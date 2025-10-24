Facilité de transport

Nettoyeurs mobiles
Des aventures propres, où que vous soyez.
Que vous partiez en randonnée, faisiez du VTT ou profitiez d’une simple balade avec votre chien, les activités en plein air laissent souvent des traces. Les nettoyeurs mobiles sont la solution idéale pour nettoyer rapidement votre équipement, vos chaussures, votre animal ou même votre voiture, sans avoir besoin d’un accès à l’eau courante ou à une prise électrique. Compacts, autonomes et faciles à transporter.
Trouvez le nettoyeur idéal.
Kärcher continue à vous fournir des appareils de haute qualité. Nous proposons des modèles de nettoyeurs qui répondent à vos besoins allant des plus classiques aux plus spécifiques.
Nettoyeurs mobiles sur batterie à moyenne pression
La propreté partout, sans contrainte
Faciles à utiliser et ultra pratiques, les nettoyeurs mobiles sur batterie vous offrent une solution de nettoyage efficace, même sans accès à l’électricité. Il suffit de raccorder un tuyau d’arrosage, et vous êtes prêt à nettoyer !
Grâce à la plateforme de batterie Kärcher Power 18V, ces nettoyeurs moyenne pression sont parfaits pour entretenir tous vos équipements du quotidien : vélos, meubles de jardin, outils, poubelles, et bien plus encore. Choisissez le modèle adapté à vos besoins, selon la pression et le débit d’eau souhaités. Et selon vos préférences.
Nettoyeurs mobiles à basse pression
Compact, autonome, prêt à l’emploi
Le nettoyeur mobile est un appareil compact et sans fil, conçu pour une utilisation en toute liberté. Grâce à son réservoir d’eau intégré et sa batterie rechargeable, il fonctionne sans raccordement à une prise électrique ni à un robinet.Facile à transporter et à ranger, il est idéal pour de nombreux usages en extérieur : nettoyer votre vélo, vos bottes, votre matériel de jardin, ou encore votre animal après une promenade.
Besoin de plus de temps ? Une batterie de rechange est disponible sur notre site pour prolonger vos sessions de nettoyage sans interruption.
AVANTAGES
Nettoyeurs mobiles pour un nettoyage à basse pression
Notre gamme de nettoyeurs mobiles se distingue par sa praticité et son confort d’utilisation. Vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Aussi, nul besoin d’être familier avec les appareils de nettoyage pour vous l’utiliser. Nous mettons des appareils légers, maniables et ergonomiques à votre disposition.
Facilité de transport
Le format du nettoyeur mobile de Kärcher simplifie le transport de l’appareil. Ceci dispose d’une poignée pour que vous puissiez le déplacer sans grand effort. Étant compact, il occupe peu de place, de qui rend son rangement plus facile.
Appareil compact
En achetant votre nettoyeur mobile sur notre plateforme, vous disposez d’un appareil compact. Ceci se place facilement à l’arrière de votre voiture. Certains modèles peuvent même se glisser dans votre sac. Le nettoyeur mobile vous accompagne donc lors de vos aventures sans vous encombrer.
Liberté de mouvement
Les modèles d’appareils mobiles fournis par Kärcher sont imaginés pour être facilement manipulables. Ils vous offrent une grande liberté de mouvement pour vos besoins de nettoyage à l’extérieur.
Sécurité d’utilisation
Le nettoyeur mobile convient à plusieurs utilisations. Sa manipulation ne requiert aucun câblage, ce qui réduit les risques de trébucher. Que vous soyez dans le jardin ou à des kilomètres de la maison, l’appareil peut fonctionner en toute sécurité.
Démarrage facile
Le nettoyeur mobile n’a pas besoin d’être alimenté par secteur. Vous n’avez pas non plus besoin d’un point d’eau en particulier pour le faire marcher. Il s’agit d’un appareil autonome équipé de sa propre batterie de son réservoir d’eau. Chaque nettoyeur mobile que nous proposons dans cette gamme peut fonctionner par lui-même pendant au moins 10 minutes. Vous aurez ainsi le temps de prendre soin de réparer les petits incidents lorsque vous êtes à l’extérieur.
Pistolets de nettoyage ou nettoyeurs à batterie, pour un entretien à moyenne pression
Avec un pistolet de notre marque, vous n’avez plus besoin d’une longue préparation avant le nettoyage. L’appareil ne requiert aucun branchement sur secteur. Cela vous épargne le temps d’installer une rallonge, de trouver une prise électrique à portée de main, de démêler les câbles, etc. Branchez juste le tuyau d’arrosage et le tour est joué. Vous pouvez commencer aussitôt le nettoyage de vos outils et engins.
Conception légère
Liberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage. Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint. Ne dépend d'aucune arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration disponible séparément.
Ergonomie optimisée
Le pistolet de nettoyage de Kärcher se démarque par sa légèreté. Une seule main suffit pour tenir et manipuler l’appareil. Nous proposons aussi plusieurs accessoires qui peuvent accompagner votre appareil. Des joints flexibles vous permettent par exemple d’atteindre les endroits difficiles d’accès.
Utilisation variée
Tout comme le nettoyeur mobile, le pistolet convient à plusieurs situations requérant un nettoyage. Vous pouvez l’utiliser pour nettoyer les escaliers, la voiture, les chaises de jardin, etc. Vous explorerez mieux les différentes utilisations possibles en adoptant les bons accessoires. Le type de jet est par exemple réglable grâce aux lances multi jet portable avec les buses qui l'accompagnent.
Possibilité de nettoyage en profondeur
Le pistolet de nettoyage vous permet d’effectuer un nettoyage à pression moyenne. Vous pouvez également vous en servir pour un nettoyage en profondeur pour enlever les tâches aux différentes surfaces.
Domaines d'application
Nettoyage à basse pression (OC)
- Jouets d'enfant
- Vélos (salissures fraîches et poussières)
- Planches de surf
- Animaux de compagnie (avec les accessoires adaptés)
- Bac à fleurs
- Chaussures
- Accessoires de plage