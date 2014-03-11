Fontaines d'eau

Empreinte carbone réduite

Une étude menée par l'Université de Technologie de Darmstadt révèle que la fontaine d'eau WPD* de Kärcher utilise peu d'énergie pour fournir de l'eau potable : toute consommation d'énergie laisse une trace sous forme de dioxyde de carbone, c'est-à-dire une empreinte en CO2, appelée empreinte carbone du produit. En comparaison, l'empreinte carbone de la fontaine WPD est six fois inférieure à celle d’une fontaine d’eau avec bonbonne et jusqu'à dix fois inférieure à celle de l’eau en bouteille.