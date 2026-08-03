Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp + SB

Limpieza respetuosa con el medio ambiente en un solo paso: la B 300 RI Bp, libre de emisiones y con un depósito de agua limpia y sucia de 300 litros, barre y friega al mismo tiempo.

El equipo combinado con conductor sin emisiones B 300 RI Bp convence para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de grandes superficies. El cepillo lateral montado en el lado derecho, que dispone de una suspensión contra colisiones, amplía la anchura de trabajo a unos 1350 milímetros y permite limpiar hasta los bordes en paredes y esquinas. Es posible instalar un segundo cepillo lateral en cualquier momento . Los 2 grandes cepillos cilíndricos, un depósito de agua de 300 litros y la tobera ancha y curvada permiten ahorrar tiempo al barrer y fregar eficazmente en un solo paso con un rendimiento en superficie de hasta 14 000 m²/h. A continuación, la suciedad puede eliminarse fácilmente y de manera cómoda para el usuario mediante un vaciado en alto. Además, gracias a su sólido bastidor de acero, la B 300 RI Bp también es adecuada para los trabajos más exigentes. El KTL emparejado y el revestimiento de polvo garantizan la mejor resistencia a la oxidación.

Características y ventajas
Fregar, aspirar y barrer de una sola pasada
  • Doble productividad de individuo y equipo.
  • Reducción a la mitad del tiempo de trabajo.
  • No es necesario el barrido previo.
Vaciado en alto sencillo del depósito para la suciedad
  • Cómodo para el usuario.
  • No hay ningún contacto directo con la suciedad.
  • El vaciado del depósito para la suciedad se realiza desde el asiento.
Cepillos laterales / fregadoras laterales con cubierta giratorios cepillan a ambos lados del equipo
  • Ampliación del ancho útil hasta 1755 milímetros.
  • Protección del equipo y del objeto.
  • Especialmente robusto y de larga vida útil.
Accionamiento con baterías sin emisiones
  • Limpieza silenciosa.
  • Protege la salud y el medio ambiente.
  • Hasta 40 000 m² con una sola carga de batería.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Ancho útil de los cepillos (mm) 1045 - 1350
Ancho útil con dos cepillos laterales (mm) 1755
Ancho útil al aspirar. (mm) 1440
Depósito de agua limpia/sucia (l) 300 / 300
Depósito de suciedad (l) 180
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 14000
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 10500
Batería (V/Ah) 36 / 805
Capacidad de las baterías (h) aprox. 4
Capacidad ascensional (%) 12
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 460
Consumo de agua (l/min) máx. 12
Peso sin accesorios (kg) 1459
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 2500 x 1600 x 1850

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Tobera curva
  • Cepillos laterales

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • Freno de estacionamiento
  • Equipo de barrido integrado
  • Función de barrido
  • Válvula magnética
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Luz diurna de marcha de serie
  • Tipo de labios de aspiración: Linatex®
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp + SB
Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp + SB
Fregadora-aspiradora B 300 RI Bp + SB
Videos
Campos de aplicación
  • Para el uso en empresas de transporte y logística
  • Para la industria (taller de fundición, fábrica de cemento), logística y almacén, aparcamientos y plazas de aparcamiento, sector de la construcción y puertos y aeropuertos
Accesorios
Detergentes