Fregadora-aspiradora B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
Elevado rendimiento en superficie gracias a una velocidad de marcha de 10 km/h, cabezal de cepillos cilíndricos de 120 cm y depósitos de 260 l: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp para exigentes usos industriales.
La extraordinaria aspiración a través de la tobera rediseñada con flujo de aire optimizado y el cabezal de cepillos cilíndricos también de nuevo diseño con función de barrido integrada para la recogida de suciedad gruesa garantizan los mejores resultados de limpieza con la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 260 RI Bp: sin necesidad de barrido previo. Está equipada con dos turbinas Ec exentas de desgaste, función de llenado automático Auto Fill para el llenado rápido del depósito de agua limpia de 260 litros de capacidad, un sistema de lavado manual de depósitos, cepillos laterales, foco y sistema de dosificación de detergente DOSE Se ha diseñado especialmente para los trabajos industriales más duros como prueban, por ejemplo, la cesta para suciedad gruesa de acero inoxidable y los rodillos deflectores macizos. La velocidad de marcha de hasta 10 km/h y el ancho útil de 120 centímetros permiten elevados rendimientos en superficie en un tiempo reducido. En los trayectos en curva se optimiza automáticamente la aplicación de agua. Un sensor de ángulo de giro garantiza la máxima seguridad frenando el equipo si su velocidad es excesiva.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos cilíndricos de nuevo diseñoResultado de barrido considerablemente mejorado y prevención de obstrucciones en la tobera. Sustitución de cilindros en segundos y sin herramientas. Excelentes resultados de limpieza.
Velocidad de marcha de 10 km/hPermite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte. Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas. Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.
Con dos turbinas de serieExcelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies. Turbinas Ec exentas de desgaste. Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.
Tobera industrial soldada
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Robusto soporte de paralelogramo con función de sorteo de obstáculos.
Con sistema para la dosificación del detergente «DOSE»
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Manejo más sencillo y tiempos de instrucción más cortos.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles a los ruidos (Daytime Cleaning, hospitales, hoteles, etc.).
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (cm)
|120
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1420
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1420
|Ancho útil al aspirar. (cm)
|114
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|260 / 260
|Depósito de suciedad (l)
|32
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 12000
|Rendimiento en superficie práctico (m²)
|8400
|Batería (V)
|36
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 10
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 15
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1250
|Presión de apriete de cepillos. (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|212
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Peso total permitido (kg)
|1840
|Peso sin accesorios (kg)
|696
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema patentado de lavado del depósito
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Volante regulable
- Función de barrido
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Reducción de la velocidad en curvas para aumentar la seguridad
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada