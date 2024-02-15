VOUS AVEZ UN PROJET, NOUS AVONS LA SOLUTION.
LA SÉLÉCTION DU MOMENT
Nettoyeurs mobiles
Rapides, puissants et hygiéniques, le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix éliminent la saleté et jusqu'à 99,99 % des bactéries sans aucun produit chimique, grâce au pouvoir de la vapeur. Prêts en seulement 30 secondes et rechargeables en continu, il vous offre un nettoyage en profondeur sans interruptionp pour assainir les joints de carrelage, les plaques de cuisson ou les surfaces vitrées en un rien de temps.
Prévention des risques liés aux poussières
Puissants, fiables et adaptés aux environnements les plus exigeants, les aspirateurs eau et poussières ou industriels protègent vos équipes des risques liés à la poussière. Fini les interruptions de travail et les filtres colmatés : que ce soit sur un chantier ou dans un atelier, aspirez en continu poussières fines, copeaux et substances dangereuses.
Actualités
15.02.2024
Élu produit de l'année par vous !
Grâce à son efficacité et son format compact, l'injecteur extracteur SE 3-18 sans fil a été élu produit de l'année 2024 par les consommateurs en France. Découvrez-le ci-dessous.
31.01.2024
Le changement c'est maintenant ! Découvrez notre toute nouvelle gamme de produits pour l'intérieur de la maison, en blanc.
28.12.2023
Découvrez notre nouveau Chatbot KAI
Disponible en bas ou a droite de votre écran, notre Chatbot vous permet d'accéder à un échange instantané et adapté à vos besoins !