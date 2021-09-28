POWER FOAM: EL LAVADO DE VEHÍCULOS CON EFECTO WOW DE KÄRCHER
Con el autoservicio de Kärcher, el lavado de vehículos se convierte en una experiencia: la espuma Kärcher Power limpia de forma potente, eficaz e impresionante. Esto se traduce en clientes más satisfechos y una facturación adicional garantizada.
Lavado de coches eficiente y en profundidad con la espuma Power Foam de Kärcher
La lanza de espuma Power Foam cubre toda la superficie del vehículo con la espuma Kärcher Power en segundos. El resultado: una espuma sensacional, voluminosa y muy eficaz. La espuma Power elimina la suciedad rebelde y los residuos de insectos de forma eficaz y suave. El cliente intensifica la sensación de limpieza mediante la distribución completa y uniforme de la espuma Kärcher Power.
El principio de funcionamiento de la lanza de espuma Power Foam
Aplicación sencilla - Gran resultado
La mezcla de detergente de lavado, agua y aire se aplica al vehículo a alta presión con la lanza de espuma Power cubriendo el vehículo con una espuma voluminosa y altamente eficaz.
Aparte de su uso con espuma Power, la lanza también se puede utilizar para el lavado de las llantas con la espuma para llantas Kärcher Power y para aplicar la cera Kärcher Power.
La lanza de espuma Power no solo lava los vehículos de manera óptima, sino que también impresiona por su fácil manejo. Las instrucciones de funcionamiento de colores uniformes, los discos de programa y las mangueras de alta presión proporcionan orientación y facilitan el funcionamiento.
Ventajas del lavado con espuma Power
Cómo te beneficias
- Una espuma sensacional para una experiencia de lavado con efecto impecable se traduce en un cliente satisfecho y que regresará.
- Facturación adicional a través de lavado más prolongados.
- Lanza de espuma Power para tres programas adicionales. Re-equipamiento posible en cualquier momento.
La espuma Kärcher Power foam está disponible para las siguientes máquinas
Detergentes adecuados para el lavado de vehículos de autoservicio
Accesorios adecuados
ESPUMA POWER FOAM: LAVADO DE VEHÍCULOS CON EFECTO WOW
Con los sistemas de lavado en autoservicio de Kärcher, el lavado de vehículos se convierte en una experiencia con resultados impecables: la espuma Kärcher Power lava de forma potente, eficaz e impresionante. El resultado: una espuma sensacional, voluminosa y muy eficaz. Esto se traduce en clientes satisfechos y una facturación adicional garantizada para usted.