Fregadora-aspiradora B 300 R I D + SB right
Potente combinación de barredora, fregadora y aspiradora: equipo combinado con conductor accionado por diésel B 300 RI Diésel. Con cepillos laterales para la limpieza cerca de los bordes en paredes y esquinas.
El equipo combinado con conductor B 300 RI Diésel con cepillos laterales, gracias a su robusto bastidor de acero y a su tecnología de accionamiento irrompible, supera incluso los usos más exigentes. Al mismo tiempo, sabe convencer en la limpieza de mantenimiento y a fondo por su eficacia, confort, facilidad de uso y largos intervalos de trabajo, y permite barrer, fregar y aspirar en un solo procedimiento. Un depósito de agua de 300 litros de capacidad, el cepillo cilíndrico extragrande, la extraordinaria aspiración y el confortable vaciado en alto garantizan tanto una limpieza a fondo y rápida como una eliminación de la suciedad cómoda por medio del vaciado en alto. El cepillo lateral aumenta el ancho útil en unos 1350 mm y está montado en el lado derecho y sobre muelles para que resista las colisiones con seguridad. Permite una limpieza cerca del borde en paredes y esquinas. El rendimiento de superficie de la B 300 RI Diésel llega a ser de hasta 16 550 m² por hora.
Características y ventajas
Fregar, aspirar y barrer de una sola pasadaDoble productividad de individuo y equipo. Reducción a la mitad del tiempo de trabajo. No es necesario el barrido previo.
Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedadCómodo para el usuario. No hay ningún contacto directo con la suciedad. El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.
Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipoAmpliación del ancho útil hasta 1755 milímetros. Permite unos rendimientos de superficie de más de 16 000 m²/h. Protección del equipo y del objeto.
Posición de conducción más elevada
- Muy buena visibilidad de la superficie a limpiar.
- Manejo ágil.
Bastidor de acero de gran tamaño
- Equipo robusto apto también para los usos más exigentes.
Tobera curva
- Muy buena aspiración, también en curvas estrechas.
Motor de combustión diésel rentable
- Intervalos de trabajo largos y sin interrupciones.
- Limpieza independiente.
- Limpieza flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1045 - 1400
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1755
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1440
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Depósito de suciedad (l)
|180
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|16550
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|12400
|Tipo de baterías
|Batería de arranque
|Batería (V/Ah)
|12 / 80
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|460
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|25 - 150
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|92
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- También para aplicaciones en zonas abiertas, almacenes externos, zonas de carga y obras de construcción
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos
- Ideal también para el ámbito de logística, por ejemplo, para la limpieza de almacenes
- Reventa y alquiler