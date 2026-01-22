Fonctionnement de l'aspirateur avec filtration par eau

Aspirateurs
Nos différentes gammes d'aspirateurs sont conçues pour répondre à un grand nombre de besoins, en fonction de vos usages ou de vos surfaces. Chaque aspirateur et accessoire ont été pensés et créés pour vous accompagner au mieux dans les tâches du quotidien.
NOS ASPIRATEURS BALAIS - LES DIFFÉRENCES
VC 7 Cordless yourMax
- 60 min d'autonomie (mode normal)
- Cuve de 800 mL
- 2 niveaux de puissance
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Tube d'aspiration en métal
- Buse de sol avec LED
- Capteur de poussières
VC 6 Cordless ourFamily
- 50 min d'autonomie (mode normal)
- Cuve de 800 mL
- 2 niveaux de puissance
- Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Tube d'aspiration en métal
- Buse de sol avec LED
VC 4 Cordless myHome
- 30 min d'autonomie (mode normal)
- Cuve de 650 mL
- 2 niveaux de puissance
- Filtre d’entrée d’air + filtre mousse
- Tube d'aspiration en plastique
- Buse de sol
LES ATOUTS PRODUITS
Aspirateur sans-fil avec batterie lithium-ion
Maniables, puissants et légers, nos aspirateurs sur batterie sauront vous convaincre. Leurs puissantes batteries permettent de nettoyer sans efforts tous les moindres recoins. Pour une liberté de mouvement maximale.
Capteur de poussières
Nos modèles VC 7 sont équipés d’une technologie innovante : le capteur de poussières. Ce capteur permet de détecter la poussière et d’ajuster automatiquement et intelligemment la puissance d’aspiration. L’autonomie de la batterie est donc préservée, pas besoin d’utiliser plus puissances de poussières que nécessaire. Pour aspirer en toute simplicité et en tout confort.
Large gamme d’accessoires
Tous nos modèles sont équipés d’accessoires vous permettant de satisfaire vos différents besoins de nettoyage. Nos VC 6 et VC 7 sont équipés d’un éclairage LED supplémentaire sur la buse de sol afin de voir et d’aspirer en totalité toutes les poussières présentes sur les sols.
Utilisation facile
Les performances s’adaptent rapidement et simplement en fonction de vos différents besoins grâce aux deux niveaux de puissance de nos aspirateurs balais. Grâce au bouton de verrouillage, vous n’avez pas besoin d’appuyer en permanence sur le bouton de marche. Le mode boost est idéal pour les endroits particulièrement sales.
NOTRE GAMME D’ACCESSOIRES (ANIMAUX, VOITURES…)
Kit de nettoyage pour l’intérieur de la voiture
La large buse de sol vous permet de nettoyer rapidement et efficacement les sièges, tapis et coffres de voitures. La rallonge de flexible est idéale pour nettoyer les endroits difficiles d’accès et la buse de fentes longue et souple permet d’atteindre les endroits les plus étroits.
Brosse turbo
La brosse turbo vous permet d’aspirer rapidement et facilement toutes les saletés comme les poils d’animaux, les cheveux, les poussières ou les miettes.
Outil de nettoyage du filtre
L’outil de nettoyage du filtre permet d’aspirer en profondeur le filtre de votre aspirateur balai pour prolonger la durée de vie de votre appareil.
Buse de fentes
La buse de fentes vous permet d’aspirer dans les moindres recoins, entre les fauteuils du canapé, entre les sièges de voitures, etc.
Buse pour meubles 2-en-1
Cette buse pour meubles va permettre d’aspirer vos différents meubles ou surfaces sans risquer de les abîmer grâce aux poils souples de la buse
Brosse douce
La largeur de la brosse ainsi que ses poils fins et souples en font une brosse idéale pour nettoyer sans risquer d’endommager vos surfaces délicates
Buse pour tissus
Cette buse vous permet d’aspirer toutes les petites surfaces comme les fauteuils, les canapés ou encore vos sièges de voitures.
Les aspirateurs traîneaux
VC 2
Le VC 2 est un aspirateur traîneau qui fonctionne avec sac. Sa filtration HEPA ainsi que son sac filtrant font de lui un allié redoutable lors de vos nettoyages. Les nombreux accessoires fournis avec vous permettent de nettoyer en profondeur vos sols, les endroits difficiles d’accès ou encore les surfaces délicates.
- Puissance adaptable : réglage de la puissance en fonction des besoins
- Enrouleur de câble automatique : rangement simple et pratique
- Poignée escamotable : transport facile, même sur plusieurs étages
- Compartiment de rangement des accessoires : rangement directement sur l’appareil
VC 3
Le VC 3 est un aspirateur traîneau qui fonctionne sans sac. Vous pouvez voir en permanence quand l’aspirateur est plein et qu’il faut vider le bac pour de meilleures performances d’aspiration. Sa filtration HEPA, sa buse de sol, la buse de fentes et la buse pour tissus font de lui un incontournable du nettoyage.
- Technologie multi-cyclone : bac à déchets transparent qui peut être vidé en permanence
- Filtration HEPA 13 : efficace sur les particules fines pour rejeter un air sain
- Enrouleur de câble automatique : rangement simple et pratique
- Position de stationnement : stockage facile de l’appareil pendant ou après utilisation
ASPIRATEUR AVEC FILTRE À EAU
DS 6
Fonctionnement de l'aspirateur avec filtration par eau
Le DS 6 est un aspirateur avec filtration par eau qui permet non seulement une aspiration efficace des sols, mais garantit par la même occasion un air rejeté plus frais et dépoussiéré à 99,95%. À la différence d'un aspirateur classique avec ou sans sac filtrant, l'aspirateur avec filtration par eau DS 6 exploite la force naturelle de l'eau pour générer un tourbillon rapide à l'intérieur du filtre. La saleté aspirée traverse ce tourbillon d'eau, ce qui a pour effet de la séparer de l'air avec une grande efficacité, puis elle reste capturée dans l'eau. Il en résulte un air rejeté, frais et sain.
- Filtration principale efficace dans le filtre à eau transparent. Capture toutes les grosses particules de saleté en toute sécurité. La poussière ne peut plus se disperser et la puissance d'aspiration reste inchangée.
- Le filtre intermédiaire est lavable et donc durable. Il filtre les minuscules particules en suspension dans l'air humide.
- Le filtre HEPA 12 retient 99,5 % des pollens, des bactéries et des rejets d'acariens.
Filtration performante
Le filtre à eau permet d’évacuer un air particulièrement propre et sa conception pratique le rend facile à vider et à nettoyer. Le filtre intermédiaire lavable assure un nettoyage irréprochable et allonge la durée de vie de l’appareil.
Position de stationnement pratique
En cas d’interruption pendant le nettoyage, l’appareil peut facilement être entreposé et il se range facilement après votre ménage.
Rangement pratique des accessoires
Le compartiment à accessoires permet de ranger tous les accessoires facilement et à portée de main. La poignée de transport est ergonomique et permet de transporter le DS 6 sans effort.
Enrouleur de câble automatique
L’appareil est équipé d’un enrouleur de câble automatique qui permet de ranger le câble facilement et rapidement.
Nos Aspirateurs à main
Nos aspirateurs à main sont sans-fil et permettent de venir aspirer ponctuellement les miettes dans la cuisine, les salissures sur les sièges de voiture…
Nettoyage des miettes de la table
Nettoyage de l’habitacle d’une voiture
Buse de fentes 2-en-1
Nettoyage facile du bac à déchets
Station de charge pratique pour le CVH 3 Plus
Bonus Réparation
Le décret n°2024-123 du 20 Février 2024 encourage la réparation des machines et vise à luttrer contre le gaspillage. Grâce à ce décret, la réparation de vos appareils électroniques est encouragée et facilitée. Vous allez pouvoir bénéficier d'aides et via ce QR code, vous trouverez tous les réparateurs labellisés.