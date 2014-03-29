Détacheurs / Shampouineuses
Nos shampouineuses filaires et détacheurs offrent un nettoyage hygiénique et un détachage efficace des tissus d’ameublement comme les canapés, fauteuils, tapis, moquettes, matelas ou encore les sièges de voitures. Ces derniers permettent de nettoyer et de détacher via l’injection d’eau propre et de détergent tout en aspirant la saleté traitée. Les graisses, les saletés et les odeurs sont ainsi efficacement éliminées. Ces nettoyeurs sont notamment recommandés pour les personnes allergiques et les foyers possédant des animaux.
Découvrez en vidéo notre dernière nouveauté : le détacheur SE 2 Spot Care.
Il permet de venir à bout des taches du quotidien, et ce, très rapidement et facilement. Son câble électrique lui procure une autonomie illimitée afin de nettoyer vos textiles du quotidien : canapés, fauteuils, sièges de voiture...
Détacheurs filaires
Nettoyage des textiles
Nos appareils sont parfaits pour nettoyer toutes les taches du quotidien de vos animaux ou de vos enfants.
Autonomie illimitée
Nos détacheurs SE 2 Spot et SE 3 Compact sont équipés d'un câble électrique pour une autonomie illimitée et un nettoyage ininterrompu.
Nettoyage des tissus et des sols
Notre détacheur SE 3 Compact Floor est équipé d'une buse de sol qui permet de nettoyer vos tapis ou vos moquettes sans avoir à vous baisser.
Rangement pratique
Nos détacheurs se rangent très simplement et facilement grâce à leur taille et format compact.
Détacheurs sans fil
Nettoyage quotidien :
Une solution de nettoyage efficace au quotidien pour venir à bout des tâches courantes présentes sur les surfaces textiles.
Sans fil
Libérez-vous d'un câble supplémentaire en optant pour le SE 3-18, notre détacheur fonctionnant sur batterie.
Double réservoir
Le premier réservoir permet d’injecter le mélange eau propre et détergent pour nettoyer en permanence avec de l’eau propre. Le deuxième réservoir récupère l'eau sale directement aspirée, la vidange s’effectue sans contact avec la saleté.
Rangement
Le détacheur se range très simplement grâce à sa taille et à son format compact.
Shampouineuses filaires
Nettoyage au coeur des fibres
Nos shampouineuses permettent de nettoyer et de détacher au cœur des fibres textiles.
Lavage sans pauses des grandes surfaces
Nos shampouineuses nettoient de larges zones grâce à leurs buses de sols, le tout sans interruption.
Aucun contact avec la saleté
Le système de double réservoir permet un nettoyage à l'eau propre. Une fois les saletés aspirées et récupérées, il vous suffit de vider la cuve d'eau sale.
Aspire également l'eau et la poussière
La shampouineuse vous accompagne dans vos autres tâches du quotidien car elle est également conçue pour aspirer les saletés sèches et humides.
Enlevez les tâches du quotidien de votre intérieur mais aussi de votre véhicule :
Dotés de réservoirs d'eau amovibles, nos shampouineuses et détacheurs vous offrent un nettoyage simplifié des textiles sans aucun contact avec la saleté.
Canapés & Fauteuils :
Nos appareils fonctionnent parfaitement sur les tissus d'ameublement pour enlever les tâches de nourriture ou de boissons par exemple.
Sièges de voiture :
Nettoyez simplement vos tapis de sols, vos sièges de voiture et accédez à tous les recoins.
Tapis et moquettes :
Grâce à nos détacheurs, faites disparaitre sans effort la saleté et les tâches présentes sur votre moquette ou vos tapis.
Matelas :
Rafraichissez vos matelas avec nos différents modèles d’injecteurs - extracteurs.
Chaussures :
Nettoyez facilement vos chaussures de sport, vos bottes de pluie ou encore vos chaussures de randonnée grâce à notre accessoire : Shoe!Cleaner. Les chaussures retrouvent toute leur propreté !
Révolutionnez vos habitudes de nettoyage avec nos injecteurs extracteurs
Votre nouvelle façon de nettoyer
Grâce à notre gamme d’injecteurs extracteurs vous pouvez éliminer tous types de saletés et ce sur quasiment toutes les surfaces textiles : tapis, moquettes, matelas, canapés, intérieur de voiture, textiles d’extérieur. Notre gamme de shampouineuses offre des possibilités d’utilisation variées à l’intérieur et à l’extérieur. Les graisses, les saletés et les odeurs n’ont plus aucune chance !
Au coeur de la fibre
Un nettoyage et détachage au cœur des fibres textiles. Nos shampouineuses permettent de nettoyer et détacher efficacement divers types de fibres textiles et de les débarrasser de tous types de saletés et autres poussières incrustées. Tout cela dans une grande simplicité d’utilisation et en garantissant un nettoyage hygiénique.
Idéal si vous avez des animaux
Les détacheurs Kärcher sont parfaits si vous avez des animaux à la maison. Pour nettoyer les coussins de vos animaux, le canapé, les fauteuils. L'injecteur extracteur nettoiera les tâches faites par vos animaux.
Fonction rinçage de l'appareil
Nettoyez simplement par vous-même votre détacheur SE 3-18 ou SE 3 Compact. Retirez la buse, insérez la poignée dans le réservoir d'eau propre et pressez le bouton. Avec l'injection d'eau propre, votre appareil est nettoyé.
LA SOLUTION CERTIFIÉE POUR LES PERSONNES ALLERGIQUES
Découvrez un nouveau niveau de propreté avec nos nettoyeurs par injection/extraction, qui ont été officiellement certifiés comme étant adaptés aux personnes allergiques par le renommé Centre Européen de Recherche sur les Allergies (ECARF) à Berlin.
Le sceau ECARF est le sceau d'approbation reconnu et fiable à l'international pour les produits qui améliorent de manière démontrable la vie des personnes allergiques depuis 2006. Cette certification est votre preuve que notre nettoyeur par injection/extraction non seulement nettoie, mais contribue également activement à un climat intérieur plus sain. Il a été scientifiquement prouvé qu'ils :
- Éliminent activement les allergènes des tapis, des tissus d'ameublement et de l'air.
- Piègent en toute sécurité des déclencheurs tels que le pollen et la poussière, offrant ainsi un soulagement durable des symptômes du rhume des foins et de l'asthme.
Offrez-vous et à votre famille un foyer hygiénique et une qualité de vie améliorée.
Valable pour SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 et SE 4 (exclusivement dans l'application par injection/extraction).
Accessoires et détergents
Grâce à la gamme d'accessoires pour les shampouineuses et détacheurs Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement aux besoins de vos textiles.
