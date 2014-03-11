Fontaines d'eau
Fontaines d'eau : un approvisionnement en eau durable De l'eau fraîche pour les bureaux et les entreprises : les fontaines d'eau Kärcher sont équipées d'un système hygiénique automatique et certifié ainsi que d'un système de filtration innovant. Une alternative économique et durable à l'eau en bouteille ou en bonbonne.
Un investissement intelligent aux multiples avantages.
Grâce aux nouvelles fontaines d'eau configurables WPD 100, WPD 200 et WPD 600 de Kärcher, vous pouvez offrir à moindre coût à vos collaborateurs, clients et visiteurs une eau d’un goût et d’une qualité irréprochable. Grande particularité, les fontaines d'eau WPD sont configurées à votre convenance. Sélectionnez au choix le type d'eau, la filtration, le type de désinfection, la couleur, le modèle avec ou sans socle et le pack électronique.
La nouvelle fontaine d’eau WPD
Avec la fontaine d'eau WPD entièrement configurable, Kärcher redéfinit la fontaine d'eau. En version basic ou advanced, vous déterminez le niveau de fonctionnalités que vous souhaitez.
- Un design élégant
Le design élégant et les matériaux simples d'entretien sont des éléments clés de la nouvelle fontaine d'eau WPD. Vous pouvez personnaliser la façade aux couleurs de votre entreprise ou l'utiliser comme support publicitaire.
- Six choix possibles
Dans sa configuration de base, la fontaine d'eau WPD fournit par défaut de l'eau plate, tempérée ou froide. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de l’eau gazeuse (médium ou classic), et de l'eau chaude et très chaude. L'eau s'écoule en un débit régulier sans éclaboussure.
- De l'eau chaude en un seul geste
Une pression sur un bouton suffit pour que la fontaine d’eau WPD produise de l'eau chaude instantanément et pour la quantité demandée. Ce principe innovant réduit considérablement la consommation d'énergie.
- Un plaisir à la carte
Le raccordement direct au réseau d’eau de ville d'eau permet de disposer d’eau en permanence. Il est possible de remplir des contenants allant du gobelet à la carafe de 30 cm de haut.
- Aucune goutte
Le bac de récupération est équipé d'un dispositif anti-débordement qui peut être raccordé à un réservoir ou à une conduite pour une évacuation directe.
- Des gobelets toujours à portée de main
Le distributeur de gobelets intégré dans le socle assure une disponibilité permanente des gobelets.
- Optez pour un socle
Chaque fontaine d'eau WPD dispose d’un socle qui peut accueillir une bouteille de CO2 de 10 kg, un réservoir anti-débordement ou une unité de refroidissement additionnelle (WPD 600).
Votre fontaine d’eau WPD. Personnalisée à vos besoins.
Jamais auparavant, vous n'avez disposé d'autant de liberté quant au choix de votre fontaine d'eau. Les nouvelles fontaines d'eau WPD configurables ne sont autres que la réponse logique aux désirs actuels des clients. Profitez dès maintenant d'une fontaine d’eau telle que vous la souhaitez.
Une configuration adaptée à la fréquentation
La puissance de refroidissement des fontaines d’eau WPD est adaptée à la fréquentation du site. Trois possibilités s’offrent à vous : la fontaine WPD 100 (jusqu'à 50 personnes), la fontaine WPD 200 (jusqu'à 100 personnes) et la fontaine WPD 600 (pour plus de 100 personnes).
Combinaison de filtres efficace
Vous pouvez sélectionner le type de filtration qui vous convient parmi les filtres Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure ou une protection U.V.
Différents types d'eau
Il est possible d'offrir jusqu'à six types d'eau différents : eau tempérée, froide, gazeuse (medium ou classic), chaude et très chaude.
Dosage de la quantité d'eau
La quantité d'eau peut être dosée de manière précise. Faites votre choix parmi plusieurs options possibles : S pour une petite quantité, L pour une quantité moyenne et XL pour une très grande quantité d’eau.
Diagnostic rapide
Le Kärcher Fleet permet une connexion directe entre la fontaine d’eau WPD et votre ordinateur ou smartphone grâce à la communication M2M (machine-to-machine). Il est ainsi possible de disposer d’alertes, d’anticiper un dysfonctionnement de la machine et de maîtriser les coûts de maintenance.
Façade personnalisée
La façade peut être dotée d’un visuel personnalisé (aux couleurs de l'entreprise par exemple) ou être utilisée comme support publicitaire.
Le plaisir à l'état pur
L'eau est source de notre vie et remplit de nombreuses fonctions dans l’organisme. Parce qu'elle ne contient aucune calorie et favorise l'élimination des graisses, l'eau est un véritable élixir de santé. La consommation régulière d'eau pure a des effets bénéfiques visibles sur la santé, la concentration, la productivité et le bien-être.
Sans eau rien n'est possible
Le corps humain est composé à 60 % d'eau. L'eau apporte les nutriments, vitamines et sels minéraux essentiels à nos cellules et élimine les déchets métaboliques. Une déshydratation, serait-elle de seulement 2 %, réduit significativement les capacités physiques comme mentales et peut entraîner des symptômes tels que maux de tête, fatigue et difficultés de concentration.
Connaître les besoins de son corps
Afin de rester actif et performant, l’organisation mondiale de la santé recommande de boire deux à trois litres d'eau par jour. Les jus, limonades ou café ne constituent pas des boissons adaptées car ils contiennent de grandes quantités d'acides, de sucre, de caféine et autres additifs. L'eau pure, elle, ne contient pas de calorie et favorise l'élimination des graisses.
Une réponse : la fontaine d'eau WPD
La fontaine d’eau WPD est toujours prête à l’emploi. Raccordée au réseau d’eau de la ville elle procure de l’eau de la meilleure qualité pour tous les goûts. Une simple pression et c’est de l’eau froide, tempérée, chaude ou gazeuse qui coule à volonté.
Une solution adaptée à chaque environnement
Raccordement facile. Faible encombrement. Réduction des coûts d'exploitation et d'énergie. Pas de stockage, pas de bonbonne consignée. Grâce aux fontaines d'eau WPD 100, 200 et 600 de Kärcher, vos collaborateurs, clients ou visiteurs peuvent profiter à tout moment d'une eau de qualité irréprochable. Et pour un moindre coût pour vous.
Entreprises et bureaux
Désaltérez-vous avec de l'eau bien fraîche : un confort et un bien-être pour l’ensemble du personnel.
Commerce de détail
La fontaine d’eau WPD fonctionne comme une petite oasis de fraîcheur pour les clients et fait de l'espace commercial un espace de vie.
Industrie
L'eau, source d'énergie : pour le bien-être de vos employés.
Etablissements de santé
Quoi de plus agréable que de disposer d’une fontaine d’eau WPD dans les salles d’attente ?
Services publics
Pour les visiteurs, l'eau est synonyme de service. Dans les administrations, les établissements scolaires et les lieux très fréquentés, la fontaine d'eau WPD offre de l'eau fraîche ou tempérée.
Hôtellerie
De l'eau dans les espaces Réception et bien-être d’un hôtel, c'est tendance.
Restaurants et cantines
Grâce à la fontaine d'eau WPD 600, une distribution d’eau est toujours disponible, même dans les lieux à forte fréquentation. Idéal pour les restaurants, cantines et traiteurs.
À consommer avec raison.
Les contenants tels que les bouteilles en plastique et les bonbonnes nuisent à l'environnement. En outre, l'hygiène des bonbonnes est souvent critique. Les coûts en matière d’énergie correspondant au transport et à l’entretien ainsi que le stockage et les coûts de main-d'œuvre liés à la manipulation sont élevés. La fontaine d’eau WPD de Kärcher a été, quant à elle, développée dans une logique de durabilité.
Mode « Economie d’énergie »
Le mode « Economie d’énergie » des fontaines WPD 100, 200 et 600 est une innovation en matière d'économie d'énergie. L'eau est chauffée par petite quantité ce qui permet de réduire au maximum la consommation d'énergie. Même chose pour l'eau froide qui est moins réfrigérée lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
eco!efficiency – mode veille
Grâce au mode veille, il est possible de paramétrer le fonctionnement de chaque fontaine d'eau Kärcher, de sorte qu’elle consomme un minimum d'énergie (< 0,5 watt) les jours où les locaux sont fermés (le week-end par exemple). Cela répond à la directive actuelle ErP.
La qualité fait la différence
Qu'est-ce qui est mieux que la qualité ? La qualité Kärcher. La somme de tout ce qui fait de Kärcher le leader du marché dans la technologie du nettoyage : de bonnes idées, un choix optimal des matériaux, une finition précise, un contrôle de la qualité sans compromis et un service après-vente de pointe. Les nouvelles fontaines d'eau WPD configurables : l'ingénierie Kärcher « made in Germany ».
L’avenir est devant nous
Autant s'y préparer activement et durablement dès aujourd'hui. La gestion durable est un objectif d'entreprise ancré depuis longtemps chez Kärcher : un geste de l'entreprise pour l'homme et l'environnement qui repose tout autant sur les piliers de l'économie que sur la responsabilité sociale et la protection de l'environnement.
Solution écologique et sans logistique.
L'utilisation de fontaines d'eau WPD permet de réduire considérablement les déchets plastiques car aucune bouteille en plastique ni aucune bonbonne ne sont utilisés. Cela permet dans le même temps d'économiser de l’énergie et de réduire les émissions CO2 liées au transport et au recyclage des bouteilles et bonbonnes. Cela évite aussi les coûts logistiques associés : main-d'œuvre, passage de commandes, stockage, transport, collecte des bonbonnes consignées, livraison de nouvelles bonbonnes. Les surfaces de stockage ainsi libérées peuvent être utilisées autrement.
Empreinte carbone réduite
Une étude menée par l'Université de Technologie de Darmstadt révèle que la fontaine d'eau WPD* de Kärcher utilise peu d'énergie pour fournir de l'eau potable : toute consommation d'énergie laisse une trace sous forme de dioxyde de carbone, c'est-à-dire une empreinte en CO2, appelée empreinte carbone du produit. En comparaison, l'empreinte carbone de la fontaine WPD est six fois inférieure à celle d’une fontaine d’eau avec bonbonne et jusqu'à dix fois inférieure à celle de l’eau en bouteille.
* Base de comparaison : Fontaine d'eau Kärcher WPD 100
Solution économique
Les faibles coûts d’utilisation de la fontaine d’eau WPD constituent un facteur économique décisif. Un litre d'eau en provenance de la fontaine d'eau WPD coûte quatre fois* moins cher que de l'eau en bouteille ou en bonbonne. Pour 50 collaborateurs, cela représente seulement 0,23 € par litre (bouteilles : 0,96 €/litre ; bonbonnes : 0,80 €/litre). Pour 100 collaborateurs à peine 0,18 €/litre. Plus le nombre de personnes utilisant la fontaine d'eau est élevé, plus le prix est avantageux. Pour la fontaine d'eau WPD, cela représente en moyenne 4 € par collaborateur et par mois.
* Études menées par le management produits Kärcher
Technologie de pointe brevetée.
La fontaine d'eau WPD 100 de Kärcher est dotée d'un concept d’hygiène unique et breveté qui répond à toutes les normes européennes en vigueur. La fontaine d'eau WPD, fabriquée en Allemagne, répond à tous les standards de qualité de Kärcher.
Système hygiénique breveté
La désinfection thermique intégrée est un brevet déposé par Kärcher : toutes les conduites d'eau, le module de chauffage et de réfrigération, le filtre Hy-Protect et le bec de distribution d'eau sont désinfectés à intervalles réguliers à l'eau chaude. Ce processus réduit les coûts d'entretien par rapport aux systèmes traditionnels et respecte l'environnement.
Concept de filtration innovant
Quatre types de filtration sont disponibles : le filtre Active-Pure qui est un filtre à charbons actifs vitrifié, élimine toute trace de chlore, de métaux lourds ou résidus de conduites pour offrir un goût optimal. Le filtre Hy-Protect est garant d’une hygiène parfaite. Sa membrane, aux pores extrêmement fins protège des bactéries et des virus, tout en préservant les sels minéraux présents dans l’eau. Le filtre Hy-Pure est une combinaison du filtre Active-Pure et du filtre Hy-Protect. La lampe UV-Protect détruit quant à elle, les bactéries et virus au moyen d’une lumière ultraviolette.
Processus de rinçage automatique
Le processus de rinçage automatique dans le cadre de la désinfection thermique peut être programmé pour s'exécuter heure fixe, par exemple la nuit. Ce processus est entièrement automatique. La fontaine d’eau WPD est ensuite de nouveau prête à l'emploi.
Protection du bec de distribution d’eau
Pour assurer une hygiène optimale, le bec de distribution d'eau est positionné de manière à éviter tout contact direct des utilisateurs.
Désinfection des surfaces
Le parfait complément au concept d'hygiène de Kärcher est le désinfectant RM 735.
Connaître les besoins de son corps.
L'homme ne peut pas boire pour se constituer des réserves d’eau. Bien au contraire : l’homme doit consommer tous les jours la quantité d’eau nécessaire pour se maintenir en bonne santé garder sa vitalité et rester efficace. Mais de quelle quantité d’eau avons-nous besoin ? Il n’y a pas de réponse générale à cette question. Notre besoin diffère en fonction de l’âge, du poids, de l’état de santé et des efforts physiques. S’y ajoutent des éléments extérieurs, comme par exemple la température ambiante.
Savoir quand boire et en quelle quantité grâce à l'application « Drinkreminder » de Kärcher.
Souvent, notre quotidien est marqué par le stress. Il n’est pas toujours facile de penser à boire suffisamment quand les rendez-vous, les coups de téléphone, les réunions et un surcroît d’activité nous submergent.
Pour nous aider, KÄRCHER a mis au point le « Drinkreminder ». Cette application calcule non seulement notre besoin quotidien en eau, mais elle le fractionne sur une journée en émettant le moment venu, une alerte.
Contact.
Si vous êtes intéressé par les fontaines d'eau, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement :