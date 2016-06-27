Motoculture

Un seul et même fournisseur: Kärcher, partenaire des collectivités

Les balayeuses et véhicules porte-outils multifonction sont utilisés depuis de nombreuses années par des prestataires de services et nos partenaires dans les municipalités, pour les services hivernaux, l’entretien des espaces verts et le nettoyage. Les nouveaux outils à batterie sont le parfait complément pour toutes les tâches et aident les opérateurs au quotidien, en particulier dans les endroits difficiles d’accès.

Nous pensons à l’avenir - pour l’environnement et pour nos clients

Nous ne cessons d’innover avec de nouveaux produits, de nouvelles technologies et des investissements renouvelés dans la recherche et le développement. Parce que, pour nous, la durabilité n’est pas qu’un mot. C’est un véritable engagement.

Une avancée logique : nos outils à batterie

Nous protégeons l’environnement et l’opérateur en réduisant les émissions, les vibrations et le niveau sonore.

Notre promesse : le service

Quel que soit votre problème, votre conseiller sera à votre disposition pour vous apporter assistance et conseils.