SC 1 Multi & Up
Le balai vapeur multi-fonctions SC 1 Multi & Up peut être utilisé dans trois positions différentes et comme défroisseur manuel, s'adaptant parfaitement aux différents besoins.
Le balai vapeur SC 1 Multi & Up nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé en un clin d'oeil pour un nettoyage en profondeur dans la maison, soit comme nettoyeur vapeur multi-fonctionnel soit comme balai vapeur grâce au kit de sol EasyFix inclus. Fonctionnant dans trois positions différentes - en haut, au milieu et en bas - il s'adapte parfairement aux besoins individuels. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger dans les espaces les plus restreints. Le SC 1 Multi & Up est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique pour une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumieux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement simple et sans effort. Les différents modes tels que préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche à prévoir sont toujours affichés sur l'écran.
Caractéristiques et avantages
Utilisation 4 en 1 innovante avec une polyvalence uniqueLa conception innovante de l'appareil permet de l'utiliser soit comme défroisseur à main SC 1 Multi, soit comme balai vapeur 3-en-1 SC 1 Multi & Up grâce au kit pour sol EasyFix Large inclus. Le concept 3 en 1 unique avec 3 positions de balai différentes permet de choisir à tout moment la configuration optimale du balai. Position supérieure : accès idéal sous les meubles et application de vapeur sporadique. Position médiane : combine un accès facile sous les meubles et un poids agréable en main. Position inférieure : poids ultra léger en main et appareil autoportant en cas de courtes pauses.
Design compact et pratique de l'appareilManiement aisé grâce au design compact de l'appareil. Forme ergonomique pour un nettoyage sans fatigue. L'appareil peut être stocké sur le lieu d'utilisation pour un accès facile.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégréeLe réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail. Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement débarrassée du calcaire, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de l'appareil. Le remplacement de la cartouche est indiqué par un témoin lumineux à LED une heure à l'avance.
Témoins lumineux à LED avec tableau de commande
- Pour une utilisation simple et sans mal.
- Pour actionner la vapeur, il suffit d'effleurer une fois le tableau de commande, sans aucun effort physique.
- Les témoins lumineux indiquent clairement les modes suivants : Préchauffage, Prêt à l'emploi, Mode vapeur et Remplacement de la cartouche requis.
Temps de chauffage court
- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Buse de sols EasyFix Large avec articulation flexible et fixation autoagrippante de la serpillière
- Grâce au kit de sol EasyFix Large, le SC 1 Multi & Up tient debout tout seul dans la position la plus basse de l'appareil. La buse de sol permet également un nettoyage plus rapide de tous les sols.
- Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros.
Spécifications
Données techniques
|Surface nettoyée avec un réservoir (m²)
|env. 30
|Puissance de chauffe (W)
|1300
|Longueur du câble (m)
|5
|Temps de chauffe (min)
|0,5
|Capacité du réservoir (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1,6
|Poids avec emballage (kg)
|3,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminées des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Facteur minimum de prolongation de la durée de vie du produit, basé sur des tests internes avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH.
Inclus dans la livraison
- Serpillière de sol universelle EasyFix Large: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour buse à main: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à main
- Brosse de sol: EasyFix Large
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur des tuyaux de vapeur: 0.5 m
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Attache-câble à crochets et à boucles
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Hottes d'aspiration
- Plaque de cuisson
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine SC 1 Multi & Up
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.