En version mobile ou stationnaire, pour aspirer de petites ou grandes quantités de matières liquides ou solides, sans risque ou nocives – avec les dépoussiéreurs et les aspirateurs industriels Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles en un tour de main.

Kärcher Aspirateurs industriels

Aspirateurs industriels

Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. Les aspirateurs industriels offrent une puissance d'aspiration maximale grâce à une dépression élevée et un débit d'air modéré.

Kärcher Dépoussiéreurs industriels

Dépoussiéreurs industriels

Les dépoussiéreurs sont des appareils stationnaires qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les copeaux les plus fins présent dans l'air. Ils disposent d'un grand pouvoir de dépoussiérage grâce à un débit d'air très élevé et une dépression adaptée.

Product Finder Solutions d'aspiration industrielle Professional


Choisissez la Solution d'aspiration industrielle Professional qui convient à vos besoins grâce au Product Finder ! Retrouvez des solutions d'aspiration industrielle dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.

Trouver des équipements variés en un clin d'œil.

Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.

    Notre exigence en termes de qualité : le Made in Germany

    Une valeur sûre

    Des composants haut de gamme, un grand savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.

    Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but : mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

    Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés

    Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée : intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle :

    • Des systèmes d'aspiration industriels mobiles ou stationnaires
    • Des solutions optimales pour l'aspiration des petites comme des grandes quantités
    • Élimination intégrale des matières solides et liquides ainsi que des grandes quantités de poussière
    • Aspiration et élimination en toute sécurité des matières nocives aspirées
    • Des appareils adaptés à l'usage industriel pour une utilisation en continu
    Aspirateur industriel liquides et copaux

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS LIQUIDES/COPEAUX

     
    Aspirateur industriel solides et poussières

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS SOLIDES/POUSSIÈRES

     
    Aspirateurs industriels pour atmosphères explosives

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

     
    Unités de dépoussiérage

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE

     
    Découvrez nos aides financières valable sur les autolaveuses

    Aides financières

    Pour l’achat d’un aspirateur industriel Kärcher, parmi une sélection de modèles, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière proposée par l’Assurance Maladie pour préserver la santé de vos salariés.

    Le nom change, mais pas la qualité. Ringler devient Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    La société Ringler GmbH opère une migration de marque intégrale pour ses aspirateurs industriels. Dorénavant, l'ensemble de la gamme de produits se présente sous le nom de la marque Kärcher. Nos produits sont fournis de série en coloris anthracite, la nouvelle couleur de l'entreprise (sauf demande spécifique du client). À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur vous, le client.

    Avantage : vous bénéficiez désormais d'une gamme de produits encore plus harmonisée sous l'égide d'une marque internationale forte – Kärcher.

    La société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH reste à vos côtés, même en période de pandémie de COVID-19.

    Les produits et services de Kärcher Industrial Vacuuming en un coup d'œil :

    • Les aspirateurs industriels standards sont disponibles en stock
    • Les solutions sur mesure peuvent toujours être produites avec la même rapidité grâce aux stocks bien approvisionnés
    • Le calendrier prévisionnel des offres concernant les projets reste inchangé du fait de la disponibilité totale du Service commercial et du Bureau d'études
    • L'approvisionnement en pièces de rechange est également garanti grâce aux vastes stocks 

     

    Plus de 50 ans de compétences

    Avec Kärcher Industrial Vacuuming, vous bénéficiez de plus de cinquante ans d'expérience et d'expertise. Nous sommes constamment en contact avec nos clients dans le monde entier afin d'analyser avec eux les missions actuelles et à venir et d'y adapter nos solutions de manière optimale.

    VOTRE SECTEUR, NOS ASPIRATEURS INDUSTRIELS. LES SYSTÈMES D'ASPIRATION INDUSTRIELS KÄRCHER FONT LEURS PREUVES AUPRÈS D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE SECTEURS D'ACTIVITÉ. JOUR APRÈS JOUR.

    Les aspirateurs industriels de Kärcher sont adaptés à tous les secteurs.

    RAPIDE. SÉCURISÉ. PROPRE.

    L'industrie de transformation des métaux – de la métallurgie à l'automobile en passant par la construction mécanique – est un pilier de l'industrie et utilise des procédés très sophistiqués. La transformation des métaux produit d'importantes quantités de copeaux abrasifs, mélangés à des réfrigérants lubrifiants. Le nettoyage des pièces et des machines-outils, y compris en cours de process, est une tâche importante qui influe considérablement sur la rentabilité. Nos aspirateurs industriels puissants vous garantissent des processus parfaitement sûrs et un contrôle qualité optimal.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Ramassage et aspiration de copeaux et de liquides pour tous les procédés d'usinage par enlèvement de copeaux tels que le fraisage, le tournage, le perçage, la rectification, l'ébavurage ou le brossage
    • Aspiration stationnaire des machines d'usinage avec évacuation continue des copeaux et des poussières

    Défi :

    • Encrassement des machines d'usinage par des copeaux (aux arêtes tranchantes), (des poussières de rectification), des poussières de peinture et de ponçage, des scories, des poussières inflammables, des huiles de coupe ou liquides réfrigérants lubrifiants et des émulsions
    • Séparation des copeaux et des émulsions

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Réduction des temps d'arrêt des machines d'usinage
    • Augmentation de la précision de l'usinage
    • Augmentation de la sécurité au travail et des processus
    • Séparation des copeaux et des huiles de coupe ou liquides
    • Des solutions durables et robustes
    • Utilisation continue et nettoyage rapide grâce à une puissance d'aspiration élevée
    Aspirateurs industriels Kärcher pour l'industrie automobile/la transformation des métaux et la construction mécanique

    TRAVAIL HYGIÉNIQUE ET NETTOYAGE RENTABLE AVEC LES ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER

    Des processus de production propres, une qualité assurée, une hygiène optimale et la prévention des contaminations sont les facteurs clés de réussite dans l'industrie agroalimentaire. Celle-ci produit d'importantes quantités de poussières fines et explosibles.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de poussières alimentaires telles que la poussière de farine, les poudres vitaminées, les poudres alimentaires, etc. ; mobile ou intégrée de manière stationnaire au processus de production

    Défi :

    • Tâches d'aspiration et salissures variées : éclats alimentaires, poussières (explosibles, libres dans l'air, collantes, humides), graisses, huiles et protéines, liquides
    • Risques d'explosion de poussières
    • Contaminations (croisées), formation de germes, altération du goût, risques de dérapage

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
    • Des solutions durables, fiables et compactes à la fois
    • Des solutions rentables
    • Filtres d’aspirateurs industriels et nettoyage/décolmatage de filtre efficaces
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie agroalimentaire

    PRIORITÉ À LA SANTÉ. À TOUS ÉGARDS.

    L'industrie pharmaceutique doit respecter en permanence des normes de qualité et d'hygiène élevées pour des catégories de produits très variées. Parallèlement, les processus de production doivent se dérouler aussi efficacement que possible. Les deux sont possibles grâce à nos aspirateurs industriels pour l'aspiration et le dépoussiérage, quelle que soit l'échelle industrielle respective.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de résidus de comprimés, de substances actives (vitamines, œstrogènes)
    • Aspiration de poussières au cœur des processus de production

    Défi :

    • Poussières fines nocives
    • Poussières explosibles

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt, entre autres par
    • aspiration intégrée dans le processus de production
    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    • Utilisation d'aspirateurs industriels dans les zones particulièrement sensibles
    • Aspiration et élimination en toute sécurité des poussières nocives et explosibles,
    • entre autres grâce à la certification de l'aspirateur industriel
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie pharmaceutique

    UN DUO GAGNANT : PRODUCTIVITÉ ET PROPRETÉ.

    La fabrication et la transformation du caoutchouc et des matières plastiques produisent des particules fines et grossières qui sont novices. Lors du transport ou des travaux de maintenance, ces substances peuvent survenir en grande quantité.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage des machines et des postes de travail, notamment ramassage et aspiration de granulés, de copeaux et de poussières de plastique, de mélanges chimiques (agressifs), d'engrais, de colorants en poudre, d'eau, de lessive grâce à l’aspirateur industriel professionnel
    • Aspiration de poussières issues des processus de production (par ex. poussières produites pendant le dosage de granulés)

    Défi :

    • Poussières nocives et polluantes
    • Contamination des produits

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Garantie de la sécurité au travail et de l'efficacité
    • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
    • Elimination/vidange sans contaminations
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie des matières plastiques et l'industrie chimique

    LE SECTEUR DU BÂTIMENT SE MET AU PROPRE.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de substances minérales de tout type (poussière de béton, poussière de ciment), gros déblais, galets, sable
    • Transport de l'aspirateur entre les chantiers et utilisation flexible sur les chantiers

    Défi :

    • Risques pour la santé dûs à la poussière
    • Risques pour la sécurité au travail dûs aux gros déblais

    Avantages :

    • Augmentation de la qualité de travail
    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    • Aspiration directement pendant l'utilisation des outils grâce au connecteur pour outils électroportatifs sur l'aspirateur industriel
    • Maniabilité et mobilité des appareils
    • Des appareils durables et robustes
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'artisanat et l'industrie du bâtiment

    SCIER, RABOTER ET PONCER

    Dans l'industrie du bois et du meuble, la sciure, les copeaux et la poussière de ponçage constituent un risque permanent et sérieux pour la santé. De plus, ces matières peuvent être facilement inflammables voire explosives. L'utilisation de nos aspirateurs à poussière industriel spéciaux empêche de manière fiable que la poussière et les copeaux ne s'accumulent dans l'environnement de travail et ne deviennent un danger.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage courant des ateliers et des machines
    • Aspiration continue des copeaux et des poussières au niveau des fraiseuses, des ponceuses, des scies,
    • des machines d'usinage manuel, etc.

    Défi :

    • Poussières facilement inflammables voire très explosives
    • Poussières nocives
    • Grandes quantités de poussière fréquentes

    Avantages :

    • Protection sanitaire et sécurité au travail
    Aspirateurs industriels Kärcher dans la transformation du bois

    FABRICATION INDUSTRIELLE DE LA PIERRE ET DU VERRE EN TOUTE SÉCURITÉ

    L'usinage de la pierre et du verre produit des matières à aspirer très fines, aux arêtes tranchantes et abrasives. Un défi pour les unités d'aspiration que vous relèverez durablement grâce à nos systèmes d’aspiration industriels.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Nettoyage des machines, parfois avec de grandes quantités de liquides
    • Aspiration de poussière de ciment au niveau des bandes transporteuses et convoyeurs, des entonnoirs, des installations de conditionnement, etc.

    Défi :

    • Grandes quantités de poussière
    • Fluides à aspirer contenant des éléments aux arêtes tranchantes
    • Grandes quantités d'eau de refroidissement

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie du verre et de la pierre

    ÉLIMINATION DES FIBRES ET PELUCHES DANS LA PRODUCTION TEXTILE

    L'aspiration des résidus de production dans l'industrie textile doit répondre à des exigences très spécifiques. Les fibres et les peluches aspirées ayant tendance à s'agglomérer, les filtres, les tuyaux et les canalisations colmatés risquent de paralyser la production. Nos aspirateurs industriels garantissent des processus de production sans pannes.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de peluches et de fibres de toutes tailles et quantités

    Défi :

    • Les fibres textiles adhèrent au filtre de l’aspirateur industriel et le colmatent
    • Les fibres textiles s'agglomèrent dans les tuyaux et les canalisations et bouchent ces derniers

    Avantages :

    • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
    • Puissance d'aspiration élevée durable
    • Des solutions durables, fiables, compactes et rentables
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie textile

    UNE PRODUCTION 100 POUR CENT SANS POUSSIÈRE.

    Dans l'industrie électronique, la production génère des poussières très fines qui peuvent endommager les composants et qui doivent être aspirées directement au cœur du process. Nos aspirateurs industriels professionnels apportent non seulement la solution pour ces tâches, ils protègent également vos équipements de production hautement élaborés.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Fraisage de composants électriques
    • Polissage d'éléments optiques

    Défi :

    • Poussières très abrasives
    • Poussières susceptibles de détruire des composants

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie électrique et optique

    UNE PRODUCTION PROPRE DU PAPIER JUSQU'À L'IMPRESSION

    Lors de la production de médias imprimés, de la poussière de papier, des pigments en poudre, des encres liquides et du toner sont libérés. Ces substances, dont certaines hautement toxiques, nécessitent des aspirateurs industriels puissants tels que ceux que nous développons pour le secteur de l'imprimerie depuis des décennies.

    Utilisation des aspirateurs industriels :

    • Aspiration de fibres de cellulose lors du nettoyage des machines dans l'industrie du papier
    • Aspiration de rognures de papier fines ou grossières au niveau des découpeuses
    • Nettoyage des presses à imprimer
    • Aspiration de pigments en poudre

    Défi :

    • Poussières très fines et explosibles
    • Rognures de papier grossières

    Avantages :

    • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
    • Protection sanitaire
    Aspirateurs industriels Kärcher dans le secteur de l'imprimerie

    VOS DÉCHETS SONT AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS. KÄRCHER PROPOSE DES GAMMES D'APPAREILS ADAPTÉES À TOUTES LES APPLICATIONS.

    Des solutions optimales pour tous les problèmes

    Nos unités de dépoussiérage et nos aspirateurs industriels Kärcher vous offrent des solutions pour toutes les tâches d'aspiration dans l'industrie : grande mobilité ou installation stationnaire, pour l'aspiration des gros copeaux jusqu'aux particules fines en suspension dans l'air, pour les petites ou les grandes quantités, pour les matières liquides ou solides, sans risque ou nocives.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR LIQUIDES/COPEAUX

    UNE ASPIRATION INDUSTRIELLE POUR LES GRANDES QUANTITÉS DE COPEAUX ABRASIFS ET DE LUBRIFIANTS

    Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs industriels capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en utilisation continue 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des copeaux abrasifs ou grosses particules en petites ou très grandes quantités aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER POUR LIQUIDES/COPEAUX

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR SOLIDES/POUSSIÈRES

    DES ASPIRATEURS INDUSTRIELS DOTÉS D'UNE TECHNOLOGIE DE FILTRATION SPÉCIALE

    Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et des fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros – le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers la technologie de filtration utilisée. Les aspirateurs industriels proposent la filtration optimale pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en utilisation continue 24/7 directement au cœur du process.

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS KÄRCHER POUR SOLIDES/POUSSIÈRES

    ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

    SÉCURITÉ CERTIFICÉE POUR LES ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

    L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs industriels de Kärcher pour atmosphères explosives satisfont aux normes correspondantes et certains modèles s'accompagnent d'une certification de conformité aux directives, délivrée par les organismes TÜV Süd et IBExU.

    Aspirateurs industriels Kärcher pour atmosphères explosives

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE

    POUR UNE CAPTURE EFFICACE DES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L'AIR

    Les particules en suspension peuvent être très variées : poussières fines, poussières nocives, copeaux fins et abrasions de toute sorte. Dans de nombreuses industries, une aspiration continue des poussières de process de métaux, de verre, de pierre, des fibres textiles, des produits agroalimentaires ou des produits chimiques directement au cœur du process est indispensable. Raccordées directement aux équipements d'usinage ou de production, nos unités de dépoussiérage captent en continu 24/7 et de manière fiable les particules en suspension, même en grande quantité.

    Unités de dépoussiérage Kärcher

    UNITÉS DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

    POUR TOUTES LES MATIÈRES EN SUSPENSION À RISQUE D'EXPLOSION

    L'aspiration continue des particules explosives en suspension directement à la source, au cœur du process, implique des exigences extrêmes envers les unités de dépoussiérage. Nos unités de dépoussiérage et nos unités de dépoussiérage pour atmosphères explosives se montrent convaincantes depuis de nombreuses années en utilisation stationnaire continue 24/7 dans beaucoup de secteurs de l'industrie, notamment dans l'usinage des métaux et du bois, le secteur automobile, les industries chimique et pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, la papeterie, l'industrie de transformation du caoutchouc et des matières plastiques ainsi qu'en zone ATEX Z22.

    Unité d'aspiration intégrée Kärcher pour atmosphères explosives

    Des solutions personnalisées pour des missions spéciales

    Solution d'aspiration personnalisée Kärcher

    Une solution personnalisée

    Les exigences envers les systèmes d'aspiration industriels peuvent être très spécifiques. Nous planifions chaque installation individuellement en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de prestations va d'une solution mobile simple jusqu'à des solutions d'aspiration très complexes, adaptées à des conditions spécifiques et dotées d'une tuyauterie fixe. Avec plus de cinquante ans d'expérience dans le développement et la réalisation de systèmes d'aspiration industriels, vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent. Ainsi, vous bénéficiez de solutions complètes provenant d'un seul fournisseur.

    Tuyauteries

    Tuyauteries – puissance parfaitement raccordée.

    Nos aspirateurs industriels stationnaires peuvent être utilisés comme systèmes monopostes ou multipostes avec des postes d'aspiration manuels ou intégrés directement dans le process. Nous proposons tous les composants nécessaires à cet effet, des postes d'aspiration et des accessoires jusqu'aux tuyauteries adaptées à vos besoins spécifiques.

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    SERVICE

    Vous pouvez compter sur nous. Même après la réception de votre installation, nous vous offrons un service complet. Découvrez le détail de nos offres et prenez contact avec nous.

    Kärcher Industrial Vacuuming Références

    RÉFÉRENCES

    Voilà ce qui fait notre fierté : nos installations sont utilisées dans de nombreuses entreprises de renommée à travers le monde entier. Qu'il s'agisse de produits finis ou de concepts personnalisés – quels que soient les besoins du client sur place, nous proposons la bonne solution.

    À PROPOS DE NOUS
    Technologie d'aspiration industrielle Kärcher

    Notre ADN

    Voilà qui nous sommes : des spécialistes en matière de solutions d'aspiration industrielles.

    Plus de cinquante ans d'expérience dans le secteur de l’aspiration industrielle font de nous des experts. Notre équipe professionnelle élabore avec vous des solutions parfaitement adaptées à vos besoins à partir d'un vaste éventail de produits et vous offre des conseils exhaustifs. Notre motivation est d'aider nos clients à bénéficier d'un environnement de travail propre et sécurisé grâce à des solutions de nettoyage efficaces.

    Voilà ce que nous offrons : des solutions de qualité supérieure auxquelles vous pouvez vous fier. 

    Avec nos solutions composées d'aspirateurs industriels haut de gamme et d'accessoires variés pour une multitude d'applications, nous vous facilitons vos tâches de production quotidiennes. Nos solutions sont complétées par des concepts de service pour que votre équipement d'aspiration industriel soit toujours opérationnel. Vous pouvez compter sur nos conseils et notre aide à tout moment. Soyez-en sûr. 

    Voilà notre essence : avec deux cœurs de métier qui ne font plus qu'un, nous représentons tout autant les dizaines d'années de réussite de la société Ringler GmbH que sa migration vers la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et nos experts assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos solutions éprouvées, et ce, depuis des décennies. Avec notre expertise approfondie dans le développement, la production, la distribution, le service après-vente et la technologie d'application, nous contribuons à rendre votre production plus propre, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.

    Systèmes d'aspiration industriels Kärcher individuels

    SOUDURE

    Notre niveau élevé de valeur ajoutée nous permet de répondre de manière flexible à vos besoins.

    Systèmes d'aspiration industriels Kärcher selon votre choix de coloris individuel

    PEINTURE

    Nous nous ferons un plaisir de vous fournir nos systèmes d'aspiration industriels dans le coloris de votre choix.

    Systèmes d'aspiration industriels Kärcher de qualité supérieure

    MONTAGE

    Made in Germany – des processus de travail parfaitement structurés garantissent le respect des normes de qualité les plus strictes.

    Notre maison mère dans le Jura souabe.

    Cela fait cinquante ans que la société Kärcher (anciennement Ringler) s'est fait un nom en tant que fabricant de solutions d'aspiration industrielles haut de gamme. L'entreprise est implantée dans la commune souabe de Waldstetten située à une cinquantaine de kilomètres de Stuttgart et entourée des montagnes Drei Kaiserberge. C'est ici que nous produisons pratiquement l'intégralité de notre gamme de produits. L'éventail va des petits aspirateurs industriels mobiles jusqu'aux unités de dépoussiérage équipées d'unités de collecte de conception individuelle en passant par les unités d'aspiration stationnaires, construction des tuyauteries y compris. 

    Nos solutions font la différence. Elles se caractérisent par leur qualité exceptionnelle, leur longévité, leur sophistication technique et leur format robuste. 

     

     

     

     

     

     

    Site Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    7 juillet 1967 : Bernhard Ringler se met à son compte dans des locaux loués en tant que sous-traitant pour la fabrication de pièces soudées et tournées.

    1970 : création de la société Ringler Apparatebau GmbH par Bernhard Ringler en réponse à la question : comment rendre l'élimination des copeaux et de l'émulsion sur les machines-outils aussi efficace et sûre que possible ? Le balayage des copeaux pratiqué jusqu'alors fut rapidement relégué au passé.

    1973 : percée avec l'aspirateur de copeaux classique RI 300. Ce dernier alliait les avantages d'un nettoyage efficace de l'environnement industriel, de la séparation des copeaux et de l'émulsion, du réacheminement de l'émulsion réfrigérante vers la machine et du vidage des copeaux par basculement. L'invention révolutionnaire pour l'époque fut un succès commercial dans toute l'Allemagne. Aujourd'hui encore, le successeur de l'aspirateur industriel RI 300 fait figure de classique parmi les aspirateurs industriels et jouit d'une grande popularité. La construction en acier, le format robuste et un maniement parfait sont encore et toujours les piliers de nos solutions.

    1976 : construction du premier atelier de production et du premier entrepôt
    750 m² plus des bureaux supplémentaires. Fabricant exclusif d'aspirateurs pour l'industrie de transformation des métaux.

    1982 : extension des capacités de production et de stockage avec 600 m² supplémentaires et agrandissement des bureaux de 200 m²

    1995 : nouvelle extension de la zone de montage et d'expédition
    Troisième phase de construction
    Construction d'un nouveau hall de montage, extension des capacités pour le montage/l'expédition et station d'essai avec 600 m² supplémentaires. Aboutissant à un total d'env. 2 200 m² de locaux de montage, de production et de bureaux.

    2003 : certification de l'entreprise entière selon ISO 9001/VDA 6.4

    2010 : rachat par la société Alfred Kärcher
    La société Alfred Kärcher SE & Co.KG rachète la société Ringler Apparatebau GmbH avec effet au 01/09/2010

    2012 : renforcement systématique du degré d'intégration  - Made in Germany
    En vue de préserver voire de renforcer le degré d'intégration, la superficie de production est agrandie. S'ensuivent l'acquisition et la mise en service d'un atelier de production supplémentaire pour la construction métallique et les produits primaires. 

    2013 : production axée sur le client et flexible grâce au nouvel atelier de peinture
    Deux cabines de peinture modernes permettent une réduction drastique des délais de livraison ainsi qu'une production nettement plus axée sur le client et plus flexible. 

    01/10/2013 : changement de nom en Ringler GmbH

    2014 : agrandissement des bureaux suite à l'orientation commerciale internationale
    Dans le cadre de l'extension de la distribution au niveau international, un bâtiment administratif avec des locaux de formation et des bureaux pour le service commercial et l'administration est mis en service. Il abrite également un showroom pour les produits.

    2017 : 50 ans de l'entreprise
    L'entreprise fête ses cinquante ans et peut se targuer d'une évolution positive qui l'a menée à sa position de leader innovant du marché des solutions d'aspiration industrielles en Allemagne et en Europe.

    2020 : changement de couleur et de marque
    Avec effet au 01/01/2020, l'ensemble de la gamme de produits est commercialisé sous le nom de Kärcher. À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur le client.

    2022 : deux cœurs de métier qui ne font plus qu'un – de la société Ringler GmbH vers la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH avec la même qualité éprouvée

    Avec effet au 01/01/2022, nous devenons la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH. Notre promesse de qualité continuera toujours de guider nos pas au quotidien.

    Notre objectif : une optimisation continue de notre impact environnemental

    Les solutions d'aspiration industrielles variées de la société Kärcher Industrial Vacuum GmbH contribuent grandement à la propreté des sites de production, à la sécurité au travail, à la gestion de la qualité de l'air et à la protection de l'environnement. Nos produits se caractérisent par leur qualité exceptionnelle, leur longévité, leur sophistication technique et leur format robuste. 

    Il est primordial à nos yeux que chaque génération d'appareils soit plus écologique que la précédente. Nous attachons une grande importance à la réduction de notre impact environnemental dans le cadre de la fabrication de nos produits et, à travers nos solutions d'aspiration industrielles, nous contribuons par exemple aussi à la collecte des substances polluantes directement chez le client.

    La protection de l'environnement de l'idée de produit jusqu'à l'élimination

    Lorsque l'objectif est la durabilité, l'important est de suivre la bonne voie. Une voie d'avenir que nous empruntons de façon exemplaire depuis des décennies. Ainsi, nous basons le développement de nos nouveaux produits sur le concept « life cycle thinking », une approche axée sur le cycle de vie. Cela signifie que nous prenons en considération l'ensemble du cycle de vie du produit dès la phase de planification. Toutes les phases du cycle de vie du produit sont analysées dès son développement selon des aspects environnementaux essentiels et optimisées en vue d'un impact environnemental minimal.

    Matières premières : nos solutions sont fabriquées à partir de matières premières de qualité haut de gamme. Du fait de nos exigences poussées en termes de qualité et de la longue durée de vie de votre solution qui en résulte, nous protégeons l'environnement.

    Fabrication des pièces : en ce qui concerne le choix de nos sous-traitants, nous veillons également à ce que ces derniers adoptent des méthodes de travail respectueuses de l'environnement. En outre, la décarbonation et une gestion environnementale efficace sont très importantes à nos yeux.

    Production : nos processus de production affichent d'ores et déjà un faible impact environnemental. Néanmoins, nous sommes engagés dans un processus d'amélioration continue et nous efforçons de minimiser encore davantage notre impact sur l'environnement grâce à des processus innovants. Exemples de ces processus : récupération de chaleur, recyclage d'eau et énergie solaire.

    Distribution : dès que possible, nous privilégions des modes de transport écologiques tels que le train. En cas de distribution par camion, nous sommes très soucieux de transporter des quantités de chargement optimales en limitant au maximum les détours.

    Nous contribuons à la protection de l'environnement chez le client : nos solutions innovantes réduisent les émissions de poussières et de bruit liées à la production chez le client et assurent ainsi une production propre et sûre.

    Réparation : l'indice de réparabilité est également pris en compte dès la conception du produit. Notre centre de service après-vente garantit des réparations compétentes dans le monde entier.

    Recyclage et élimination : les appareils usagés sont repris gratuitement conformément à la législation européenne. Un démontage facile et le choix de matériaux adéquats permettent une bonne valorisation des appareils usagés. Par ailleurs, nos solutions d'aspiration industrielles sont en règle générale recyclables à 90 %.

    La durabilité au sein de la société Kärcher Industrial Vacuuming GmbH