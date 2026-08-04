Cuve / Conteneur

En matière de nettoyage professionnel de réservoirs et cuves, les exigences sont particulièrement élevées. La nouvelle gamme de détergents Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Nous proposons à chaque client une solution idéale adaptée et personnalisée, en fonction de ses besoins. Tous les produits hautement concentrés sont particulièrement rentables et économiques. Nous avons conscience de notre responsabilité envers l'Homme, la machine et l'environnement et n'utilisons aucun composant nocif et néfaste pour l'environnement tout en assurant une qualité optimale.