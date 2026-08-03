Hidrolimpiadora HD 5/11 EX Plus Classic
Esta hidrolimpiadora es un equipo robusto y compacto. Tiene un diseño sencillo e incluye una culata de latón, una boquilla rotativa y un enrollador de mangueras.
La HD 5/11 EX Plus Classic es una hidrolimpiadora robusta y compacta con una lanza de acero inoxidable de 840 milímetros de longitud. Permite una limpieza fácil y en profundidad de vehículos, equipos y herramientas, así como del patio y el jardín. El equipo está equipado con una culata de latón y una manguera de malla de acero de alta calidad, que garantizan un bajo desgaste y una gran robustez. La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la vida útil. Otras ventajas prácticas son el enrollador de mangueras para facilitar su almacenamiento y la Home-Base integrada para el almacenamiento de boquillas. Con la ayuda de la boquilla rotativa se puede eliminar incluso la suciedad más incrustada. En comparación con los tapones de rosca convencionales, los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo fácil y rápido, a la vez que mantienen la estabilidad y una larga vida útil.
Características y ventajas
Bajo desgaste y larga vida útilCulata de latón de alta calidad. Émbolo de acero inoxidable con revestimiento cerámico. Reducción automática de la presión.
Accesorios de alta calidadBoquilla rotativa profesional. Robusta manguera de caucho con refuerzo de malla de acero. Pistola de alta presión profesional con válvula de acero inoxidable.
Numerosas opciones de almacenamientoSoporte para almacenamiento de boquillas. Enrollador de mangueras manual. Ganchos para cables integrados.
Rosca rápida EASY!Lock
- Tiempos de preparación breves (montaje y desmontaje).
- Cambio rápido de accesorios.
- Manejo intuitivo.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|200 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|110
|Presión máx. (bar)
|160
|Potencia de conexión (kW)
|2,2
|Tamaño de la boquilla
|036
|Entrada de agua
|3/4″
|Movilidad
|Portátil
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|21
|Peso (con embalaje) (kg)
|26,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|334 x 366 x 954
Incluido en el equipamiento de serie
- Boquilla turbo
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Longitud de la manguera de alta presión: 8 m
Equipamiento
- Bomba axial de tres émbolos: con pistones de acero inoxidable
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de vehículos
- Para limpiar equipos y herramientas (aún en la obra)
- Para limpiar el patio y el jardín (paredes, caminos, pabellones)
- Para la limpieza espontánea de pequeñas superficies