Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic
Hidrolimpiadora compacta, robusta y sencilla HD 5/11 E Classic. Con culata de latón y accesorios de alta calidad.
Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que convence por su fácil manejo y su gran robustez. Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste aún más bajo y una larga vida útil. El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento. La Home-Base integrada sirve para el almacenamiento práctico de las boquillas. Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.
Características y ventajas
Bajo desgaste y larga vida útilCulata de latón de alta calidad. Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico. Reducción automática de la presión.
Accesorios de alta calidadLanza de acero inoxidable de 840 mm de longitud. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Numerosas opciones de almacenamientoSoporte para almacenamiento de boquillas. Ganchos para cables integrados. Portalanzas.
Rosca rápida EASY!Lock
- Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
- Cambio rápido de accesorios.
- Manejo intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|200 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|110
|Presión máx. (bar)
|160
|Potencia de conexión (kW)
|2,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|036
|Entrada de agua
|3/4″
|Movilidad
|Portátil
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|18
|Peso (con embalaje) (kg)
|25,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|334 x 366 x 954
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
Equipamiento
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de vehículos
- Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
- Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
- Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies