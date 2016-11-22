Adaptateur Finder EASY!Lock

Comment retrouver rapidement l'adaptateur qui vous convient.

1- À gauche, sélectionnez une catégorie de produits.

2- Choisissez la version que vous utilisez. Cliquez sur le bouton d'info pour obtenir de l'aide.

3- À droite, sélectionnez la machine ou l'accessoire que vous souhaitez raccorder.

4- Cliquez sur la machine ou l'accessoire approprié.

5- L'adaptateur correspondant s'affiche au centre. Cliquez sur l'adaptateur pour plus d'information.