Fregadora para la limpieza de escaleras BR 47/35 Esc Ep
Para la limpieza en profundidad y de mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Rendimiento en superficie: 2-3 escaleras mecánicas/pasillos rodantes por hora (limpieza de mantenimiento). 0,5-1 escalera mecánica/pasillo rodante por hora (limpieza en profundidad).
La limpieza con la BR 47/35 ESC es muy práctica cuando la escalera mecánica o el pasillo rodante están en marcha. El equipo se coloca en la parte inferior de la escalera mecánica. Las boquillas pulverizan la solución limpiadora sobre los cepillos de fregado, que limpian los perfiles de los pasillos móviles o las escaleras mecánicas. La suciedad se aspira en la misma operación. Unos cepillos especiales de recogida absorben el agua y la transportan a las ranuras de aspiración. La forma del cabezal de cepillos y el motor de cepillos instalado en el centro permiten que dos cepillos cilíndricos trabajen cerca del borde en ambos lados. Esto garantiza una limpieza perfecta de la escalera mecánica hasta las ranuras más externas del perfil. Un patín de centrado en el centro del cabezal de cepillos garantiza un guiado seguro de la máquina. La BR 47/ 35 ESC es adecuada para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de muchos fabricantes diferentes. El ajuste a las diferentes escaleras mecánicas se realiza mediante la sustitución de los cuatro kits de peines guía diferentes, que encajan en el perfil de la superficie de la escalera mecánica y la sellan durante la aspiración.
Características y ventajas
Extraordinaria potencia de reaspiración
- Gracias a las 2 potentes turbinas de aspiración, en combinación con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
- Impide que el agua gotee en la caja de máquinas de la escalera mecánica.
Adaptada a la escalera mecánica
- Los peines, que se adaptan a las ranuras de las escaleras, proporcionan la aspiración necesaria.
- Hay disponibles diferentes tipos de peines para diferentes tipos de escaleras mecánicas. La humedad se reaspira óptimamente de la escalera mecánica.
Cómoda postura de pie en la parte posterior del equipo durante el servicio
- Para un manejo sencillo
Cambio de cepillos y de dientes sin herramientas
- Con el depósito vacío, los cepillos y peines se pueden cambiar con toda facilidad sin herramientas adicionales.
El cabezal de cepillos se baja hasta la escalera mecánica
- Manejo seguro
Alta calidad
- Los componentes de gran calidad reducen al mínimo los gastos de mantenimiento
Sin vibraciones por oscilación
- Más comodidad
Potente turbina de aspiración
- Para una potencia de reaspiración extraordinariamente buena. Junto con las 4 mangueras de aspiración rectas y los peines adecuados, el agua utilizada se reaspira de forma segura.
Cabezal de cepillos corto
- Para un uso universal. De este modo, se pueden limpiar también las escaleras mecánicas que empiezan a subir tras un escalón y medio.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|470
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|35 / 35
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|870 - 1090
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|75
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillos de limpieza
- Cepillos de barrido
- Alimentación de red
Equipamiento
- Motor de aspiración: 800 W