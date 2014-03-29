ASPIRATEURS CENDRES ET POUSSIÈRES

Il n'a jamais été aussi simple de faire aussi propre

Le système de filtration est une seule et même pièce, il comprend le filtre à grosses particules en métal et le filtre plissé plat résistant aux flammes. Il peut être enlevé en un seul mouvement sans que la cendre et la poussière ne tombent.

Une autre caractéristique utile: la cendre peut être vidée en toute sécurité et facilement grâce à la poignée du conteneur. Les mains et les planchers restent propres!

Le filtre à échappement intégré de l'AD 4 Premium ne laisse pas passer les saletés et filtre même de la poussière et les particules de saleté.