La HD 5/11 EX Plus Classic es una hidrolimpiadora robusta y compacta con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. El equipo está equipado con una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, que garantizan un bajo desgaste y una gran robustez. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. Con la ayuda de la boquilla rotativa se puede eliminar incluso la suciedad más incrustada. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil.