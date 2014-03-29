Productivité optimale et nettoyage sans rejet en milieu industriel ?

Quelle est l'importance de la qualité de la neige carbonique ?

Par expérience, nous savons que les pellets de neige carbonique fraîchement fabriqués permettent de nettoyer nettement mieux et plus rapidement. Dès lors, il est d'une importance capitale de toujours utiliser de la neige carbonique la plus fraîche possible pour le nettoyage cryogénique.

Une neige carbonique produite plusieurs jours auparavant perd sa densité, ce qui réduit la performance du nettoyage. Par conséquent, on a besoin de plus de neige carbonique pour nettoyer une surface donnée. En outre, la neige carbonique se sublime en permanence. Cela signifie par exemple qu'une quantité de départ de 100 kg de pellets de neige carbonique sera réduite à seulement 92 kg après un jour.