Le balai vapeur SC 1 Multi & Up nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé en un clin d'oeil pour un nettoyage en profondeur dans la maison, soit comme nettoyeur vapeur multi-fonctionnel soit comme balai vapeur grâce au kit de sol EasyFix inclus. Fonctionnant dans trois positions différentes - en haut, au milieu et en bas - il s'adapte parfairement aux besoins individuels. Un nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes²⁾ des surfaces dures. La conception compacte et pratique de l'appareil le rend confortable à utiliser et facile à ranger dans les espaces les plus restreints. Le SC 1 Multi & Up est prêt à l'emploi en 30 secondes et est facile à remplir grâce au réservoir d'eau amovible. La cartouche de détartrage remplaçable assure un détartrage automatique pour une durée de vie du produit cinq fois plus longue. L'écran lumieux LED avec bouton de commande permet un fonctionnement simple et sans effort. Les différents modes tels que préchauffage, prêt à l'emploi, mode vapeur et changement de cartouche à prévoir sont toujours affichés sur l'écran.