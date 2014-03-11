La gamme Tact



Kärcher vous propose ses aspirateurs professionnels qui fonctionnent sans interruption. Ce sont les modèles avec le système breveté TACT intégré. Vous intervenez dans les entreprises artisanales ou travaillez dans le secteur du bâtiment ? Ce sont des modèles recommandés pour vous :

● NT 30/1 Tact Te L avec une cuve de 30 L

● NT 40/1 Tact L avec une cuve de 40 L

● NT 75/2 Tact² Me Tc avec une cuve de 75 L

La gamme Ap

Les appareils dans cette gamme servent au nettoyage des déchets liquides et humides. Vous pouvez aussi vous en servir pour les poussières assez fines. Les artisans, les professionnels de l’automobile ou de l’industrie apprécieront particulièrement ces modèles. Ce type d’aspirateur eau et poussière est disponible en plusieurs modèles avec des capacités différentes.

La gamme Standard

Optez pour les modèles Standard pour une utilisation facilitée. Nos aspirateurs eau et poussières de cette catégorie se démarquent par leur efficacité. Ils sont adaptés aux déchets encombrants et aux grandes quantités de liquide. Vous pouvez par exemple commander le NT 22/1 AP Bp Pack qui, en plus d’être performant, dispose d’une batterie lithium.

Les aspirateurs de sécurité

Les modèles d’aspirateurs proposés par Kärcher dans cette gamme sont conçus pour le nettoyage des poussières nocives pour la santé. Cela inclut les poussières cancérigènes, l’amiante, les poussières de bis en grande qualité... Nous vous proposons différents modèles dont :

● Le NT 40/1 Tact Te M de classe M

● Le NT 75/1 Tact Me Te H de classe H

Les aspirateurs spécifiques

Pour faciliter le nettoyage en boulangerie, nous vous proposons le NT 40/1 Tact Bs *Eu. Vous pouvez vous en servir pour redonner de l’éclat aux fours et fournils. D’autres modèles pour la lutte anti-incendie et pour outillage pneumatique sont visibles dans cette gamme.