Produits de nettoyage et d'entretien Home & Garden

Le complément parfait : produits de nettoyage et d'entretien Kärcher.

Depuis plus de 30 ans, Kärcher attache une importance particulière à la compatibilité environnementale et au ménagement des ressources lors du développement, de la sélection des matières premières et de la production de ses produits de nettoyage et d'entretien. Les détergents parfaitement adaptés aux possibilités des appareils garantissent non seulement un résultat optimal de nettoyage, mais permettent également de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de gagner du temps. Dans le cas du nouveau détergent universel, Kärcher va encore plus loin et utilise uniquement pour sa fabrication des agents tensio-actifs.