Robots tondeuses
Intelligents. Puissants. Autonomes.
Nos robots tondeuses de la gamme RCX sont des aides intelligentes pour une pelouse parfaitement entretenue au quotidien. Leur installation est rapide et facile à mettre en place grâce à une antenne RTK. Dotées d’une navigation intelligente elles se déplacent de manière autonome dans votre jardin, tondant avec précision et abordant facilement les pentes tout en prenant soin de votre pelouse. Profitez de votre temps libre pendant que votre RCX s'occupe de votre jardin en toute autonomie. Enfin grâce à l'application mobile, vous pouvez les contrôler partout et à tout moment.
Les points forts
Tonte optimisée
Le robot tondeuse RCX ne se contente pas de tondre votre pelouse, il suit un système intelligent. Il parcourt la pelouse bande par bande pour un rendu uniforme. Vous avez le contrôle total : déterminez le degré de chevauchement entre les passages afin d'optimiser l'efficacité de la tonte. Vous pouvez également choisir d'autres modes de tonte, comme un quadrillage ou des pistes diagonales pour éviter les traces visibles. Le robot tondeuse vous permet ainsi d'obtenir des résultats impeccables exactement comme vous le souhaitez.
Navigation précise
Grâce à la technologie GPS couplée à l'antenne RTK longue distance, le robot tondeuse sait exactement où il se trouve dans votre jardin, au centimètre près. Sa navigation reste précise, même sur des distances de plusieurs centaines de mètres ou en présence d'objets dans le jardin. Rien ne l'empêche d'obtenir un résultat de tonte parfait.
Traction exceptionnelle
Le RCX affronte des pentes allant jusqu'à 70 % grâce à sa puissante transmission intégrale.Cela garantit un accès facile à chaque zone de votre pelouse et une tonte précise, même sur les terrains difficiles. Dans le même temps, la transmission intégrale permet de préserver votre pelouse car elle évite d'endommager la surface du gazon lors des virages. Profitez d’une pelouse parfaitement entretenue sans compromis.
Caméra IA intelligente
Le robot tondeuse RCX se déplace dans votre jardin en toute sécurité et avec fiabilité grâce à l’intelligence artificielle (IA). Grâce à l'IA, la caméra peut distinguer différents obstacles et types de sol, ce qui lui permet de prendre la bonne décision, même dans des configurations de jardin complexes. L'IA vous assiste même lors de l'installation : placez simplement le RCX sur la pelouse et laissez la caméra détecter les limites extérieures de votre paysage. L'installation d'un câble périphérique n'est plus nécessaire. Difficile de faire plus simple !
Détendez-vous et profitez d'une pelouse parfaitement entretenue !
Le robot tondeuse intelligent RCX 6 fait le travail à votre place - sans câble périphérique. Équipé d'un GPS, d'une antenne RTK et d'une caméra AI, il navigue avec précision et efficacité, même sur de grandes surfaces allant jusqu'à 3 000 mètres carrés. Profitez de la liberté d'adapter individuellement la hauteur de coupe (2 à 10 cm) directement via l'application mobile. Le RCX 6 détecte et évite de manière autonome les obstacles, protège les animaux et affronte les pentes jusqu'à 70 % grâce à une transmission intégrale. Définissez des zones individuelles et des zones interdites, et ajustez les horaires, le comportement de conduite et bien plus encore en fonction de vos souhaits et de vos besoins dans l'application. Découvrez un nouveau niveau de confort avec le RCX 6 !
Capteur de pluie
Grâce au capteur de pluie intégré, le RCX détecte immédiatement quand il pleut et retourne automatiquement à la station de charge jusqu'à ce qu'il soit à nouveau sec. Ce réglage peut être ajusté individuellement ou désactivé.
Commande directe à distance
Avec l'application mobile pour smartphone, vous contrôlez directement le RCX. Vous pouvez tondre des zones individuelles ou déplacer le RCX vers d'autres zones.
Utilisation intuitive
Le RCX est doté d'un écran LCD qui vous permet également de régler directement les paramètres sur le robot. Vous pouvez modifier les réglages, les temps de tonte, et consulter toutes les informations importantes.
Station de charge
Lorsque le processus de tonte est terminé ou que la batterie est presque vide, le RCX retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger. Dès qu'il est à nouveau prêt à être utilisé, il reprend automatiquement le travail là où il s'était arrêté.
Réglage individuel de la hauteur de coupe
Avec le Kärcher RCX, vous pouvez régler facilement la hauteur de coupe entre 2 et 10 centimètres à l'aide de l'application. De cette façon, vous disposez automatiquement de la hauteur de coupe optimale pour chaque zone.
L'application mobile pour robots tondeuses
Via WLAN et Bluetooth, vous pouvez facilement connecter votre RCX à votre smartphone à l'aide de l'application Outdoor Robots. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités ainsi que de nos conseils d'experts. L'application Kärcher Outdoor Robots est la clé pour configurer simplement et facilement votre robot tondeuse RCX. Elle est essentielle à l'installation et vous guide pas à pas tout au long du processus. Téléchargez l'application, connectez-vous à votre RCX et vous êtes prêt à tondre !
Création d'une carte
Avec le Kärcher RCX, vous créez une carte de votre jardin en un instant. Contrôlez simplement le RCX à l'aide de l'application mobile et définissez les limites extérieures pendant que le robot crée la carte. Alternativement, le RCX détecte la pelouse avec sa caméra et génère la carte de manière indépendante.
Une tonte optimale pour votre pelouse
Adaptez tout simplement la tonte à vos souhaits. Réglez par exemple le degré de chevauchement des bandes de coupe, déterminez la hauteur et la direction de la coupe ou activez la fonction de coupe des bordures. Vous pouvez aussi facilement régler la temporisation pluie.
Des horaires de tonte à votre guise
Déterminez les horaires de tonte du Kärcher RCX en fonction de vos besoins. Définissez des horaires de tonte fixes ou personnalisez-les. Avec un maximum de 2 créneaux horaires par jour, le RCX tond votre pelouse au moment qui vous convient le mieux.
Utilisation partagée
Dans l'application, vous pouvez partager le robot tondeuse avec d'autres personnes. Par exemple, chaque membre de la famille peut faire fonctionner le RCX et adapter les réglages.
Une tonte ciblée via votre smartphone
Transformez votre smartphone en télécommande pour votre pelouse ! Avec le Kärcher RCX, vous pouvez contrôler manuellement le robot tondeuse et tondre des zones spécifiques.