sin accesorios (kg)
|230
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Cargador para montaje a bordo
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
Equipamiento
- Auto-Fill
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Cabezal de cepillo cilíndrico muy silencioso para zonas sensibles al ruido
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Para aplicaciones en centros de producción, almacenes, centros logísticos e industrias pesadas
- Aparcamientos
- Para una limpieza en profundidad y una limpieza de mantenimiento rápidas y eficientes en centros comerciales.
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química