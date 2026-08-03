Esta hidrolimpiadora se presenta como un equipo compacto con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud, que convence por su fácil manejo y su gran robustez. Su campo de aplicación es la limpieza sencilla y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. Incluye una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, lo que se traduce en un desgaste aún más bajo y una larga vida útil. El sistema automático de descarga de presión protege los componentes, prolonga la vida útil y reduce los costes de reparación y mantenimiento. La Home-Base integrada sirve para el almacenamiento práctico de las boquillas. Este amplio paquete se completa con los acoplamientos rápidos EASY!Lock, que permiten un manejo considerablemente más rápido en comparación con los tapones de rosca convencionales.