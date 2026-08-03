El equipo combinado con conductor sin emisiones B 300 RI Bp convence para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de grandes superficies. El cepillo lateral montado en el lado derecho, que dispone de una suspensión contra colisiones, amplía la anchura de trabajo a unos 1350 milímetros y permite limpiar hasta los bordes en paredes y esquinas. Es posible instalar un segundo cepillo lateral en cualquier momento . Los 2 grandes cepillos cilíndricos, un depósito de agua de 300 litros y la tobera ancha y curvada permiten ahorrar tiempo al barrer y fregar eficazmente en un solo paso con un rendimiento en superficie de hasta 14 000 m²/h. A continuación, la suciedad puede eliminarse fácilmente y de manera cómoda para el usuario mediante un vaciado en alto. Además, gracias a su sólido bastidor de acero, la B 300 RI Bp también es adecuada para los trabajos más exigentes. El KTL emparejado y el revestimiento de polvo garantizan la mejor resistencia a la oxidación.