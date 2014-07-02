Solutions pour applications très haute pression et ultra haute pression
Le groupe WOMA Kärcher est l'un des principaux fabricants de systèmes et d'unités à très haute pression (THP) et ultra-haute pression (UHP), de pompes à plongeurs haute pression, d'outils et d'accessoires haute pression. Grâce à son service Recherche & Développement dédié et son expérience de plus de 50 ans dans le domaine THP/UHP, WOMA Kärcher conçoit des systèmes standards ou sur-mesures qui peuvent atteindre des pressions jusqu'à 4 000 bar (58 000 psi) et des débits jusqu'à 1 700 l/min.
Qu'il s'agisse de nettoyage, de décapage, d'enlèvement de matière ou de découpe, les solutions WOMA Kärcher allient précision, puissance élevée et faible consommation d'énergie.
Depuis plus de 50 ans, les ingénieurs de WOMA ont développé des solutions de nettoyage et de maintenance de classe mondiale.
Depuis l'acquisition de Woma en 2011, nous avons développé et amélioré nos solutions personnalisées pour tous les secteurs de l'industrie et du commerce. C'est pourquoi nous sommes en mesure de fournir une gamme de produits qui excelle en termes de qualité, de fiabilité et d'efficacité. Grâce à notre service, nos clients ont toujours un interlocuteur à tout moment et partout dans le monde.
APPLICATIONS
Nettoyage de pièces, des surfaces et des machines
Les surfaces et les matériaux les plus divers doivent être nettoyés régulièrement afin de garantir la continuité des processus et la sécurité pendant le utilisation.
Hydrodémolition / Rénovation du béton
L'objectif premier de toute rénovation de béton est d'éliminer les parties endommagées sans détériorer l’ouvrage et l'armature en acier. Contrairement aux marteaux piqueurs, dont les fortes vibrations se propagent dans l’ouvrage et aux tronçonneuses qui peuvent fragiliser voire détruire les structures métalliques, les jets d'eau ultra-haute pression sont précis et ciblés sur la zone à traiter sans endommager le ferraillage.
Décontamination
Dans tous les domaines de la décontamination, la technologie à ultra-haute pression de KÄRCHER WOMA est utilisée, par exemple pour éliminer les contaminations de surface en profondeur, pour enlever des couches spécifiques, pour nettoyer les bâtiments et les équipements contaminés.
Nettoyage et décapage de navires
Le jet d'eau à ultra haute pression permet d'éliminer de manière extrêmement soigneuse et contrôlée les revêtements, les impuretés et les dépôts sans endommager le support.
Décalaminage à chaud
L'élimination efficace de la calamine lors du laminage à chaud de l'acier est d'une importance décisive pour la qualité du matériau. Le décalaminage hydromécanique s’avère être la forme de décalaminage la plus efficace.
Nettoyage et maintenance en mer
Une grande variété de matériaux doit être nettoyée, dépoussiérée, décapée et découpée dans les conditions les plus extrêmes et dans un espace très confiné.
Nettoyage des coffrages et banches
Un coffrage propre est d'une importance capitale pour la qualité des surfaces en béton. Afin de garantir l'absence de pores, de trous de retrait et de cavités indésirables, les coffrages et les banches doivent être nettoyés régulièrement et examinés pour détecter les zones endommagées. Il est aussi primordial de nettoyer parfaitement les matériels avant réutilisation ou toute nouvelle location.
Nettoyage des fours rotatifs
Dans les fours rotatifs destinés à la production de ciment, des concrétions se forment pendant le processus de combustion et s’accumulent sur les parois réfractaires, ce qui réduit le rendement.
Nettoyage des conduites
Les conduites ont des fonctions importantes partout dans l'industrie. Pour remplir leurs fonctions, un nettoyage ou curage des canalisations à très haute pression permet de maintenir les réseaux dans un état de fonctionnement optimal.
Nettoyage des tamis et des filtres
La capacité fonctionnelle des tamis et des filtres dépend essentiellement de l'état de leurs surfaces. Ils doivent donc être nettoyés régulièrement.
Nettoyage des réservoirs et des cuves
Un nettoyage rapide et complet des réservoirs et des cuves est nécessaire pour perturber le moins possible le processus de production. De plus, le nettoyage des réservoirs et cuves peut être réalisé en toute sécurité grâce aux têtes de lavage qui évitent l’introduction d’un opérateur à l’intérieur du contenant et donc son exposition aux éventuels gaz, à la vapeur et aux projections.
Préparation des surfaces
Le jet d'eau à haute pression est recommandé, et parfois même spécifié, dans presque tous les règlements et directives de construction pertinents comme méthode de préparation des surfaces. Outre les avantages techniques, la compatibilité avec l'environnement et le rendement plaident en faveur de l'utilisation de la technologie de jet d'eau haute pression de KÄRCHER WOMA.
Nettoyage des échangeurs thermiques
Des dépôts tenaces se forment souvent dans les échangeurs de chaleur. Des surfaces propres sont ici la base de processus de production efficaces.
SOLUTIONS
ECOMASTER MK3
L’Ecomaster MK3 est la référence compacte dans le domaine du nettoyage, du décapage et de la maintenance de grands ouvrages et d'installations industrielles mais également dans beaucoup d'autres applications dans l'industrie, la construction et les services communaux. Cette remorque ultra haute pression est entraînée par un moteur diesel de dernière génération.
Disponible à la location.
Avantages :
- Idéal pour le décapage de revêtements et pour la rénovation du béton, ainsi que pour la démolition et la découpe de divers matériaux.
- Disponible en trois versions avec des pressions de service allant de 2 500 jusqu'à 3 000 bar.
- Le nouvel écran de contrôle WOMATIC 4 est très intuitif et ergonomique, garantissant une sécurité élevée pour les utilisateurs durant le fonctionnement de la machine
- L’ensemble des équipements et la gestion de la machine participent à la fiabilité et la durée de vie de l’Ecomaster MK3, ainsi qu’à la réduction de consommation de carburants.
ECOTHERM
La remorque à eau chaude EcoTherm se distingue par ses performances. Dans certains cas, le nettoyage à l'eau chaude est plus efficace qu'avec de l'eau froide. Elle permet une pression moins élevée pour des travaux de nettoyage comparables.
Disponible à la location.
Avantages :
-
À une température de 95 °C, vous pouvez facilement nettoyer les façades, les petites conduites, les sols industriels et d'autres surfaces contaminés par les dépôts d'huile et de graisse.
-
La remorque compacte et légère à un essieu peut être tractée par presque n'importe quelle voiture de classe moyenne.
-
Le système de réservoir à compartiments avec bac de rétention et de sécurité empêche les liquides de s'écouler dans l'environnement (carburant, huile, liquide de refroidissement).
-
Le nouvel afficheur WOMATIC 4 est intuitif et facile à utiliser. Il permet une surveillance de l'état de fonctionnement, de la régulation automatique de la pression et du débit et garantit une sécurité de fonctionnement élevée, une faible usure, une longue durée de vie et, enfin et surtout, une consommation de carburant minimale.
ECOMASTER CLASSIC
L’Ecomaster classic a été spécialement développé pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Il dispose d'un design compact, d'une construction robuste nécessitant peu d'entretien. Les unités à haute pression existent en différentes versions configurables, sont flexibles et toujours utilisables, même dans des climats et conditions extrêmes.
Disponible à la location.
Avantages :
- Le Ecomaster D 250M classic est idéal pour la rénovation, l'enlèvement du béton et des revêtements, la séparation et le coupage de différents matériaux.
- Adapté aux déchets et résidus industriels extrêmement collants et généralement présents dans des échangeurs de chaleur, des tamis, des filtres et des conduites.
- L’Ecomaster D 1502 Classic parfaitement adapté au nettoyage externe des réservoirs jusqu’à l'élimination de la salissure et de la corrosion.
- Les domaines d'application du EcoMaster D 150Z Classic sont le nettoyage de l'intérieur de cuves, de containers et de conduites de gros diamètres
- Tous les appareils sont équipés de pompes à haute pression Woma qui ne sont pas uniquement robustes et très puissantes, mais qui nécessitent également peu d'entretien.
ECOMASTER GRANDES PUISSANCES
Des systèmes puissants pour des exigences élevées. La série de grandes puissances de WOMA se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse. La conception modulaire permet une utilisation rapide et flexible pour toutes les tâches avec la très haute et l'ultra haute pression. Grâce à leur fiabilité et à une large gamme de services, cette série de machine WOMA maîtrise les tâches les plus exigeantes, tant dans les applications mobiles que stationnaires.
L'EcoMaster équipé du module ZWG est puissant et efficace dans toutes les situations. L'EcoMaster ZWG est commandé par un réducteur intermédiaire avec plusieurs vitesses, permettant de couvrir toute la gamme des applications haute pression de l'industrie tout en optimisant la consommation de carburant pendant les travaux.
Disponible à la location
