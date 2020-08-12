Merchandising

Notre sélection de jouets pour toute la famille

Vous appréciez les modèles miniatures ? Amusez-vous avec les jouets Kärcher ! Vous pourrez ainsi apprendre à vos enfants le fonctionnement des appareils de nettoyage comme le chasse-neige et la balayeuse.

Pour une expérience encore plus réaliste, optez pour le jeu de balayeuses de rue MC 131. Conçu pour les enfants dès l'âge de 3 ans, ce jouet est livré avec une figurine de conducteur. Il possède des pièces amovibles, notamment des brosses rotatives, et ses portes s'ouvrent pour encore plus de réalisme. Nous recommandons toutefois la supervision d'un adulte lors de l'ouverture de l'emballage et pendant le jeu.

Vous pouvez aussi commander la balayeuse SCHÜCO sur notre plateforme. Ce modèle est très apprécié pour ses détails travaillés avec le plus grand soin. Il convient surtout aux collectionneurs et aux jeunes passionnés grâce à :

Son châssis en métal

Sa cabine à double siège

Sa direction articulée pour la manœuvre

Ce jouet n’est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans. Il vous sera livré dans sa petite vitrine de collection qui le protège de la poussière.

Le chasse-neige SCHUCO MC 130 est également un modèle de collection doté d’une petite vitrine. La présence d’arêtes coupantes et de pointes fait qu’il soit uniquement réservé aux 14 ans et plus.

Nos propositions d’accessoires pour la nourriture et les boissons

Dégustez votre café matinal avec la tasse à café MAHLWERK de Kärcher, en porcelaine robuste au design élégant. Utilisez-la à la maison ou au travail pour un moment de détente. Pour emporter votre boisson chaude préférée, optez pour la MAHLWERK Café, une tasse de voyage en porcelaine, acier inoxydable et plastique, avec une capacité de 0,44 L.

Kärcher propose également une carafe à eau WMF pour l'eau froide, dotée d'un bouchon en silicone et plastique. Cette carafe est équipée d'un mécanisme de basculement pratique qui ouvre et ferme automatiquement le récipient lors du service. Elle dispose également d'un tamis pour filtrer les glaçons et les morceaux de fruits. Pour le nettoyage, vous pouvez choisir entre un lavage manuel ou l'utilisation d'un lave-vaisselle.

Achetez aussi les verres Kärcher pour accompagner la carafe à eau. Un carton est composé de 6 pièces avec une contenance de 0,29 L chacun. Les verres ont une hauteur de 14 cm et un diamètre de 6 cm.

Les fournitures de bureau de la marque Kärcher

Pour la maison comme pour le lieu de travail, Kärcher vous apporte des solutions pratiques avec un bon rapport qualité-prix. Vous avez besoin d’une clé USB ? Nous avons le USB-Stick Clip de 16 GB qui se glisse facilement dans vos affaires. Des modèles plus originaux sont également visibles sur notre plateforme. Vous pouvez alors opter pour la clé USB en forme de Tronçonneuse de 34 GO. Nous avons également :

Le USB-Stick SC de 35 GO

Le USB-Stick K 5 Premium SmartControl de 33 Go

Le USB-Stick B 110R de 32 GO

Le USB-Stick Trolley de 36 GO

La clé USB en forme de pile de 16 GB

Le USB—Stick Service de 16 GB

Nous avons aussi plusieurs modèles de stylos pour les professionnels. Vous souhaitez offrir un joli cadeau à un collègue ? Pensez à la Parure PARKER comprenant un stylo à bille et un stylo roller, le tout livré dans un bel écrin.

Sur notre plateforme, vous pouvez aussi commander des supports d’écriture, comme le carnet BRUNNEN DIN A4 et A5. Ils sont équipés de bande élastique, de porte-stylo et de pochette intérieure.

Pour plus de praticité au bureau, nous vous proposons des petits accessoires comme les chiffons pour lunettes lavables. Retrouvez aussi des porte-bobines rétractables, des sacs à dos à cordon et des tapis de Notebook flexible sur notre site.

Les équipements de voyage visibles sur notre site

Kärcher vous accompagne lors de vos aventures. Vous partez en voyage ou en randonnée ? Portez votre sac à dos DEUTER. Léger et très pratique, il vous permet de transporter des habits, des outils, de l’eau... Le sac est d’ailleurs équipé d’un support pour réservoir d’eau avec guidage de tuyau. Sa capacité totale est de 25 L.

Découvrez notre collection de sacs et accessoires Kärcher pour faciliter vos déplacements et vos activités en extérieur. Le sac à dos noir K-LINE exclusif à notre marque est doté d'un volume de 20 L et arbore fièrement la lettre K sur le devant ainsi que le logo jaune de Kärcher sur le côté. Pour transporter votre équipement sportif, optez pour le sac noir K-LINE de 50 L qui dispose de poches latérales et du logo Kärcher. Le petit cabas pliable REISENTHEL est également pratique pour vos déplacements avec une capacité de 15 kg et 15 L.

Pour l'entretien de votre voiture, procurez-vous notre éponge en Fama uréthane et chiffon antibuée pour un nettoyage en douceur. Ne laissez pas les intempéries vous prendre au dépourvu grâce au parapluie-canne SAMSONITE avec armature en acier et ouverture automatique.

Commandez dès maintenant nos sacs et accessoires Kärcher pour vos activités en extérieur et vos déplacements.

Des outils pratiques au quotidien

Certains outils qui se glissent facilement dans votre sac s’avèrent ensuite indispensables pour vos travaux. C’est le cas du mètre ruban qui vous sert tant sur chantier que dans un atelier. Vous pouvez en commander dès maintenant sur notre site. L’outil mis à votre disposition a une longueur de 3 m.

Si vous prévoyez de transporter des marchandises, l’utilisation d’une sangle d’arrimage peut être nécessaire. Ce petit accessoire évite que les charges ne bougent pendant le déplacement sur camion. Nous vous proposons alors une sangle à cliquet de 5 m x 2,5 cm.

La praticité du niveau à bulle STABILA est aussi à souligner. Ce petit outil fait en même temps office de porteclé. Vous pouvez donc l’apporter au quotidien.

Il en est de même pour le mètre pliant STABILA. D’une longueur totale de 2 m, il est plié sur lui-même avec des plaques d’articulation galvanisées avec des ressorts résistants.

Les vêtements prêt-à-porter Kärcher

Que vous soyez au travail ou à la maison, mettez-vous à l’aise avec notre sweat à capuche noir. Ce hoodie unisex est disponible en plusieurs tailles : XXS, XS, S, M, L jusqu’au 3XL. Il s’agit d’un vêtement exclusif de la marque Kärcher composé de coton biologique à 100 %.

Vous préférez des vêtements plus légers ? Optez pour le T-Shirt noir K-Line qui est aussi disponible en plusieurs tailles. Vous pouvez le reconnaitre par le grand K sur le devant et le logo de notre marque imprimé dans le dos. Nous avons des T-shirt pour homme et pour femme.

Découvrez notre sélection de vestes 3 en 1 en nylon et polyester, étanches à l'eau et au vent pour un confort optimal. Avec un zip intégrant une veste Softshell, cette veste est disponible en plusieurs modèles pour hommes et femmes.

Besoin de chaussures de sécurité ? Les chaussures STEITZ SECURA vous protègent des décharges électrostatiques, disponibles en taille 36 à 47 avec des touches de jaune sur une base noire. Découvrez également nos bottes de sécurité, beanies et foulards multifonctionnels.

Commandez dès maintenant sur notre site pour une livraison rapide et un équipement de qualité pour votre travail en extérieur.