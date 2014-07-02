Aspirateurs poussières
Durable, ergonomique et ultra silencieuse : la nouvelle gamme T-Range est constituée à 45 % de matières recyclées* et offre non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un travail ergonomique et un niveau sonore très faible. Les aspirateurs poussières T 7/1 Adv Classic et T 11/1 Classic Adv Re!Plast offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle sur les moquettes et les surfaces dures, associée à un fonctionnement silencieux. Avec 60 % de matières recyclées, le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est particulièrement durable. Les appareils sont tous deux conçus pour durer, robustes et affichent un bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont dotés de câbles d'alimentation à fiche pour un remplacement facile. * toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
La durabilité au service d'un nettoyage irréprochable
Particulièrement écologique : 60 % de plastique recyclé
Le modèle T 11/1 Classic HEPA Re!Plast de Kärcher est fabriqué avec 60 % de plastique recyclé. Cet aspirateur poussières allie ainsi parfaitement esthétique, robustesse et durabilité tout en assurant un excellent rendement à chaque utilisation.
Ultra-efficace et hygiénique : le filtre HEPA 14
Grâce au filtre HEPA 14 de série avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, l'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast répond également aux normes de sécurité les plus strictes dans les zones sensibles en matière d'hygiène. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, le filtre retient même les plus petites particules comme les virus, les aérosols et les germes de l'ordre de quelques micromètres. La qualité et la propreté de l'air expulsé sont ainsi assurées en permanence. De plus amples informations sur ce thème sont disponibles ici.
Très faible niveau sonore de 61 dB(A)
Le niveau sonore réduit de 61 dB(A) préserve l'audition du personnel de nettoyage pendant les longues sessions de travail. Extrêmement silencieux, l'aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA Re!Plast est idéal pour une utilisation dans les zones sensibles au bruit et de nuit.