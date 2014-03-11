BALAYEUSES

Nos balayeuses mécaniques assurent un nettoyage efficace toute l’année, qu'il s’agisse de pétales, de sable, de feuilles ou de résidus d’épandage. Ergonomiques et adaptées à toutes les surfaces autour de la maison et du jardin, elles facilitent vos tâches quotidiennes et garantissent un environnement propre en un rien de temps. Profitez également de nos offres promotionnelles sur une sélection de modèles.

0 Produits
Kärcher Balayeuses mécaniques pour balayer comme les professionnels

Nos modèles balayeuses - LES DIFFÉRENCES

Balayeuse S4 Twin

Balayeuse S4

  • Rendement surfacique 1800 max. (m²/h) 
  • Largeur de travail avec balais latéraux 510 (mm) 
  • Bac à déchets amovible de 20 litres
  • Position de rangement 
  • Réglage du manche à l’infinie
Balayeuse S6 Twin

Balayeuse S6 Twin

  • Rendement surfacique 2500 max. (m²/h) 
  • Largeur de travail avec balais latéraux 670 (mm) 
  • Bc à déchets amovible de 38 litres
  • Position de rangement 
  • Réglage du manche à l’infinie

Points forts

Balayer en toute simplicité : Les balayeuses mécaniques nettoient rapidement les surfaces dures tout en restant silencieuses, idéales pour les zones sensibles au bruit. Faciles à manier, elles se poussent simplement vers l’avant. Leurs brosses décollent et ramassent feuilles, débris et saletés, ensuite stockés dans un réservoir intégré. Grâce à leurs poils longs, elles atteignent aussi les bordures pour laisser vos extérieurs impeccables.

1766460_std_01-300_dpi

Les atouts qui font la différence

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Balayage sans effort, sans besoin de force ou d'effort.

Facile à replier

Facile à replier

Le marchepied pratique permet d'installer la balayeuse sans avoir à se pencher.

Le stockage est facilité, la machine peut même être stockée dans les espaces les plus petits grâce à la fonction rétractable de son manche.

Flexible et pratique

Flexible et pratique

Le manche des balayeuses est réglable en hauteur et peut être complètement rabattus si nécessaire. Cette fonctionnalité permet ainsi de soulager le dos de l'utilisateur.

Balayeuse S 4

Réglage de la hauteur de brosse

Fixation de la brosse sans outils pour une rapidité de mise en œuvre de la machine. La brosse est ajustable en fonction du type de surface au sol, permettant ainsi une capacité de nettoyage optimale.

Avantages

Quelle que soit la saison, les balayeuses mécaniques assurent un entretien simple et efficace des surfaces extérieures. Prêtes à l’emploi en quelques secondes, elles se rangent verticalement pour gagner de la place et leurs brosses se remplacent sans outils. Des brosses pour conditions humides sont disponibles en option.

High cleaning quality push sweeper

Des performances de nettoyage exceptionnelles

Grâce à la puissance de la brosse à rouleau, aux brosses latérales et à la grande largeur de balayage, les balayeuses balaient sans effort des surfaces allant jusqu'à 3000 m² en une heure seulement.

Edge cleaning puish sweeper

La propreté jusque dans les moindres détails

Les longs poils des brosses latérales de nos balayeuses manuelles assurent un nettoyage en profondeur, même sur les bords.

Easy disposal push sweeper

Facile à vider

Les conteneurs à déchets des balayeuses Kärcher peuvent être retirés très facilement pour être vidés - saisir, soulever, et voilà ! Aucun contact avec la saleté.

Stand-alone push sweeper

Autonomes

Les conteneurs à déchets peuvent être retirés facilement et sont conçus de manière à pouvoir être autonomes.

Easy storage Push Sweeper

Simple et compacte

Toutes les balayeuses Kärcher peuvent être rangées de manière peu encombrante et sans effort.

Vidéos d'application

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Accessoire