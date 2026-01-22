Fonctionnement de l'aspirateur avec filtration par eau

Le DS 6 est un aspirateur avec filtration par eau qui permet non seulement une aspiration efficace des sols, mais garantit par la même occasion un air rejeté plus frais et dépoussiéré à 99,95%. À la différence d'un aspirateur classique avec ou sans sac filtrant, l'aspirateur avec filtration par eau DS 6 exploite la force naturelle de l'eau pour générer un tourbillon rapide à l'intérieur du filtre. La saleté aspirée traverse ce tourbillon d'eau, ce qui a pour effet de la séparer de l'air avec une grande efficacité, puis elle reste capturée dans l'eau. Il en résulte un air rejeté, frais et sain.