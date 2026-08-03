El equipo combinado con conductor B 300 RI Diésel con cepillos laterales, gracias a su robusto bastidor de acero y a su tecnología de accionamiento irrompible, supera incluso los usos más exigentes. Al mismo tiempo, sabe convencer en la limpieza de mantenimiento y a fondo por su eficacia, confort, facilidad de uso y largos intervalos de trabajo, y permite barrer, fregar y aspirar en un solo procedimiento. Un depósito de agua de 300 litros de capacidad, el cepillo cilíndrico extragrande, la extraordinaria aspiración y el confortable vaciado en alto garantizan tanto una limpieza a fondo y rápida como una eliminación de la suciedad cómoda por medio del vaciado en alto. El cepillo lateral aumenta el ancho útil en unos 1350 mm y está montado en el lado derecho y sobre muelles para que resista las colisiones con seguridad. Permite una limpieza cerca del borde en paredes y esquinas. El rendimiento de superficie de la B 300 RI Diésel llega a ser de hasta 16 550 m² por hora.