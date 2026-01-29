Nuestro equipo monodisco BDS 43/150 C Classic, muy robusto, convence por su excepcional relación precio-potencia y por una enorme versatilidad en la limpieza a fondo de suelos. Gracias a su potente motor de 1500 W, es ideal tanto para suelos duros como elásticos y recubrimientos textiles, así como para lijar suelos de parqué desgastados. Su ancho útil de 430 mm hace que sea ideal para la mayoría de aplicaciones en el ámbito de la limpieza de edificios, mientras que el engranaje planetario con ruedas metálicas dentadas y resistentes al desgaste y que no requiere mantenimiento proporciona una larga vida útil y un desgaste y unos costes de mantenimiento muy inferiores en comparación con un engranaje por correa. Incluido en el equipo de serie hay un plato impulsor.