Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic

Hidrolimpiadora compacta, robusta y sencilla HD 5/11 E Classic. Con culata de latón y accesorios de alta calidad.

Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que convence por su fácil manejo y su gran robustez. Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste aún más bajo y una larga vida útil. El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento. La Home-Base integrada sirve para el almacenamiento práctico de las boquillas. Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic: Bajo desgaste y larga vida útil
Bajo desgaste y larga vida útil
Culata de latón de alta calidad. Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico. Reducción automática de la presión.
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic: Accesorios de alta calidad
Accesorios de alta calidad
Lanza de acero inoxidable de 840 mm de longitud. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic: Numerosas opciones de almacenamiento
Numerosas opciones de almacenamiento
Soporte para almacenamiento de boquillas. Ganchos para cables integrados. Portalanzas.
Rosca rápida EASY!Lock
  • Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
  • Cambio rápido de accesorios.
  • Manejo intuitivo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 200 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 110
Presión máx. (bar) 160
Potencia de conexión (kW) 2,2
Cable de conexión (m) 5
Tamaño de la boquilla 036
Entrada de agua 3/4″
Movilidad Portátil
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 18
Peso (con embalaje) (kg) 25,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 334 x 366 x 954

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla de alto rendimiento
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Equipamiento

  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic
Hidrolimpiadora HD 5/11 Classic
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de vehículos
  • Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
  • Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
  • Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies
Accesorios
Detergentes