Moquette

La gamme CarpetPro nettoie et entretient efficacement et en douceur les surfaces textiles. leur concept innovant réduit les temps de nettoyage et de séchage, protège du ré-encrassement, prend soin des surfaces traitées et de l'environnement tout en présevant votre budget. Les produits de la gamme CarpetPro s'appuient sur la technologie iCapsol qui encapsule et absorbe la saleté. Le rinçage de la moquette n'est plus nécessaire car les résidus de saletés sont encapsulés et aspirés lors du nettoyage courant suivant. La moquette est sèche en quelques minutes et de nouveau praticable.