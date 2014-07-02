SOLUTIONS D'ASPIRATION INDUSTRIELLE

7 juillet 1967 : Bernhard Ringler se met à son compte dans des locaux loués en tant que sous-traitant pour la fabrication de pièces soudées et tournées.

1970 : création de la société Ringler Apparatebau GmbH par Bernhard Ringler en réponse à la question : comment rendre l'élimination des copeaux et de l'émulsion sur les machines-outils aussi efficace et sûre que possible ? Le balayage des copeaux pratiqué jusqu'alors fut rapidement relégué au passé.

1973 : percée avec l'aspirateur de copeaux classique RI 300. Ce dernier alliait les avantages d'un nettoyage efficace de l'environnement industriel, de la séparation des copeaux et de l'émulsion, du réacheminement de l'émulsion réfrigérante vers la machine et du vidage des copeaux par basculement. L'invention révolutionnaire pour l'époque fut un succès commercial dans toute l'Allemagne. Aujourd'hui encore, le successeur de l'aspirateur industriel RI 300 fait figure de classique parmi les aspirateurs industriels et jouit d'une grande popularité. La construction en acier, le format robuste et un maniement parfait sont encore et toujours les piliers de nos solutions.

1976 : construction du premier atelier de production et du premier entrepôt

750 m² plus des bureaux supplémentaires. Fabricant exclusif d'aspirateurs pour l'industrie de transformation des métaux.

1982 : extension des capacités de production et de stockage avec 600 m² supplémentaires et agrandissement des bureaux de 200 m²

1995 : nouvelle extension de la zone de montage et d'expédition

Troisième phase de construction

Construction d'un nouveau hall de montage, extension des capacités pour le montage/l'expédition et station d'essai avec 600 m² supplémentaires. Aboutissant à un total d'env. 2 200 m² de locaux de montage, de production et de bureaux.

2003 : certification de l'entreprise entière selon ISO 9001/VDA 6.4

2010 : rachat par la société Alfred Kärcher

La société Alfred Kärcher SE & Co.KG rachète la société Ringler Apparatebau GmbH avec effet au 01/09/2010

2012 : renforcement systématique du degré d'intégration - Made in Germany

En vue de préserver voire de renforcer le degré d'intégration, la superficie de production est agrandie. S'ensuivent l'acquisition et la mise en service d'un atelier de production supplémentaire pour la construction métallique et les produits primaires.

2013 : production axée sur le client et flexible grâce au nouvel atelier de peinture

Deux cabines de peinture modernes permettent une réduction drastique des délais de livraison ainsi qu'une production nettement plus axée sur le client et plus flexible.

01/10/2013 : changement de nom en Ringler GmbH

2014 : agrandissement des bureaux suite à l'orientation commerciale internationale

Dans le cadre de l'extension de la distribution au niveau international, un bâtiment administratif avec des locaux de formation et des bureaux pour le service commercial et l'administration est mis en service. Il abrite également un showroom pour les produits.

2017 : 50 ans de l'entreprise

L'entreprise fête ses cinquante ans et peut se targuer d'une évolution positive qui l'a menée à sa position de leader innovant du marché des solutions d'aspiration industrielles en Allemagne et en Europe.

2020 : changement de couleur et de marque

Avec effet au 01/01/2020, l'ensemble de la gamme de produits est commercialisé sous le nom de Kärcher. À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur le client.

2022 : deux cœurs de métier qui ne font plus qu'un – de la société Ringler GmbH vers la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH avec la même qualité éprouvée

Avec effet au 01/01/2022, nous devenons la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH. Notre promesse de qualité continuera toujours de guider nos pas au quotidien.