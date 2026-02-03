Lava-aspiradores a batería Puzzi 2/1 Bp
Máxima libertad de movimientos para la limpieza en profundidad de manchas en todo tipo de textiles: potente lava-aspirador portátil a batería de 36 V con boquilla para tapicerías ergonómica.
Robusto, de larga vida útil, potente y flexible al no tener cable: nuestro lava-aspirador a batería Puzzi 2/1 Bp. Con este lava-aspirador a batería, que también sirve como lava-aspirador, extractor y eliminador de manchas, podrá eliminar fácilmente manchas tanto recientes como secas de textiles como sillas tapizadas, sofás, asientos de vehículos y mucho más. El Puzzi 2/1 Bp elimina todas las manchas en un abrir y cerrar de ojos gracias a su extraordinaria potencia de aspiración, asegurando así breves tiempos de secado. Gracias a su diseño compacto, su bajo peso y su asa de transporte ergonómica, el equipo puede transportarse fácilmente con una sola mano. Para obtener los mejores resultados de eliminación de manchas, la solución de limpieza se rocía profundamente en las fibras textiles bajo presión y se aspira nuevamente junto con la suciedad desprendida. Se incluyen de serie: boquilla para tapicerías, manguera de pulverización/aspiración, depósitos separados para agua limpia y sucia y almacenamiento integrado de accesorios. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V y el cargador rápido correspondiente.
Características y ventajas
Excelente rendimiento de limpiezaExcelente limpieza con un claro efecto del antes y el después. Muy buena potencia de succión gracias a un vacío muy elevado. Patrón de pulverización extremadamente fino y uniforme de la boquilla para tapicerías.
Diseño compacto y gran movilidadTambién es ideal para lugares estrechos o de difícil acceso. Libertad de movimientos y gran flexibilidad de uso gracias a la ausencia de cables. Se puede guardar en cualquier sitio gracias a su diseño compacto.
Calidad Professional: especialmente robusta y de larga vida útilTurbina eficiente con una vida útil de 1000 horas. Bomba de diafragma muy robusta y resistente. Boquilla para tapicerías compacta, extracorta y resistente.
Flexibilidad total: plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
- Potente batería que se cambia rápida y fácilmente.
Concepto de manejo especialmente sencillo
- Práctico selector giratorio para la conexión/desconexión.
- La boquilla para tapicerías ergonómica puede manejarse con un solo dedo.
- Rápido llenado y vaciado de los depósitos.
Boquilla para tapicerías ergonómica y extra corta
- Robusta y para zonas de aplicación estrechas, como el interior de los vehículos.
- Excelente patrón de pulverización con un consumo de agua reducido.
- Diseño ergonómico con una cómoda empuñadura de dos componentes.
Fácil transporte
- Con asa de transporte ergonómica para mayor comodidad.
- Transporte con una sola mano por escalones y peldaños.
- Movilidad: por ejemplo, limpieza interior de vehículos o casas de vacaciones.
Depósitos extraíbles
- Depósito de agua limpia y agua sucia fácilmente extraíble.
- Llenado rápido de agua gracias al cierre Quick & Easy.
- Fácil vaciado y limpieza del depósito de agua sucia.
Almacenaje de accesorios integrado
- Fijación mediante una banda elástica resistente y un gancho.
- Transporte sin pérdidas de la manguera de aspiración y la boquilla para tapicerías.
- Fácil almacenamiento del equipo, incluidos los accesorios.
Opcional: detergente adecuado disponible
- Llene el depósito con agua limpia siguiendo las instrucciones.
- Excelente eliminación de manchas en tapicerías y textiles.
- La solución de limpieza extraída se aspira con la suciedad.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|1,7 / 2,9
|Caudal de aire (l/s)
|16
|Vacío (kPa)
|16
|Caudal de pulverización (ml/min)
|350
|Presión de pulverización (MPa)
|0,16 - 0,22
|Potencia de la turbina (W)
|350
|Potencia de la bomba (W)
|4
|Capacidad de absorción (W)
|350
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|72
|Diámetro nominal de los accesorios ( )
|DN 30
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo normal: / 46 (7,5 Ah) Modo normal: / 37 (6,0 Ah)
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|410 x 235 x 250
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Tubo de pulverización/aspiración: 1.9 m
- Boquilla para tapicerías corta con asa
- Depósito de agua limpia
- Depósito de agua sucia
- Detergente: RM 764 N, 125 ml
Equipamiento
- Fijación para el transporte de la manguera
- Almacenaje de accesorios integrado
- Punta de boquilla: Boquilla para tapicerías, naranja
Videos
Campos de aplicación
- Eliminación de manchas en tapicerías y muebles tapizados
- Tratamiento selectivo de manchas en moquetas
- Eliminación de manchas en textiles de asientos de vehículos
- Limpieza de todas las superficies textiles