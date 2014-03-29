NETTOYAGE DE CUVES - NETTOYAGE DE SILOS - NETTOYAGE DE CONTENEURS
Depuis plus de 40 ans, Kärcher propose des installations fiables et performantes pour le nettoyage intérieur des cuves. En tant que leader du marché des systèmes de nettoyage professionnels, nous proposons des solutions personnalisées sur la base de composants modulaires pour chaque application. Grâce à notre expérience et à la qualité élevée de nos produits, nos installations sont efficaces et permettent d'économiser des coûts d'énergie et d'exploitation. Du conseil à la maintenance des installations, en passant par l'étude, la fabrication et la transmission, nous nous tenons à tout moment aux côtés de nos clients. À chaque étape, nous vous convaincrons grâce à nos concepts innovants et à notre gamme complète de services.
Tout pour nettoyer impeccablement l'intérieur des réservoirs.
Les systèmes fiables de nettoyage intérieur des cuves sont nécessaires aussi bien dans les domaines du transport/de la logistique que dans l'industrie chimique. Sous l'effet de la mondialisation, les flux de marchandises augmentent fortement, de même que les exigences de qualité en termes de nettoyage. Outre les normes strictes de qualité de type HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) et SQAS (Safety and Quality Assessment System), il est nécessaire de se conformer durablement à des certificats de nettoyage uniformes à l'image de l'ECD (European Cleaning Document). Une tâche qui requiert le savoir complet des experts pour les quelque 200 000 matériaux différents existants. Toutes les installations de nettoyage Kärcher sont spécifiquement conçues en fonction des matériaux et matières en présence. Les détergents spécifiques Kärcher sont un élément important du concept. La garantie de la sécurité au travail fait partie intégrante du nettoyage intérieur des réservoirs. Cela comprend les mesures de sécurité pour la protection contre les risques d'explosion (ATEX) ainsi que les mesures d'assainissement de l'air rejeté et des eaux usées. Les solutions modulaires Kärcher profitent au client de manière optimale et répondent aux diverses exigences auxquelles sont soumises les machines de nettoyage. Il est possible d'apporter à tout moment des modifications ou des extensions grâce au système modulaire.
Applications
Depuis le nettoyage intérieur des réservoirs de voiture jusqu'au nettoyage du silicium, Kärcher propose toute une gamme d'applications.
Composants
L'utilisation de composants de première qualité représente une compétence fondamentale essentielle pour le nettoyage intérieur des réservoirs.
Installations de référence
Sur cette page, vous trouverez une sélection de nos installations déjà planifiées et installées plus de 250 fois à travers le monde.
Groupes cibles – toujours la solution adaptée.
Le transport de marchandises est une priorité majeure dans presque tous les secteurs de l'économie. Les quantités de matériaux et matières transportées sont alors considérables, qu'il s'agisse de matériaux liquides, pâteux, en poudre ou solides contenus dans des réservoirs, des containers, des fûts et des cuves de tous types dédiés au stockage, à la manutention ou au transport. Kärcher livre des installations de nettoyage aux entreprises de toutes les tailles, dans toutes les branches d’activité, pour tous les types de cuves.
Industrie chimique et commerce
Médicaments/produits pharmaceutiques, peintures et colorants, métaux, bois, huiles minérales, matières plastiques, adhésifs, matériaux, béton.
Transport et logistique
Entreprises de transport, de stockage et de préparation, transport en silos, transport de marchandises de détail et en vrac, transport de béton, de ciment, d'asphalte, de déchets et transports spéciaux.
Industrie agro-alimentaire
Laiteries et brasseries, fabricants de matières premières, fabricants d'huiles, de graisses, de glucose, d'amidon, de chocolat, de sucre, de protéines et de compléments alimentaires, de boissons et de jus, de produits alimentaires finis et d'aliments pour animaux.
Types de contamination :
- Produits liquides (par exemple, denrées alimentaires, huiles, produits chimiques)
- Marchandises en vrac
- Gaz
Produits de nettoyage
- Eau, solutions aqueuses (alcalines, acides)
- Osmoseur
- Solutions basiques, acides, solvants
Solutions sur mesure – du système modulaire au système clés en main.
Les installations de nettoyage de cuves Kärcher sont des solutions modulaires spécialement adaptées à chaque type de contamination et à la fréquence du nettoyage. Pour réaliser une planification idéale, il faut tout d'abord analyser les besoins en privilégiant la qualité, la sécurité de fonctionnement et la rentabilité. L'ingénierie « made in Germany ».
Conception, planification, mise en service
Les missions confiées à Kärcher sont aussi variées que les entreprises pour lesquelles nous élaborons des solutions optimales. Nous les gardons à l'esprit, de l'idée à la planification en passant par la phase de construction, jusqu'à l'installation, la mise en service et l'exploitation permanente.
La confiance de nos clients reflétée par les nombreux projets réalisés dans tous les domaines d'application imaginables du nettoyage de l'intérieur de cuves est un facteur décisif. En outre, avec Kärcher, ils ont pour partenaire le leader technologique mondial du nettoyage haute pression. Dans le monde entier, les entreprises apprécient ses capacités à trouver des solutions dans les secteurs les plus divers.
Un système modulaire pour mieux réussir
Lors de la planification des installations, le grand avantage de ce système réside dans le fait que les composants Kärcher utilisés sont spécifiquement développés pour nettoyer l'intérieur des réservoirs. De cette façon, Kärcher est en mesure de proposer en exclusivité une vaste gamme de composants modulaires et compatibles permettant de créer une solution système optimale pour toutes les applications. Il va de soi que notre longue expérience dans le nettoyage intérieur de réservoirs est directement mise à profit dans la conception de ces produits et ce, dans le respect des normes de qualité industrielles.
Utilisation de pompes haute pression
Divers modèles de pompes haute pression industrielles sont utilisés pour garantir le débit requis – dans des systèmes mobiles ou stationnaires. Ces pompes haute pression constituent l'épine dorsale pour les autres composants tels que les têtes de nettoyage intérieur qui sont disponibles avec différentes variantes d'entraînement.
Détergent TankPro
Le nettoyage professionnel de cuves et de réservoirs implique des dispositions et des exigences particulières. La nouvelle gamme Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Avec les produits de la gamme TankPro, rien n'est impossible : à chaque besoin sa solution – individuelle et parfaitement adaptée aux exigences du client. Tous ces produits, hautement concentrés, affichent ainsi un haut rendement et sont particulièrement économiques. Conscients de notre responsabilité envers les utilisateurs, les machines et l'environnement, nous n'utilisons pas de composants dangereux pour la santé ou l'environnement tout en garantissant la qualité la plus élevée.
Installations de référence
Une ingénierie de pointe, des conseils approfondis, des produits d'excellence « Made in Germany » et un vaste éventail de services : telles sont les valeurs qui font de Kärcher votre partenaire de confiance en matière de nettoyage intérieur de réservoirs. Dans le monde entier, des entreprises bien établies et les leaders du marché misent sur le savoir-faire ainsi que sur les produits et les services innovants de Kärcher. Ici, vous trouverez une sélection de nos installations dont 250 ont d'ores et déjà fait l'objet de projets et été implantées à travers le monde.
Contact
Si vous êtes intéressé par nos solutions innovantes, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant :