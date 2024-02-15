VOUS AVEZ UN PROJET, NOUS AVONS LA SOLUTION.

Nettoyeurs mobiles

Rapides, puissants et hygiéniques, le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix éliminent la saleté et jusqu'à 99,99 % des bactéries sans aucun produit chimique, grâce au pouvoir de la vapeur. Prêts en seulement 30 secondes et rechargeables en continu, il vous offre un nettoyage en profondeur sans interruptionp pour assainir les joints de carrelage, les plaques de cuisson ou les surfaces vitrées en un rien de temps.