Robots tondeuses

Intelligents. Puissants. Autonomes.

Nos robots tondeuses de la gamme RCX sont des aides intelligentes pour une pelouse parfaitement entretenue au quotidien. Leur installation est rapide et facile à mettre en place grâce à une antenne RTK. Dotées d’une navigation intelligente elles se déplacent de manière autonome dans votre jardin, tondant avec précision et abordant facilement les pentes tout en prenant soin de votre pelouse. Profitez de votre temps libre pendant que votre RCX s'occupe de votre jardin en toute autonomie. Enfin grâce à l'application mobile, vous pouvez les contrôler partout et à tout moment.

Les points forts

Robots tondeuses Kärcher pour une tonte systématique

Tonte optimisée

Le robot tondeuse RCX ne se contente pas de tondre votre pelouse, il suit un système intelligent. Il parcourt la pelouse bande par bande pour un rendu uniforme. Vous avez le contrôle total : déterminez le degré de chevauchement entre les passages afin d'optimiser l'efficacité de la tonte. Vous pouvez également choisir d'autres modes de tonte, comme un quadrillage ou des pistes diagonales pour éviter les traces visibles. Le robot tondeuse vous permet ainsi d'obtenir des résultats impeccables exactement comme vous le souhaitez.

Une navigation au centimètre près pour des résultats de tonte parfaits

Navigation précise

Grâce à la technologie GPS couplée à l'antenne RTK longue distance, le robot tondeuse sait exactement où il se trouve dans votre jardin, au centimètre près. Sa navigation reste précise, même sur des distances de plusieurs centaines de mètres ou en présence d'objets dans le jardin. Rien ne l'empêche d'obtenir un résultat de tonte parfait.

Les robots tondeuses Kärcher maîtrisent les pentes

Traction exceptionnelle

Le RCX affronte des pentes allant jusqu'à 70 % grâce à sa puissante transmission intégrale.Cela garantit un accès facile à chaque zone de votre pelouse et une tonte précise, même sur les terrains difficiles. Dans le même temps, la transmission intégrale permet de préserver votre pelouse car elle évite d'endommager la surface du gazon lors des virages. Profitez d’une pelouse parfaitement entretenue sans compromis.

Robot tondeuse Kärcher avec caméra intelligente

Caméra IA intelligente

Le robot tondeuse RCX se déplace dans votre jardin en toute sécurité et avec fiabilité grâce à l’intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, la caméra peut distinguer différents obstacles et types de sol, ce qui lui permet de prendre la bonne décision, même dans des configurations de jardin complexes. L'IA vous assiste même lors de l'installation : placez simplement le RCX sur la pelouse et laissez la caméra détecter les limites extérieures de votre paysage. L'installation d'un câble périphérique n'est plus nécessaire. Difficile de faire plus simple !

Détendez-vous et profitez d'une pelouse parfaitement entretenue !

Le robot tondeuse intelligent RCX 6 fait le travail à votre place - sans câble périphérique. Équipé d'un GPS, d'une antenne RTK et d'une caméra AI, il navigue avec précision et efficacité, même sur de grandes surfaces allant jusqu'à 3 000 mètres carrés. Profitez de la liberté d'adapter individuellement la hauteur de coupe (2 à 10 cm) directement via l'application mobile. Le RCX 6 détecte et évite de manière autonome les obstacles, protège les animaux et affronte les pentes jusqu'à 70 % grâce à une transmission intégrale. Définissez des zones individuelles et des zones interdites, et ajustez les horaires, le comportement de conduite et bien plus encore en fonction de vos souhaits et de vos besoins dans l'application. Découvrez un nouveau niveau de confort avec le RCX 6 !

Robot tondeuse Kärcher avec capteur de pluie

Capteur de pluie

Grâce au capteur de pluie intégré, le RCX détecte immédiatement quand il pleut et retourne automatiquement à la station de charge jusqu'à ce qu'il soit à nouveau sec. Ce réglage peut être ajusté individuellement ou désactivé.

Robot tondeuse Kärcher avec télécommande

Commande directe à distance

Avec l'application mobile pour smartphone, vous contrôlez directement le RCX. Vous pouvez tondre des zones individuelles ou déplacer le RCX vers d'autres zones.

Simplicité d'utilisation du robot tondeuse Kärcher

Utilisation intuitive

Le RCX est doté d'un écran LCD qui vous permet également de régler directement les paramètres sur le robot. Vous pouvez modifier les réglages, les temps de tonte, et consulter toutes les informations importantes.

Robot tondeuse Kärcher avec station de charge

Station de charge

Lorsque le processus de tonte est terminé ou que la batterie est presque vide, le RCX retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger. Dès qu'il est à nouveau prêt à être utilisé, il reprend automatiquement le travail là où il s'était arrêté.

Robot tondeuse Kärcher avec réglage de la hauteur de coupe

Réglage individuel de la hauteur de coupe

Avec le Kärcher RCX, vous pouvez régler facilement la hauteur de coupe entre 2 et 10 centimètres à l'aide de l'application. De cette façon, vous disposez automatiquement de la hauteur de coupe optimale pour chaque zone.

L'application mobile pour robots tondeuses

Via WLAN et Bluetooth, vous pouvez facilement connecter votre RCX à votre smartphone à l'aide de l'application Outdoor Robots. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités ainsi que de nos conseils d'experts. L'application Kärcher Outdoor Robots est la clé pour configurer simplement et facilement votre robot tondeuse RCX. Elle est essentielle à l'installation et vous guide pas à pas tout au long du processus. Téléchargez l'application, connectez-vous à votre RCX et vous êtes prêt à tondre !

Création d'une carte par le robot tondeuse Kärcher

Création d'une carte

Avec le Kärcher RCX, vous créez une carte de votre jardin en un instant. Contrôlez simplement le RCX à l'aide de l'application mobile et définissez les limites extérieures pendant que le robot crée la carte. Alternativement, le RCX détecte la pelouse avec sa caméra et génère la carte de manière indépendante.

Robot tondeuse Kärcher pour une tonte optimale

Une tonte optimale pour votre pelouse

Adaptez tout simplement la tonte à vos souhaits. Réglez par exemple le degré de chevauchement des bandes de coupe, déterminez la hauteur et la direction de la coupe ou activez la fonction de coupe des bordures. Vous pouvez aussi facilement régler la temporisation pluie.

Réglage des horaires de tonte du robot tondeuse Kärcher

Des horaires de tonte à votre guise

Déterminez les horaires de tonte du Kärcher RCX en fonction de vos besoins. Définissez des horaires de tonte fixes ou personnalisez-les. Avec un maximum de 2 créneaux horaires par jour, le RCX tond votre pelouse au moment qui vous convient le mieux.

Utilisation commune du RCX

Utilisation partagée

Dans l'application, vous pouvez partager le robot tondeuse avec d'autres personnes. Par exemple, chaque membre de la famille peut faire fonctionner le RCX et adapter les réglages.

Robot tondeuse Kärcher avec télécommande

Une tonte ciblée via votre smartphone

Transformez votre smartphone en télécommande pour votre pelouse ! Avec le Kärcher RCX, vous pouvez contrôler manuellement le robot tondeuse et tondre des zones spécifiques.

FAQ du robot tondeuse RCX

Installation

Vous pouvez facilement l'installer vous-même. Il vous suffit de suivre les instructions du manuel d'installation fourni et celles de l'application, qui vous guident pas à pas. Selon la taille et la forme de votre pelouse, et en fonction de votre expérience, cela pourra vous prendre entre 1 et 3 heures.

L'application vous permet de créer et de personnaliser plusieurs zones de tonte. Vous pouvez donc par exemple demander au RCX 6 de tondre à 2 cm de hauteur devant la maison, puis à 4 cm à l'arrière de chez vous.

Tant que les zones de tonte sont reliées par un chemin exempt d'obstacles, par exemple, des dalles de pierre plates, vous pouvez créer un couloir dans l'application que le robot tondeuse RCX peut alors emprunter pour passer d'une zone à l'autre.

Par défaut, la surface maximale qui peut être traitée par les robots tondeuses est définie en fonction des spécifications produit, telles que la largeur de coupe et l'autonomie de la batterie (RCX 4 = 1 500 m²; RCX 6 = 3 000 m²). Nos robots tondeuses ont une tolérance de +10 % de surface qui peut être cartographiée dans l'application.

Pour les surfaces de tonte supérieures à 3 000 m², vous pouvez utiliser 2 robots tondeuses ou plus en même temps. Ceux-ci peuvent être gérés via le même compte dans l'application.

Grâce à sa transmission intégrale, le RCX 6 peut franchir une pente allant jusqu'à 70 %, ce qui correspond à une inclinaison de 35°.

Bien qu'un abri ne soit pas indispensable, nous vous recommandons d'en installer un car il permettra de protéger votre robot tondeuse des conditions météorologiques extrêmes. Il prolongera également la durée de vie de votre robot tondeuse et de sa batterie. Nous vous recommandons notre abri pour robot tondeuse Kärcher (référence 2.269-703.0).

Le robot tondeuse RCX est équipé d'une caméra assistée par IA et d'un détecteur de choc qui lui permettent de reconnaître et de contourner les obstacles. Par ailleurs, vous pouvez cartographier dans l'application les objets ou zones sensibles que vous souhaitez exclure de la tonte, tels que des parterres de fleurs ou des bassins non clos, ou encore créer une zone interdite ou un mur virtuel que le robot ne doit pas franchir.

Grâce à sa taille, à ses grandes roues et à sa transmission intégrale, le robot tondeuse RCX est parfaitement adapté aux surfaces de tonte irrégulières. Cependant, en cas de trous profonds, il risque de se retrouver coincé.

Oui, le robot tondeuse peut également passer dans des passages étroits, de 80 cm de largeur.

Le plus important lors de l'installation d'une antenne RTK, est d'avoir une vue dégagée sur le ciel. Pour établir une liaison stable avec les satellites GPS, vous devez vous assurer que la vue vers le haut soit dégagée à 100°. Il n'est donc pas possible de placer l'antenne sous des auvents, entre des murs élevés ou sous des arbres. Il est recommandé, mais non indispensable, d'avoir un contact visuel entre l'antenne RTK et le robot tondeuse lors de la connexion ; ce signal peut également être transmis à travers des obstacles et des bâtiments.

Pour une plus grande flexibilité lors de l'installation de l'antenne RTK, vous pouvez utiliser le support mural RCX Kärcher (référence 2.269-701.0), le support à pince (référence 2.269-701.0) ou le câble de rallonge (référence 2.269-704.0).

 

Sans la pose d'une antenne RTK, le robot tondeuse RCX ne peut pas se déplacer avec précision. Elle est donc indispensable à son bon fonctionnement.

La station de charge peut être placée sur la pelouse ou bien à côté, tant qu'elle permet au robot tondeuse d'accéder à la pelouse. Vous pouvez programmer un trajet entre la station de charge et la pelouse via l'application. Pour une installation plus flexible et plus éloignée d'une source de courant, vous pouvez utiliser le câble de rallonge (référence 2.269-704.0).

La station de charge servant également de point de référence pour le signal de position du robot tondeuse, ce dernier doit avoir une vue dégagée sur le ciel lorsqu'il se trouve dans la station de charge.

Comme il existe une distance de sécurité entre le carter et les lames, le robot tondeuse ne peut pas tondre complètement jusqu'aux bords. Ainsi, selon les conditions de la zone de travail et de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser un coupe-bordure pour la finition des bords.Vous pouvez également utiliser des bordures de jardin en pierre sur lesquelles le robot tondeuse peut passer pour tondre jusqu'au bord de la pelouse.

Pour pouvoir connecter le robot tondeuse et l'antenne RTK au routeur Wi-Fi, ce dernier doit être compatible avec la bande 2,4 GHz, une connexion à la bande 5 GHz est impossible.

Pour un fonctionnement correct, veillez à utiliser un routeur récent et à le mettre à jour régulièrement.

Fonctionnement

Comme le robot tondeuse n'est pas équipé d'un bac de ramassage, l'herbe coupée reste sur la pelouse sous forme de paillage. L'herbe finement coupée tombe entre les brins d'herbe et sert d'engrais naturel. Elle protège le gazon du dessèchement et le rend plus luxuriant et plus vert. Il n'est donc pas nécessaire de la ramasser ni de la jeter.

Les branches et les fruits tombés doivent être ramassés régulièrement sur la pelouse car ils usent plus rapidement les lames de coupe du robot. Les feuilles mortes n'abîment pas le robot tondeuse, mais elles peuvent gêner la tonte et émousser les lames plus rapidement. Le robot tondeuse ne réduit pas les feuilles en paillage, vous devez donc continuer à les ramasser.

Grâce à leur caméra assistée par IA, nos robots tondeuses RCX disposent d'une fonction d'évitement d'objets qui détecte les objets posés sur la pelouse et permet au robot tondeuse de faire demi-tour pour ne pas les percuter. Cependant, il est recommandé de garder la pelouse exempte d'objets afin d'éviter d'endommager les lames de l'appareil ainsi que les objets eux-mêmes. Retirez toutes les petites pièces de la pelouse avant d'utiliser le robot tondeuse RCX.

La fréquence de tonte varie en fonction des conditions individuelles, telles que les conditions météorologiques, les caractéristiques du sol et le type de pelouse. L'utilisateur peut adapter le robot tondeuse aux besoins spécifiques de sa pelouse à l'aide de calendriers qui peuvent être configurés dans l'application dédiée ou sur l'afficheur du robot.

La pelouse doit être tondue au moins une fois par semaine, mais il est recommandé de le faire plus souvent afin de conserver l'herbe coupée courte et de garantir une croissance saine de l'herbe.

Le robot tondeuse peut tondre aussi bien en bandes parallèles qu'en motifs alternés. La direction dans laquelle il se déplace sur les bandes peut être calculée par le robot lui-même ou définie par l'utilisateur dans l'application. 

Le robot tondeuse peut tondre sous la pluie, mais cela n'est pas recommandé. En cas de grêle ou de tempête, il est préférable de ranger le robot tondeuse sous un abri.

Lorsque le capteur de pluie est activé, le robot tondeuse se met en pause et ne redémarre qu'une fois le capteur sec et le temps de pause défini écoulé.

Vous pouvez tondre la nuit, mais cela n'est pas recommandé : cela présente un risque pour les animaux nocturnes et la caméra ne fonctionne pas correctement dans l'obscurité.

Les robots tondeuses RCX étant très silencieux, il est en principe autorisé de tondre pendant l'heure de la sieste. En Allemagne, la réglementation sur les bruits de jardinage n'impose pas de pause sur le temps de midi et la tonte électrique est généralement autorisée de 7 à 20 heures. Pour plus d'informations, veuillez consulter la réglementation en vigueur dans votre département.

Même si le robot tondeuse est équipé de dispositifs de sécurité, tels qu'un arrêt automatique des lames en cas de soulèvement ou de basculement, et d'une distance de sécurité entre le carter et les lames, il existe toujours un risque de blessure par coupure. Il est donc recommandé de ne pas utiliser le robot tondeuse lorsque des enfants ou des animaux se trouvent sur la pelouse.

L'autonomie de la batterie dépend des caractéristiques de la surface à tondre, comme le type de pelouse, sa densité ou les pentes. Les données moyennes sont indiquées sur la fiche technique.

Le robot tondeuse retourne automatiquement à la station de charge lorsque sa batterie est déchargée. Lorsqu'il a fini de se charger, il reprend la tonte exactement là où il s'était arrêté.

Vous pouvez régler la hauteur de coupe du robot tondeuse RCX 6 entre 2 et 10 cm via l'application ou l'afficheur du robot. Sur le modèle RCX 4, le réglage de la hauteur de coupe se fait manuellement sur l'appareil et se règle entre 2 et 6 cm.

Les lames de tonte doivent être remplacées tous les 1 à 2 mois, selon des facteurs tels que la surface de la pelouse, les caractéristiques du sol, le type d'herbe et les conditions météorologiques. Lorsque la coupe n'est plus bonne ou que les lames sont endommagées, il faut les changer immédiatement. Vous pouvez facilement les remplacer vous-même. Vous trouverez des instructions à ce sujet dans le mode d'emploi. Des lames de rechange sont disponibles séparément (référence 2.269-705.0).

Différentes mesures de sécurité permettent de protéger nos robots tondeuses contre le vol. Chaque robot tondeuse possède un code PIN, nécessaire à son fonctionnement. Par ailleurs, les robots tondeuses sont liés à un compte utilisateur et ne peuvent pas être transférés vers un autre compte sans l'autorisation de leur ancien propriétaire.

Vous pouvez également faire l'acquisition du module Kärcher LTE/GPS (bientôt disponible) qui vous permet de localiser le robot tondeuse à l'aide de votre smartphone.

Le robot tondeuse doit être nettoyé régulièrement à l'aide d'une brosse ou d'un balai pour le débarrasser de l'herbe et des saletés. Si le robot tondeuse tond souvent sous la pluie, retirez l'herbe humide après chaque tonte afin de limiter l'usure des lames. Le nettoyage s'effectue à l'aide d'un flexible d'arrosage. L'usage d'un jet crayon ou d'un nettoyeur haute pression est interdit. Pour éviter tout blocage, il est important de nettoyer soigneusement les roues et le plateau de coupe.

Oui, le robot tondeuse doit être rangé à l'intérieur en hiver lorsque vous ne l'utilisez pas. Avant de le ranger, veillez à le charger complètement, à le nettoyer et à le faire sécher. La station de charge doit également être rangée à l'intérieur en hiver.

Si vous avez besoin d'aide sur le stockage hivernal, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre distributeur local Kärcher.

Contactez le service client. Ce dernier vous aidera à réinitialiser le code PIN de votre robot tondeuse.

Vous pouvez allumer le robot tondeuse de 2 manières :

  • en le plaçant sur la station de charge connectée ou
  • en appuyant pendant 3 secondes sur l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil. 
    Le robot s'éteint si vous appuyez de nouveau pendant 3 secondes sur l'interrupteur.

Le robot tondeuse RCX peut être commandé directement dans l'application via une manette numérique. Celle-ci vous permet non seulement de cartographier les zones à tondre, mais aussi d'effectuer une tonte par commande directe.

Comme tout appareil IoT, le logiciel de ce robot tondeuse RCX a régulièrement besoin d'être mis à jour afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations.

Les mises à jour sont disponibles gratuitement via l'application et peuvent être installées via le Wi-Fi. Suivez les instructions de l'application ou utilisez le menu Options pour obtenir la dernière version du firmware du robot tondeuse et de l'antenne RTK.

Application

Le robot tondeuse RCX fonctionne à l'aide de l'application Kärcher Outdoor Robots. Le RCX ne fonctionne pas avec l'application Kärcher Indoor Robots ni avec l'application Kärcher Home & Garden.

L'application est nécessaire pour installer le robot tondeuse. Si elle est recommandée pour une utilisation ultérieure, elle n'est pas indispensable, car le robot tondeuse fonctionne en toute autonomie et peut être commandé via le tableau de commande de l'appareil. Tous les modèles du robot tondeuse RCX peuvent être intégrés dans l'application Kärcher Outdoor Robots, et plusieurs robots tondeuses peuvent être ajoutés à un compte.

Plusieurs personnes peuvent partager le même compte sur l'application et l'utiliser sur différents smartphones.

La fonction « Partager » de l'application permet également de partager un robot tondeuse avec un autre compte.

Il est possible d'intégrer plusieurs robots tondeuses RCX sur un même compte.

Pour modifier votre mot de passe dans l'application, allez sur Paramètres utilisateur → Paramètres de l'application → Changer le mot de passe. Saisissez votre ancien et votre nouveau mot de passe et confirmez la modification.

Deux possibilités s'offrent à vous pour supprimer une ou plusieurs connexions à un robot tondeuse RCX :

  • Supprimer une seule connexion : dans l'application, vous pouvez couper la connexion à votre compte sous « Paramètres du robot » ou déconnecter un autre compte utilisateur dans la « Liste des utilisateurs ».
  • Supprimer toutes les connexions : depuis l'afficheur du robot tondeuse, sous « Menu » → « Paramètres » → « Réinitialiser », réinitialisez le robot sur les réglages usine et supprimez ainsi toutes les connexions. Vous pouvez également utiliser « Paramètres avancés » dans l'application pour réinitialiser le robot sur les réglages usine.

Conseil : si vous vendez ou achetez un robot tondeuse RCX d'occasion, vous devez supprimer toutes les connexions existantes.

Si vous avez oublié le mot de passe que vous utilisez pour l'application, dans la zone de connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié », puis saisissez l'adresse e-mail liée à votre compte. Vous recevrez alors un lien pour réinitialiser votre mot de passe par e-mail.