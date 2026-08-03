Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp + SB
Limpieza respetuosa con el medio ambiente en un solo paso: la B 300 RI Bp, libre de emisiones y con un depósito de agua limpia y sucia de 300 litros, barre y friega al mismo tiempo.
El equipo combinado con conductor sin emisiones B 300 RI Bp convence para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de grandes superficies. El cepillo lateral montado en el lado derecho, que dispone de una suspensión contra colisiones, amplía la anchura de trabajo a unos 1350 milímetros y permite limpiar hasta los bordes en paredes y esquinas. Es posible instalar un segundo cepillo lateral en cualquier momento . Los 2 grandes cepillos cilíndricos, un depósito de agua de 300 litros y la tobera ancha y curvada permiten ahorrar tiempo al barrer y fregar eficazmente en un solo paso con un rendimiento en superficie de hasta 14 000 m²/h. A continuación, la suciedad puede eliminarse fácilmente y de manera cómoda para el usuario mediante un vaciado en alto. Además, gracias a su sólido bastidor de acero, la B 300 RI Bp también es adecuada para los trabajos más exigentes. El KTL emparejado y el revestimiento de polvo garantizan la mejor resistencia a la oxidación.
Características y ventajas
Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada
- Doble productividad de individuo y equipo.
- Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.
- No es necesario el barrido previo.
Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad
- Cómodo para el usuario.
- No hay ningún contacto directo con la suciedad.
- El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.
Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo
- Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
- Protección del equipo y del objeto.
- Especialmente robusto y de larga vida útil.
Accionamiento con baterías sin emisiones
- Limpieza silenciosa.
- Protege la salud y el medio ambiente.
- Hasta 40 000 m² con una sola carga de batería.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1045 - 1350
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1755
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1440
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Depósito de suciedad (l)
|180
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 14000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|10500
|Batería (V/Ah)
|36 / 805
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 4
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|460
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
|Peso sin accesorios (kg)
|1459
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|2500 x 1600 x 1850
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Videos
Campos de aplicación
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos