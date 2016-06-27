Motoculture
Une puissance exceptionnelle pour chaque utilisation. Grâce à leur système de batterie 50 V innovant, les tronçonneuses, les souffleurs de feuilles, les tailles-haies ou encore les débrousailleuses Kärcher s’utilisent de façon flexible et sans limite. Les batteries de différentes classes de performance sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de l’opérateur. Outre leur puissance et leur endurance exceptionnelles, les machines se distinguent également par leur respect de l’environnement et leur faible niveau sonore. Elles sont donc idéales pour un usage professionnel, y compris dans des zones sensibles au bruit..
Un seul et même fournisseur: Kärcher, partenaire des collectivités
Les balayeuses et véhicules porte-outils multifonction sont utilisés depuis de nombreuses années par des prestataires de services et nos partenaires dans les municipalités, pour les services hivernaux, l’entretien des espaces verts et le nettoyage. Les nouveaux outils à batterie sont le parfait complément pour toutes les tâches et aident les opérateurs au quotidien, en particulier dans les endroits difficiles d’accès.
Nous pensons à l’avenir - pour l’environnement et pour nos clients
Nous ne cessons d’innover avec de nouveaux produits, de nouvelles technologies et des investissements renouvelés dans la recherche et le développement. Parce que, pour nous, la durabilité n’est pas qu’un mot. C’est un véritable engagement.
Une avancée logique : nos outils à batterie
Nous protégeons l’environnement et l’opérateur en réduisant les émissions, les vibrations et le niveau sonore.
Notre promesse : le service
Quel que soit votre problème, votre conseiller sera à votre disposition pour vous apporter assistance et conseils.
Une équipe de choc pour toutes les tâches municipales.
Technologie en temps réel
Souffleur de feuilles
Les outils portatifs à batterie sont parfaitement adaptés aux véhicules porte outils Kärcher. Le souffleur de feuilles apporte saletés, ordures et feuilles des endroits difficiles d’accès jusqu’à l’avant de la balayeuse, qui les aspire immédiatement. Ce travail d’équipe flexible permet d’innombrables applications et un travail sûr et efficace. Grâce à la cabine deux places du MC 130, les opérateurs peuvent rejoindre confortablement leur mission suivante.
Le variateur de vitesse vous permet de contrôler avec précision la puissance du souffleur et en fait l’équipement parfait pour toutes les tâches. Le bouton Turbo aide à éliminer la saleté tenace en faisant passer le souffleur de feuilles à la puissance maximale par simple pression d'un bouton.
Applications :
- Nettoyage de feuilles, de saletés et d’ordures
- Complément aux balayeuses Kärcher dans les endroits difficiles d’accès comme les coins et les dessous de bancs de parcs
- Travail dans des zones sensibles au bruit comme des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles
Grâce à la technologie en temps réel unique de Kärcher, les utilisateurs peuvent s'orienter de manière optimale. Comparé aux affichages LED traditionnels, les états de fonctionnement et de charge sont affichés en détail.
Tronçonneuses
Des dimensions compactes, une puissance exceptionnelle : ces outils sont pratiques, toujours prêts à vous servir et offrent des résultats impressionnants, même dans les endroits difficiles d’accès. Pour une utilisation flexible, quelle que soit la tâche.
Grâce à la technologie de batterie moderne et au moteur brushless, fonctionnant sans pièces d’usure, la machine requiert très peu de maintenance. Elle impressionne également par son ergonomie et sa construction, qui la rendent extrêmement robuste.
Le frein de chaîne électrique offre une protection particulière pendant le travail. Il
arrête la chaîne immédiatement en cas d’urgence, protégeant encore davantage
l’opérateur.
La lubrification automatique de la chaîne protège le produit à long terme et garantit une utilisation sans dangers. Elle augmente également la durée de vie de la machine et ne requiert aucune maintenance coûteuse. Vous gagnez du temps et de l’argent.
Applications :
- Coupe de branches et d’arbres à terre
- Élagage d’arbres et de haies
- Abattage d’arbres de petite et moyenne taille
Affichage du temps de fonctionnement restant en minutes
Lorsque l'appareil est en fonctionnement, l'utilisateur est constamment informé de la durée de fonctionnement restante et sait donc à la minute près quand la batterie doit être changée ou chargée. La durée de fonctionnement est adaptée en fonction de la machine.
Capacité de la batterie en pourcentage
La capacité de la batterie peut être lue d'un seul coup d'œil.
Temps de chargement restant en minutes
Pendant le processus de chargement, le temps de chargement restant est indiqué sur l'écran. Cela signifie que l'utilisateur sait exactement quand il peut recommencer à travailler.
Kärcher Battery Power+ un système intelligent et fiable
La technologie lithium-ion, ainsi qu'une connectique électronique adaptée, rendent les batteries Kärcher particulièrement performantes.
Sans aucun câble encombrant, les machines alimentées par batterie offrent une liberté de mouvement maximale et sont prêtes à l'emploi en un instant. Grâce à la technologie innovante Kärcher Real Time Technology, l'état de la batterie peut être vérifié à tout moment en un coup d'œil : l'écran LCD intégré indique combien de minutes de travail peuvent encore être effectuées avec la batterie actuelle. Et dans le chargeur de batterie, l'affichage de la batterie indique exactement le temps de charge restant en minutes.
*Base de calcul : 3,5 h/jour (heures de travail par jour), 250 jours/an (jours de travail par an), 1,5 l/h à 1,50 €/l (consommation et coût de l’essence)), 0,29 €/KWh (coût de l’électricité), 2,38 kg/l (émissions de CO2 issues du processus de combustion).
Aperçu
1. Protection contre les éclaboussures
La batterie est protégée contre les jets d'eau conformément à la norme IPX5.
2. Écran LCD avec technologie en temps réel
L'écran LCD intégré indique l'état de charge, la durée de fonctionnement restante ou le temps de chargement restant.
3. La puissance du lithium-ion
Garantit des performances constantes avec une faible autodécharge et aucun effet de mémoire.
4. Fonctionnement intelligent de la batterie
Protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
5. Robustesse extrême
Le boîtier des batteries Kärcher est très résistant aux chocs.
6. Gestion efficace de la température
Des performances maximales sont assurées dans les applications de haute puissance grâce à un tampon thermique efficace et à une gestion intelligente des batteries.
Communication entre la batterie et la machine - quand la technologie pense par elle-même.
Les batteries de la plateforme Kärcher Battery Power+ sont conçues de manière à pouvoir communiquer avec la machine qu'elles font fonctionner. Cela signifie que les informations peuvent être lues à partir de la batterie et affichées sur n'importe quelle interface de la machine, même si la batterie est installée à un endroit difficile à visualiser.
Agréable et confortable - le maniement.
Ce n'est qu'un détail, mais il est d'une grande importance. Des composants souples et résistants sont intégrés, ce qui garantit une manipulation aisée et une bonne prise en main. Ce n'est pas une caractéristique technologique importante pour une batterie, mais un avantage évident pour l'utilisateur professionnel.
Kärcher Battery Universe : puissance accrue. Des possibilités infinies.
Le monde des professionnels se tourne vers le futur : bienvenue dans l'univers des batteries Kärcher. Ici, il n'y a plus de limites : taille compacte, performance et sécurité.
Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batteries Kärcher Battery Power+ 18 V est la source d'énergie pour des produits compacts et faciles à utiliser pour le nettoyage dans le domaine de la construction, du commerce et de l'automobile. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power+ offrent une durée de vie extra-longue avec une capacité de 18 V / 3,0 Ah.
Kärcher Battery Power+ 36 V
La plate-forme de batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V offre une puissance suffisante pour les appareils puissants destinés au nettoyage de grandes surfaces et à l'entretien professionnel des espaces verts. Les machines de cette plate-forme sont compatibles avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ de 36 V à haute performance de 6,0 et 7,5 Ah, ainsi qu'avec les batteries Kärcher Battery Power de 36 V (2,5 Ah ou 5,0 Ah). Avec une seule batterie, vous pouvez passer d'un appareil à batterie Kärcher à un autre, comme un coupe-gazon, un nettoyeur haute pression ou un taille-haie, un aspirateur eau et poussières ou un aspirateur poussières. Pour les exigences les plus élevées en matière de polyvalence, de mobilité et de puissance.
Vidéo
Découvrez les tronçonneuses et souffleurs de feuilles Kärcher en vidéo.