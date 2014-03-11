Aspirateurs professionnels
La gamme d’aspirateurs professionnels Kärcher se montre particulièrement polyvalente. Que ce soit dans l’industrie, l’automobile, le nettoyage des bâtiments ou l’artisanat, Kärcher offre la solution optimale adaptée à chaque application. Nos aspirateurs professionnels séduisent par leur qualité et leur longévité ainsi que par leur technologie de filtration innovante et leur exceptionnel confort d’utilisation.
Aspirateurs eau et poussières
Les aspirateurs eau et poussières Kärcher sont polyvalents et indispensables. Ils éliminent tous les déchets: fins ou gros, secs ou humides et même les liquides.
Aspirateurs poussières
Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.
Robot aspirateur autonome
Notre robot aspirateur apporte une assistance précieuse aux équipes de nettoyage en aspirant les moquettes et les sols durs. Avec sa puissance d'aspiration supérieure, il assure un nettoyage optimal. Son format compact lui permet de se faufiler dans les espaces étroits, sous les meubles et dans les coins.
Les avantages d’un aspirateur professionnel
Les aspirateurs professionnels ont l’avantage d’être plus pratiques comparé aux aspirateurs classiques. Ils permettent d’intervenir rapidement sur de vastes locaux, comme les milieux hospitaliers ou les grandes surfaces.
Des appareils polyvalents
Un aspirateur professionnel, qu'il soit traîneau ou balai, est essentiel pour nettoyer différents types de sols avec efficacité. Vous pouvez l’utiliser pour aspirer les petits déchets comme les grosses saletés. Son système de filtration est conçu pour répondre aux besoins des professionnels. Il en est de même pour ses cuves.
Des aspirateurs durables
Les composants d’un aspirateur professionnel se distinguent par leur robustesse. Ils sont particulièrement résistants aux chocs et à l’usure. Vous avez donc l'assurance d'un appareil durable en choisissant une de nos gammes pour l’entretien de vos locaux. En moyenne, la longévité d’un aspirateur professionnel est le double de celle d’un aspirateur classique.
De la puissance à revendre
Vous travaillez dans le secteur du bâtiment ? Vous devez nettoyer des bâtiments commerciaux ou des milieux industriels ? Optez pour nos aspirateurs professionnels. Kärcher propose des appareils puissants pour nettoyer les saletés les plus résistantes. Vous bénéficiez ainsi d’un grand confort et économisez un temps précieux pendant le nettoyage.
Choisir votre aspirateur professionnel
Pour trouver l’aspirateur professionnel qu’il vous faut, commencez par définir vos besoins en nettoyage. Nous vous présentons quelques astuces pour vous aider dans vos choix.
- Pensez à votre métier
Certains appareils sont spécialement conçus pour certaines familles de métiers. Ceux qui travaillent en ateliers de bois ont par exemple besoin d’un aspirateur qui aspire les copeaux. Ce n’est pourtant pas nécessaire pour le nettoyage d’un bâtiment commercial.
- Intéressez-vous aux fonctionnalités disponibles
Les aspirateurs professionnels se distinguent par leur praticité. Vous pouvez commander des appareils avec une grande capacité d’aspiration ou avec une fonction soufflerie. Il existe aussi des appareils avec des jets d’eau intégrés et ceux dont les filtres sont auto nettoyés.
- Vérifiez l’ergonomie de l’appareil
L’aspirateur professionnel pèse souvent plus lourd que les aspirateurs classiques. Pour faciliter son déplacement, il doit être équipé d'une poignée bien maniable. Le bruit dégagé par l’aspirateur peut aussi présenter une gêne pour l’utilisateur. Portez donc une attention particulière sur le niveau sonore de l’appareil.
En commandant sur notre plateforme, vous bénéficiez d’un grand confort d’utilisation pour tous les aspirateurs proposés.
- Utilisez les bons accessoires
Sachez que vous pouvez équiper votre aspirateur professionnel de différents accessoires. Il y a par exemple les suceurs pour faciliter le nettoyage des endroits difficiles d’accès sous les meubles. Vous pouvez également ajouter des brosses à votre aspirateur pour réussir l’aspiration et le brossage en même temps. Aussi, des flexibles peuvent être ajoutés à votre appareil pour plus d’aisance dans vos déplacements. L’ensemble de ces accessoires est actuellement disponible sur notre site.
Les différentes gammes
Chaque aspirateur dispose d'une spécificité qui lui permet d'aspirer un ou plusieurs types de déchet. Découvre l'ensemble de nos gammes qui recouvrent toutes formes de déchets.
La gamme Tact
Kärcher vous propose ses aspirateurs professionnels qui fonctionnent sans interruption. Ce sont les modèles avec le système breveté TACT intégré. Vous intervenez dans les entreprises artisanales ou travaillez dans le secteur du bâtiment ? Ce sont des modèles recommandés pour vous :
● NT 30/1 Tact Te L avec une cuve de 30 L
● NT 40/1 Tact L avec une cuve de 40 L
● NT 75/2 Tact² Me Tc avec une cuve de 75 L
La gamme Ap
Les appareils dans cette gamme servent au nettoyage des déchets liquides et humides. Vous pouvez aussi vous en servir pour les poussières assez fines. Les artisans, les professionnels de l’automobile ou de l’industrie apprécieront particulièrement ces modèles. Ce type d’aspirateur eau et poussière est disponible en plusieurs modèles avec des capacités différentes.
La gamme Standard
Optez pour les modèles Standard pour une utilisation facilitée. Nos aspirateurs eau et poussières de cette catégorie se démarquent par leur efficacité. Ils sont adaptés aux déchets encombrants et aux grandes quantités de liquide. Vous pouvez par exemple commander le NT 22/1 AP Bp Pack qui, en plus d’être performant, dispose d’une batterie lithium.
Les aspirateurs de sécurité
Les modèles d’aspirateurs proposés par Kärcher dans cette gamme sont conçus pour le nettoyage des poussières nocives pour la santé. Cela inclut les poussières cancérigènes, l’amiante, les poussières de bis en grande qualité... Nous vous proposons différents modèles dont :
● Le NT 40/1 Tact Te M de classe M
● Le NT 75/1 Tact Me Te H de classe H
Les aspirateurs spécifiques
Pour faciliter le nettoyage en boulangerie, nous vous proposons le NT 40/1 Tact Bs *Eu. Vous pouvez vous en servir pour redonner de l’éclat aux fours et fournils. D’autres modèles pour la lutte anti-incendie et pour outillage pneumatique sont visibles dans cette gamme.
Aspirateurs poussières
Quand le silence est de rigueur, nos aspirateurs de poussières sont incontournables. Ce type d’appareil est idéal pour le nettoyage de bureaux, de centres hospitaliers, de collectivités, etc. Ils sont particulièrement appréciés par les entreprises de nettoyage. Vous trouverez de nombreux modèles sur notre site avec des capacités et performances variées.
Aspiro-brosseurs
La gamme d’aspiro-brosseurs Kärcher facilite le nettoyage de tapis et de moquette. Légers et puissants, nos appareils sont aussi simples d’utilisation. Des modèles sont équipés de 2 moteurs pour plus d’efficacité. D’autres se distinguent par la grande autonomie de leur batterie ou par leur système de double filtration.
Aspirateur poussières à batterie
Lorsque l’accès à l’électricité est difficile, Kärcher vous apporte la solution avec ses aspirateurs poussières à batterie. Ces appareils portatifs fonctionnent sans fil et vous offrent une liberté totale durante le nettoyage. Ils sont dotés d’un système vous permettant de suivre l’état de la batterie. Vous pouvez vérifier à tout moment le niveau de recharge et le temps d’activité restant.
Balais éléctriques
Avec le balai électrique, les poussières ne s’éparpillent pas à travers la pièce, comme le cas d’un balai classique. Cet appareil vous fait aussi gagner du temps pendant le nettoyage du sol. Il permet de nettoyer le parquet, la moquette, le tapis, etc. Nous vous recommandons le balai électrique EB 30/1 Li-Ion avec son bac à déchets. Il est aussi équipé de brosse-rouleau pour un nettoyage plus réussi.