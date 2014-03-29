Productivité optimale et nettoyage sans rejet en milieu industriel ? Nettoyeur cryogénique Kärcher IB 10/8 L2P

Productivité optimale et nettoyage sans rejet en milieu industriel ?
0 Produits

Le nettoyage cryogénique pour tous

Nos nettoyeurs cryogéniques séduisent grâce à leur technologie aboutie et leurs performances sans compromis, leur grande qualité et robustesse..

Nettoyeur cryogénique IB 10/8 L2P

IB 10/8 L2P

Utilisation : occasionnelle, préparatifs réduits
Surface/taille : petites surfaces, nettoyage d'appoint


Nettoyage d'appoint

  • Aucune gestion des pellets de glace carbonique.
  • Utilisation immédiate, sans planification ni préparation
  • Très faible besoin d’air comprimé (conçu pour les compresseurs des ateliers)
  • Pistolet très petit et maniable, idéal pour le nettoyage des zones présentant beaucoup de recoins
  • Nettoyage en douceur des surfaces délicates
  • Nettoyage des machines, moteurs, coussins et composants électroniques
Voir le produit
Nettoyeur cryogénique IB 7/40

IB 7/40 (Classic, Advanced)

Utilisation : régulière, planifiée
Surface/taille : petites à moyennes surfaces


Nettoyage courant

  • Appareil industriel très robuste
  • Nettoyage très flexible à différents endroits de la fabrication
  • Spécialement conçu pour les réseaux d’air comprimé industriels existants
  • Polyvalent, maniable, compact, facile à manœuvrer
Voir le produit
Nettoyeur cryogénique IB 15/120

IB 15/120

Utilisation : régulière, planifiée
Surface/taille : grandes surfaces


Nettoyage en profondeur

  • Appareil industriel très robuste
  • Rendement surfacique élevé
  • Pression du jet élevée pour les salissures les plus tenaces
  • Grande plage de réglage de la puissance pour différentes tâches
Voir le produit

Une propreté totale

Les moules, pièces ou machines encrassées sont souvent difficiles à nettoyer. Le problème : après le sablage, il reste des résidus de produit de sablage tels le sable ou les granulats de verre. Il faut alors souvent les évacuer après avoir nettoyé. Avec les Ice Blaster performants de Kärcher, cette étape supplémentaire n'est pas nécessaire. Les pellets de neige carbonique se dissolvent entièrement en dioxyde de carbone (CO2) après le sablage. Tout ce qui reste, c'est la propreté.

Avantages du nettoyage cryogénique

Les avantages du nettoyage cryogénique

  • Pas de phase de préparation : Il n’est pas nécessaire de démonter les machines avant le nettoyage. Les pellets atteignent sans problème le moindre renfoncement.
  • Délai d’immobilisation réduit des machines grâce à un nettoyage rapide et efficace à la neige carbonique.
  • Un nettoyage respectueux de l’environnement sans produit chimique ou agent de sablage.
  • Les surfaces ne sont pas endommagées
  • Absence de résidus : Neige carbonique sublimée sans résidus de CO2. Il ne reste aucune trace d’agent de sablage ou d’eaux usées.
Nettoyage cryogénique

Propreté = froid x accélération

Sous l’effet de l’air comprimé, l’Ice Blaster accélère les pellets de neige carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) de manière à obtenir une vitesse de 150 m/s. Grâce à cette vitesse élevée et à une température de -79 °C, les impuretés gèlent et des fissures apparaissent. Les pellets s’introduisent dans cette fissure, éclatent et décollent ainsi les dépôts. Il s’agit là d’une méthode particulièrement efficace qui permet d’éliminer, dans le plus grand respect des matériaux, quasiment toutes les impuretés.

Neige carbonique

Du dioxyde de carbone cryogénique

Lors du processus de fabrication, du dioxyde de carbone liquide s’écoule dans le cylindre de pressage du système de génération de pellets. Ce liquide se transforme en neige carbonique sous l’effet de la baisse de pression. Un vérin hydraulique comprime cette neige carbonique, ensuite pressée à travers une plaque extrudée. Il en résulte des baguettes de glace sèche qui se subdivisent en pellets.

La propreté dans tous les domaines.

Les Ice Blaster de Kärcher s’utilisent sans détergent ou additif chimique. Ils peuvent être utilisés sans problème dans les endroits où un nettoyage à l’eau ou au sable est interdit légalement. Comme les pellets se dissolvent sans laisser de résidus, il n’y a pas d’eau résiduelle. Vous pouvez facilement fabriquer les pellets de neige carbonique vous-même à l’aide d’un appareil de fabrication des pellets de neige carbonique Kärcher.

Métallurgie et construction mécanique

Métallurgie et construction mécanique

Le nettoyage en profondeur et le nettoyage courant des machines de production, robots de soudage, convoyeurs et cabines de peinture est particulièrement aisé avec l'Ice Blaster de Kärcher.

Imprimeries

Imprimeries

Après le nettoyage cryogénique, tous les cylindres, outils et machines d'impression sont comme neufs.

Industrie du bois et industrie électrique

Industrie du bois et industrie électrique

Le nettoyage cryogénique convient aussi parfaitement au nettoyage de machines de traitement du bois, groupes électrogènes, turbines, armoires électriques, etc.

Industrie du plastique et du conditionnement

Industrie du plastique et de l'emballage

Avec l’Ice Blaster, les formes pour moulage par injection et les lignes de production sont libérées de toute trace de silicone ou caoutchouc ainsi que de peinture, vernis et autres salissures.

Industrie automobile

Industrie automobile, fonderies et injections plastiques

Nos nettoyeurs cryogéniques enlèvent toutes les traces d'agent de démoulage et de liant sur les pièces et composants. Les résidus de silicone, caoutchouc, peinture, laque, durcisseur, etc. se détachent aisément des moules à injection, outils et lignes de production. Tout devient propre sans laisser la moindre trace.

Industrie agro-alimentaire

Industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique

L’Ice Blaster nettoie aussi les traces de cokéfactions, cuisson, saleté incrustée, graisse et amidon sur les installations de remplissage, malaxeurs, lignes de production et systèmes de manutention, ainsi que sur les réservoirs et les fours.

Industrie papetière

Industrie papetière

Dans l’industrie papetière, la colle, le calcaire, la poussière et la ouate de cellulose se déposent dans les machines, provoquant des pannes et des pertes de qualité. Les installations nettoyées à la neige carbonique sont plus vite propres et, par conséquent, plus vite opérationnelles.

Services communaux

Collectivités et municipalités

Graffitis et chewing-gums : c’est le problème de nombreuses communes. Cela nécessite un appareil qui nettoie les murs et surfaces en profondeur tout en les respectant. Le nettoyage par cryogénie enlève la saleté sans endommager le matériau.

Quelle est l'importance de la qualité de la neige carbonique ?

Par expérience, nous savons que les pellets de neige carbonique fraîchement fabriqués permettent de nettoyer nettement mieux et plus rapidement. Dès lors, il est d'une importance capitale de toujours utiliser de la neige carbonique la plus fraîche possible pour le nettoyage cryogénique.

Une neige carbonique produite plusieurs jours auparavant perd sa densité, ce qui réduit la performance du nettoyage. Par conséquent, on a besoin de plus de neige carbonique pour nettoyer une surface donnée. En outre, la neige carbonique se sublime en permanence. Cela signifie par exemple qu'une quantité de départ de 100 kg de pellets de neige carbonique sera réduite à seulement 92 kg après un jour.

Neige carbonique_qualité

L'écocompatibilité du nettoyage cryogénique.

Absence de substances dangereuses

Le nettoyage cryogénique ne fait appel à aucun produit chimique toxique ou portant atteinte à l'environnement, ni solvant. Il n'engendre ainsi aucune vapeur toxique ou dangereuse pour la santé. Il ne présente donc aucun danger pour le personnel.

Évacuation aisée

Le nettoyage cryogénique ne laisse aucun résidu de produit de sablage. La saleté se répand sur le sol, prête à être balayée. A l’inverse des produits chimiques et des solvants qui engendre des déchets toxiques, ici seule la poussière doit être nettoyée.

Absence de déchets secondaires

En cas de nettoyage au jet de sable, de carbonate de sodium ou d'eau, le matériau projeté devient lui-même un déchet problématique s'il a servi à éliminer des impuretés dangereuses. Il en résulte une très grande quantité de déchets secondaires qui, dans certains cas, demande une évacuation extrêmement complexe et onéreuse.

Fabrication de dioxyde de carbone

De nombreux processus de transformation industrielle engendrent du CO2 comme produit dérivé. Par exemple, on obtient du dioxyde carbone lors de la filtration du CO2 dans le processus de synthèse de l'ammoniac et du méthanol. Une grande partie du CO2 utilisé provient d'un gaz brut de dioxyde de carbone dégagé par les processus de transformation chimique du pétrole et du gaz naturel. Les processus de combustion des centrales électriques ou les processus de fermentation produisent également du dioxyde de carbone.

Dans les pays industrialisés, le CO2 n'est dès lors plus produit séparément/expressément et le brûlage de combustibles fossiles en vue de produire du CO2 a complètement disparu.

Équipement de sécurité.

Le nettoyage cryogénique requiert l'équipement de sécurité suivant.

Protections acoustiques

Étant donné que pendant le nettoyage cryogénique, le niveau sonore peut parfois largement dépasser 85 dB(A), il convient de porter des protections acoustiques.

Gants

Le port de gants est recommandé pour prévenir tout risque de gel par les pellets de neige carbonique.

Lunettes de protection

Afin de protéger les yeux des particules volatiles, il est conseillé de porter des lunettes de protection.

Protection respiratoire

En fonction de la présence de poussière ou de la concentration de CO2 engendrée, des mesures de protection respiratoire sont nécessaires.

Avertisseur de dioxyde de carbone

Pour détecter la concentration de CO2 de l'air respiré, le personnel en charge du nettoyage cryogénique doit porter un détecteur de CO2 individuel. Celui-ci déclenche une alarme dès qu'une concentration critique est atteinte.

Brochure à télécharger

Contact

Si vous êtes intéressé par nos solutions innovantes, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant.

Contactez-nous !