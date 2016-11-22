Adaptateur Finder EASY!Lock
Trouvez l'adaptateur qui vous convient.
8 adaptateurs sont disponibles pour assurer toutes les compatibilités entre nouveaux accessoires EASY!Lock et anciennes gammes de machines et accessoires. À titre d’exemple, l'adaptateur « 2 » permet de connecter le nouveau flexible EASY!Lock aux nettoyeurs haute pression équipés de raccord M 22 x 1,5.
Comment retrouver rapidement l'adaptateur qui vous convient.
1- À gauche, sélectionnez une catégorie de produits.
2- Choisissez la version que vous utilisez. Cliquez sur le bouton d'info pour obtenir de l'aide.
3- À droite, sélectionnez la machine ou l'accessoire que vous souhaitez raccorder.
4- Cliquez sur la machine ou l'accessoire approprié.
5- L'adaptateur correspondant s'affiche au centre. Cliquez sur l'adaptateur pour plus d'information.
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