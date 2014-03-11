BALAYEUSES
Nos balayeuses mécaniques assurent un nettoyage efficace toute l’année, qu'il s’agisse de pétales, de sable, de feuilles ou de résidus d’épandage. Ergonomiques et adaptées à toutes les surfaces autour de la maison et du jardin, elles facilitent vos tâches quotidiennes et garantissent un environnement propre en un rien de temps. Profitez également de nos offres promotionnelles sur une sélection de modèles.
Nos modèles balayeuses - LES DIFFÉRENCES
Balayeuse S4
- Rendement surfacique 1800 max. (m²/h)
- Largeur de travail avec balais latéraux 510 (mm)
- Bac à déchets amovible de 20 litres
- Position de rangement
- Réglage du manche à l’infinie
Balayeuse S6 Twin
- Rendement surfacique 2500 max. (m²/h)
- Largeur de travail avec balais latéraux 670 (mm)
- Bc à déchets amovible de 38 litres
- Position de rangement
- Réglage du manche à l’infinie
Points forts
Balayer en toute simplicité : Les balayeuses mécaniques nettoient rapidement les surfaces dures tout en restant silencieuses, idéales pour les zones sensibles au bruit. Faciles à manier, elles se poussent simplement vers l’avant. Leurs brosses décollent et ramassent feuilles, débris et saletés, ensuite stockés dans un réservoir intégré. Grâce à leurs poils longs, elles atteignent aussi les bordures pour laisser vos extérieurs impeccables.
Les atouts qui font la différence
Facile à utiliser
Balayage sans effort, sans besoin de force ou d'effort.
Facile à replier
Le marchepied pratique permet d'installer la balayeuse sans avoir à se pencher.
Le stockage est facilité, la machine peut même être stockée dans les espaces les plus petits grâce à la fonction rétractable de son manche.
Flexible et pratique
Le manche des balayeuses est réglable en hauteur et peut être complètement rabattus si nécessaire. Cette fonctionnalité permet ainsi de soulager le dos de l'utilisateur.
Réglage de la hauteur de brosse
Fixation de la brosse sans outils pour une rapidité de mise en œuvre de la machine. La brosse est ajustable en fonction du type de surface au sol, permettant ainsi une capacité de nettoyage optimale.
Avantages
Quelle que soit la saison, les balayeuses mécaniques assurent un entretien simple et efficace des surfaces extérieures. Prêtes à l’emploi en quelques secondes, elles se rangent verticalement pour gagner de la place et leurs brosses se remplacent sans outils. Des brosses pour conditions humides sont disponibles en option.
Des performances de nettoyage exceptionnelles
Grâce à la puissance de la brosse à rouleau, aux brosses latérales et à la grande largeur de balayage, les balayeuses balaient sans effort des surfaces allant jusqu'à 3000 m² en une heure seulement.
La propreté jusque dans les moindres détails
Les longs poils des brosses latérales de nos balayeuses manuelles assurent un nettoyage en profondeur, même sur les bords.
Facile à vider
Les conteneurs à déchets des balayeuses Kärcher peuvent être retirés très facilement pour être vidés - saisir, soulever, et voilà ! Aucun contact avec la saleté.
Autonomes
Les conteneurs à déchets peuvent être retirés facilement et sont conçus de manière à pouvoir être autonomes.
Simple et compacte
Toutes les balayeuses Kärcher peuvent être rangées de manière peu encombrante et sans effort.