Professional
Haute pression
Les avantages sont indéniables : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité avec une faible consommation d'énergie et d'eau. Les détergents Kärcher nettoient parfaitement, que ce soit dans le secteur industriel, artisanal ou alimentaire. Nos détergents ont été spécifiquement développés pour une utilisation avec nos nettoyeurs haute pression, de manière à vous offrir un nettoyage optimal.
Surface
Tous les détergents manuels Kärcher ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences des services de nettoyage. Ils éliminent efficacement et rapidement toutes les salissures, sans attaquer les surfaces. Désormais, de bonnes performances en matière de nettoyage ne suffisent plus. Pour répondre aux attentes des professionnels du nettoyage, il convient de leur proposer bien plus : un parfum agréable, le respect de l’environnement, un dosage fiable et une manipulation aisée, sans oublier l’ergonomie des bouteilles.
Sol
Les détergents Kärcher de la gamme FloorPro sont très efficaces et vous permettent d'obtenir des résultats impeccables sans effort et en peu de temps. Dans les solutions de nettoyage Kärcher, machines, accessoires et détergents ne font qu’un. Ils vous assurent un travail plus rapide, plus facile et plus confortable. De plus, le matériel comme les surfaces bénéficient d’une protection optimale.
Moquette
La gamme CarpetPro nettoie et entretient efficacement et en douceur les surfaces textiles. leur concept innovant réduit les temps de nettoyage et de séchage, protège du ré-encrassement, prend soin des surfaces traitées et de l'environnement tout en présevant votre budget. Les produits de la gamme CarpetPro s'appuient sur la technologie iCapsol qui encapsule et absorbe la saleté. Le rinçage de la moquette n'est plus nécessaire car les résidus de saletés sont encapsulés et aspirés lors du nettoyage courant suivant. La moquette est sèche en quelques minutes et de nouveau praticable.
Pièces
Dans la production industrielle, des millions de pièces ont besoin d’être nettoyées chaque jour. Dans ce domaine, l’efficacité du nettoyage, la protection des surfaces traitées et l’absence de résidus constituent de véritables enjeux. Pour ce faire, Kärcher a mis au point des détergents spéciaux, particulièrement performants, qui permettent d’obtenir des résultats de nettoyage de qualité tant dans les laveuses de pièces automatiques que dans les laveuses de pièces biologiques. Les détergents pour laveuses de pièces Kärcher PC Bio 10 et PC Bio 20 ont à ce titre reçu le prix « Automechanika Award ». Toutes les détergents Kärcher pour laveuses de pièces sont garantis sans NTA, ni solvant, ni Composé Organique Volatile (COV).
Eau
Kärcher propose des produits chimiques adéquats pour le traitement de l’eau qui permettent d'assurer un fonctionnement durable des machines. Ces produits ont fait leurs preuves au fil des années et sont optimisés en fonction de leur utilisation et du type d’installation.
Véhicule
Nos détergents agissent efficacement, quelle que soit la dureté de l'eau, et sont parfaitement adaptés aux installations de lavage Kärcher. La formulation de nos détergents protège de la corrosion les vehicules et leurs composants en contact avec de l'eau. Nos produits sont particulièrement respectueux de l'environnement. Grâce à leurs formules brevetées ASF, ils facilitent la séparation des composants pour une meilleure dégradation.
Cuve / Conteneur
En matière de nettoyage professionnel de réservoirs et cuves, les exigences sont particulièrement élevées. La nouvelle gamme de détergents Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Nous proposons à chaque client une solution idéale adaptée et personnalisée, en fonction de ses besoins. Tous les produits hautement concentrés sont particulièrement rentables et économiques. Nous avons conscience de notre responsabilité envers l'Homme, la machine et l'environnement et n'utilisons aucun composant nocif et néfaste pour l'environnement tout en assurant une qualité optimale.
Sanitaires
Parfaits pour un utilisation au quotidien, les détergents pour sanitaires de Kärcher suppriment efficacement les dépôts de tartre, de poussière et de graisse dans les toilettes ou les urinoirs par exemple. Ils se caractérisent par leur action désodorisante et antibactérienne, leur parfum frais, une meilleure adhérence grâce à la texture gel, le respect des matériaux et de l'environnement.
Autres accessoires pour appareils de nettoyage
Nos accessoires sont conçus pour un remplissage, un dosage et une application précis et efficaces des détergents et permettent un travail aussi rapide qu'ergonomique.