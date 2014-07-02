Solutions pour applications très haute pression et ultra haute pression

Le groupe WOMA Kärcher est l'un des principaux fabricants de systèmes et d'unités à très haute pression (THP) et ultra-haute pression (UHP), de pompes à plongeurs haute pression, d'outils et d'accessoires haute pression. Grâce à son service Recherche & Développement dédié et son expérience de plus de 50 ans dans le domaine THP/UHP, WOMA Kärcher conçoit des systèmes standards ou sur-mesures qui peuvent atteindre des pressions jusqu'à 4 000 bar (58 000 psi) et des débits jusqu'à 1 700 l/min.

Qu'il s'agisse de nettoyage, de décapage, d'enlèvement de matière ou de découpe, les solutions WOMA Kärcher allient précision, puissance élevée et faible consommation d'énergie.