Détacheurs / Shampouineuses

Nos shampouineuses filaires et détacheurs offrent un nettoyage hygiénique et un détachage efficace des tissus d’ameublement comme les canapés, fauteuils, tapis, moquettes, matelas ou encore les sièges de voitures. Ces derniers permettent de nettoyer et de détacher via l’injection d’eau propre et de détergent tout en aspirant la saleté traitée. Les graisses, les saletés et les odeurs sont ainsi efficacement éliminées. Ces nettoyeurs sont notamment recommandés pour les personnes allergiques et les foyers possédant des animaux.