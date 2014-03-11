BALAYEUSES

Nos balayeuses mécaniques assurent un nettoyage efficace toute l’année, qu'il s’agisse de pétales, de sable, de feuilles ou de résidus d’épandage. Ergonomiques et adaptées à toutes les surfaces autour de la maison et du jardin, elles facilitent vos tâches quotidiennes et garantissent un environnement propre en un rien de temps. Profitez également de nos offres promotionnelles sur une sélection de modèles.