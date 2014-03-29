Productivité optimale et nettoyage sans rejet en milieu industriel ?

Le nettoyage cryogénique pour tous
Nos nettoyeurs cryogéniques séduisent grâce à leur technologie aboutie et leurs performances sans compromis, leur grande qualité et robustesse..
IB 10/8 L2P
Utilisation : occasionnelle, préparatifs réduits
Surface/taille : petites surfaces, nettoyage d'appoint
Nettoyage d'appoint
- Aucune gestion des pellets de glace carbonique.
- Utilisation immédiate, sans planification ni préparation
- Très faible besoin d’air comprimé (conçu pour les compresseurs des ateliers)
- Pistolet très petit et maniable, idéal pour le nettoyage des zones présentant beaucoup de recoins
- Nettoyage en douceur des surfaces délicates
- Nettoyage des machines, moteurs, coussins et composants électroniques
IB 7/40 (Classic, Advanced)
Utilisation : régulière, planifiée
Surface/taille : petites à moyennes surfaces
Nettoyage courant
- Appareil industriel très robuste
- Nettoyage très flexible à différents endroits de la fabrication
- Spécialement conçu pour les réseaux d’air comprimé industriels existants
- Polyvalent, maniable, compact, facile à manœuvrer
IB 15/120
Utilisation : régulière, planifiée
Surface/taille : grandes surfaces
Nettoyage en profondeur
- Appareil industriel très robuste
- Rendement surfacique élevé
- Pression du jet élevée pour les salissures les plus tenaces
- Grande plage de réglage de la puissance pour différentes tâches
Une propreté totale
Les moules, pièces ou machines encrassées sont souvent difficiles à nettoyer. Le problème : après le sablage, il reste des résidus de produit de sablage tels le sable ou les granulats de verre. Il faut alors souvent les évacuer après avoir nettoyé. Avec les Ice Blaster performants de Kärcher, cette étape supplémentaire n'est pas nécessaire. Les pellets de neige carbonique se dissolvent entièrement en dioxyde de carbone (CO2) après le sablage. Tout ce qui reste, c'est la propreté.
Les avantages du nettoyage cryogénique
- Pas de phase de préparation : Il n’est pas nécessaire de démonter les machines avant le nettoyage. Les pellets atteignent sans problème le moindre renfoncement.
- Délai d’immobilisation réduit des machines grâce à un nettoyage rapide et efficace à la neige carbonique.
- Un nettoyage respectueux de l’environnement sans produit chimique ou agent de sablage.
- Les surfaces ne sont pas endommagées
- Absence de résidus : Neige carbonique sublimée sans résidus de CO2. Il ne reste aucune trace d’agent de sablage ou d’eaux usées.
Propreté = froid x accélération
Sous l’effet de l’air comprimé, l’Ice Blaster accélère les pellets de neige carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) de manière à obtenir une vitesse de 150 m/s. Grâce à cette vitesse élevée et à une température de -79 °C, les impuretés gèlent et des fissures apparaissent. Les pellets s’introduisent dans cette fissure, éclatent et décollent ainsi les dépôts. Il s’agit là d’une méthode particulièrement efficace qui permet d’éliminer, dans le plus grand respect des matériaux, quasiment toutes les impuretés.
Du dioxyde de carbone cryogénique
Lors du processus de fabrication, du dioxyde de carbone liquide s’écoule dans le cylindre de pressage du système de génération de pellets. Ce liquide se transforme en neige carbonique sous l’effet de la baisse de pression. Un vérin hydraulique comprime cette neige carbonique, ensuite pressée à travers une plaque extrudée. Il en résulte des baguettes de glace sèche qui se subdivisent en pellets.
La propreté dans tous les domaines.
Les Ice Blaster de Kärcher s’utilisent sans détergent ou additif chimique. Ils peuvent être utilisés sans problème dans les endroits où un nettoyage à l’eau ou au sable est interdit légalement. Comme les pellets se dissolvent sans laisser de résidus, il n’y a pas d’eau résiduelle. Vous pouvez facilement fabriquer les pellets de neige carbonique vous-même à l’aide d’un appareil de fabrication des pellets de neige carbonique Kärcher.
Métallurgie et construction mécanique
Le nettoyage en profondeur et le nettoyage courant des machines de production, robots de soudage, convoyeurs et cabines de peinture est particulièrement aisé avec l'Ice Blaster de Kärcher.
Imprimeries
Après le nettoyage cryogénique, tous les cylindres, outils et machines d'impression sont comme neufs.
Industrie du bois et industrie électrique
Le nettoyage cryogénique convient aussi parfaitement au nettoyage de machines de traitement du bois, groupes électrogènes, turbines, armoires électriques, etc.
Industrie du plastique et de l'emballage
Avec l’Ice Blaster, les formes pour moulage par injection et les lignes de production sont libérées de toute trace de silicone ou caoutchouc ainsi que de peinture, vernis et autres salissures.
Industrie automobile, fonderies et injections plastiques
Nos nettoyeurs cryogéniques enlèvent toutes les traces d'agent de démoulage et de liant sur les pièces et composants. Les résidus de silicone, caoutchouc, peinture, laque, durcisseur, etc. se détachent aisément des moules à injection, outils et lignes de production. Tout devient propre sans laisser la moindre trace.
Industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique
L’Ice Blaster nettoie aussi les traces de cokéfactions, cuisson, saleté incrustée, graisse et amidon sur les installations de remplissage, malaxeurs, lignes de production et systèmes de manutention, ainsi que sur les réservoirs et les fours.
Industrie papetière
Dans l’industrie papetière, la colle, le calcaire, la poussière et la ouate de cellulose se déposent dans les machines, provoquant des pannes et des pertes de qualité. Les installations nettoyées à la neige carbonique sont plus vite propres et, par conséquent, plus vite opérationnelles.
Collectivités et municipalités
Graffitis et chewing-gums : c’est le problème de nombreuses communes. Cela nécessite un appareil qui nettoie les murs et surfaces en profondeur tout en les respectant. Le nettoyage par cryogénie enlève la saleté sans endommager le matériau.
Quelle est l'importance de la qualité de la neige carbonique ?
Par expérience, nous savons que les pellets de neige carbonique fraîchement fabriqués permettent de nettoyer nettement mieux et plus rapidement. Dès lors, il est d'une importance capitale de toujours utiliser de la neige carbonique la plus fraîche possible pour le nettoyage cryogénique.
Une neige carbonique produite plusieurs jours auparavant perd sa densité, ce qui réduit la performance du nettoyage. Par conséquent, on a besoin de plus de neige carbonique pour nettoyer une surface donnée. En outre, la neige carbonique se sublime en permanence. Cela signifie par exemple qu'une quantité de départ de 100 kg de pellets de neige carbonique sera réduite à seulement 92 kg après un jour.
L'écocompatibilité du nettoyage cryogénique.
Absence de substances dangereuses
Le nettoyage cryogénique ne fait appel à aucun produit chimique toxique ou portant atteinte à l'environnement, ni solvant. Il n'engendre ainsi aucune vapeur toxique ou dangereuse pour la santé. Il ne présente donc aucun danger pour le personnel.
Évacuation aisée
Le nettoyage cryogénique ne laisse aucun résidu de produit de sablage. La saleté se répand sur le sol, prête à être balayée. A l’inverse des produits chimiques et des solvants qui engendre des déchets toxiques, ici seule la poussière doit être nettoyée.
Absence de déchets secondaires
En cas de nettoyage au jet de sable, de carbonate de sodium ou d'eau, le matériau projeté devient lui-même un déchet problématique s'il a servi à éliminer des impuretés dangereuses. Il en résulte une très grande quantité de déchets secondaires qui, dans certains cas, demande une évacuation extrêmement complexe et onéreuse.
Fabrication de dioxyde de carbone
De nombreux processus de transformation industrielle engendrent du CO2 comme produit dérivé. Par exemple, on obtient du dioxyde carbone lors de la filtration du CO2 dans le processus de synthèse de l'ammoniac et du méthanol. Une grande partie du CO2 utilisé provient d'un gaz brut de dioxyde de carbone dégagé par les processus de transformation chimique du pétrole et du gaz naturel. Les processus de combustion des centrales électriques ou les processus de fermentation produisent également du dioxyde de carbone.
Dans les pays industrialisés, le CO2 n'est dès lors plus produit séparément/expressément et le brûlage de combustibles fossiles en vue de produire du CO2 a complètement disparu.
Équipement de sécurité.
Le nettoyage cryogénique requiert l'équipement de sécurité suivant.
Protections acoustiques
Étant donné que pendant le nettoyage cryogénique, le niveau sonore peut parfois largement dépasser 85 dB(A), il convient de porter des protections acoustiques.
Gants
Le port de gants est recommandé pour prévenir tout risque de gel par les pellets de neige carbonique.
Lunettes de protection
Afin de protéger les yeux des particules volatiles, il est conseillé de porter des lunettes de protection.
Protection respiratoire
En fonction de la présence de poussière ou de la concentration de CO2 engendrée, des mesures de protection respiratoire sont nécessaires.
Avertisseur de dioxyde de carbone
Pour détecter la concentration de CO2 de l'air respiré, le personnel en charge du nettoyage cryogénique doit porter un détecteur de CO2 individuel. Celui-ci déclenche une alarme dès qu'une concentration critique est atteinte.
