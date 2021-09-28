POWER FOAM: EL LAVADO DE VEHÍCULOS CON EFECTO WOW DE KÄRCHER

El principio de funcionamiento de la lanza de espuma Power Foam

Aplicación sencilla - Gran resultado

La mezcla de detergente de lavado, agua y aire se aplica al vehículo a alta presión con la lanza de espuma Power cubriendo el vehículo con una espuma voluminosa y altamente eficaz.

Aparte de su uso con espuma Power, la lanza también se puede utilizar para el lavado de las llantas con la espuma para llantas Kärcher Power y para aplicar la cera Kärcher Power.

La lanza de espuma Power no solo lava los vehículos de manera óptima, sino que también impresiona por su fácil manejo. Las instrucciones de funcionamiento de colores uniformes, los discos de programa y las mangueras de alta presión proporcionan orientación y facilitan el funcionamiento.