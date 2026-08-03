Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic

Esta hidrolimpiadora es un equipo robusto y compacto. Tiene un diseño sencillo e incluye una culata de latón, una boquilla rotativa y un enrollador de mangueras.

La HD 5/11 EX Plus Classic es una hidrolimpiadora robusta y compacta con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. El equipo está equipado con una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, que garantizan un bajo desgaste y una gran robustez. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. Con la ayuda de la boquilla rotativa se puede eliminar incluso la suciedad más incrustada. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic: Bajo desgaste y larga vida útil
Bajo desgaste y larga vida útil
Culata de latón de alta calidad. Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico. Reducción automática de la presión.
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic: Accesorios de alta calidad
Accesorios de alta calidad
Boquilla rotativa profesional. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic: Numerosas opciones de almacenamiento
Numerosas opciones de almacenamiento
Soporte para almacenamiento de boquillas. Enrollador de mangueras manual. Ganchos para cables integrados.
Rosca rápida EASY!Lock
  • Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
  • Cambio rápido de accesorios.
  • Manejo intuitivo.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 200 - 240
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar) 110
Presión máx. (bar) 160
Potencia de conexión (kW) 2,2
Tamaño de la boquilla 036
Entrada de agua 3/4″
Movilidad Portátil
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 21
Peso (con embalaje) (kg) 26,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 334 x 366 x 954

Incluido en el equipamiento de serie

  • Boquilla turbo
  • Lanza pulverizadora: 840 mm
  • Longitud de la manguera de alta presión: 8 m

Equipamiento

  • Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic
Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic
Videos
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de vehículos
  • Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
  • Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
  • Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies
Accesorios
Detergentes