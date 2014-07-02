La limpieza con la BR 47/35 ESC es muy práctica cuando la escalera mecánica o el pasillo rodante están en marcha. El equipo se coloca en la parte inferior de la escalera mecánica. Las boquillas pulverizan la solución limpiadora sobre los cepillos de fregado, que limpian los perfiles de los pasillos móviles o las escaleras mecánicas. La suciedad se aspira en la misma operación. Unos cepillos especiales de recogida absorben el agua y la transportan a las ranuras de aspiración. La forma del cabezal de cepillos y el motor de cepillos instalado en el centro permiten que dos cepillos cilíndricos trabajen cerca del borde en ambos lados. Esto garantiza una limpieza perfecta de la escalera mecánica hasta las ranuras más externas del perfil. Un patín de centrado en el centro del cabezal de cepillos garantiza un guiado seguro de la máquina. La BR 47/ 35 ESC es adecuada para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de muchos fabricantes diferentes. El ajuste a las diferentes escaleras mecánicas se realiza mediante la sustitución de los cuatro kits de peines guía diferentes, que encajan en el perfil de la superficie de la escalera mecánica y la sellan durante la aspiración.