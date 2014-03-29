ASPIRATEURS CENDRES ET POUSSIÈRES
Que ce soit pour nettoyer le barbecue l'été ou la cheminée l'hiver, l'aspirateur cendres et poussières de Kärcher aspire efficacement tous les résidus, même très fins comme le plâtre. Sa composition métallique spécifique garantit le plus haut niveau de sécurité. Grâce à une puissance d'aspiration élevée et longue durée, ainsi qu'à un système de filtration unique, même les grandes quantités de salissures sont rapidement aspirées.
Application
Sans fil, sans limite : l'aspirateur cendres sans fil Kärcher AD 2 Battery
Afin qu'il ne reste rien de la soirée romantique au coin du feu ou du barbecue avec des amis hormis de beaux souvenirs : l'aspirateur cendres et poussières sans fil AD 2 Battery polyvalent de Kärcher. La diversité éprouvée des applications pour le barbecue, la cheminée, le cendrier ou les braseros se décline désormais aussi en une solution mobile. La AD 2 Battery fait partie de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V et permet d'éliminer les cendres en toute sécurité : finis les câbles emmêlés et le contact avec la saleté. Grâce au système de nettoyage de filtre Kärcher ReBoost ; et même si les cendres sont fines, la puissance d'aspiration revient grâce à la simple pression d'un bouton.
Pour enlever facilement les cendres froides du barbecue au charbon de bois : grâce à la batterie interchangeable 18 V entièrement sans câble de rallonge.
Aspiration pratique de la cheminée avec une puissance d'aspiration longue durée grâce au système de nettoyage de filtre Kärcher ReBoost.
Grande polyvalence dans et autour de la maison pour éliminer les saletés sèches.
Toujours prêt à l'emploi grâce à la batterie interchangeable et puissante de 18 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power.
Fonctions
Grâce à des fonctions intelligentes telles que le nettoyage du filtre ReBoost et l'utilisation de matériaux ignifuges, l'aspirateur cendres sans fil répond à toutes les attentes et élimine les cendres froides en un clin d'œil.
Ils ne sont jamais à bout de souffle
Les aspirateurs cendres de Kärcher sont incroyablement résistants. Grâce au nettoyage de filtre Kärcher ReBoost intégré, la puissance d'aspiration peut être immédiatement augmentée en appuyant sur un seul bouton - pratique, rapide et sans effort manuel. Il n'est ainsi plus nécessaire de nettoyer le filtre à la main - et vous pouvez aspirer sans interruption et sans contact avec la saleté jusqu'à ce que le travail soit terminé.
Aspirateur cendres et poussières sans fil. Sans câble. Sans limite.
Pour tous ceux qui n'ont pas envie d'aller chercher un tambour avec câble à la cave pour aspirer le barbecue : Avec les aspirateurs cendres sans fil, vous pouvez le faire avec Kärcher Battery Power plutôt qu'avec un câble. Équipés des mêmes atouts, par ex. la fonction nettoyage du filtre Kärcher ReBoost , ils offrent la même puissance avec la liberté en plus.
Puissance d'aspiration longue durée pour nettoyer en profondeur
Il n'a jamais été aussi simple de faire aussi propre
Le système de filtration est une seule et même pièce, il comprend le filtre à grosses particules en métal et le filtre plissé plat résistant aux flammes. Il peut être enlevé en un seul mouvement sans que la cendre et la poussière ne tombent.
Une autre caractéristique utile: la cendre peut être vidée en toute sécurité et facilement grâce à la poignée du conteneur. Les mains et les planchers restent propres!
Le filtre à échappement intégré de l'AD 4 Premium ne laisse pas passer les saletés et filtre même de la poussière et les particules de saleté.
Avantages produit
Une buse de sol pour le nettoyage des sols durs ainsi que des tubes d'aspiration chromés de haute qualité qui font de l'AD 4 Premium un aspirateur polyvalent.
Ouverture simple et rapide du bac à déchets.
Appuyez sur 3 fois sur le bouton pour nettoyer le filtre.
Poignée pratique pour vider la cuve.
Enlèvement simple et rapide du filtre plat plissé.
Filtre d'évacuation simple à remplacer.
Position parking, pour être toujours prêt à l'emploi.
Nettoyage du poêle
Un feu de bois chaleureux dans le poêle garantit des moments agréables dans la maison les jours de grand froid. Les flammes qui dansent créent une atmosphère de bien-être. Mais le chauffage au bois présente aussi un inconvénient : avant le prochain feu, le poêle doit être nettoyé et les cendres retirées du foyer. Découvrez nos astuces !