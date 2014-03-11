NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNEL

Le guide sur les nettoyeurs haute pression

Pour un nettoyage en profondeur des machines, mais aussi des sols et des murs, le nettoyeur haute pression est le matériel le mieux indiqué. Considéré comme un matériel de décapage et de nettoyage, le modèle professionnel est destiné à un usage intensif. Cet appareil propose donc une pression et un débit beaucoup plus important qu’un nettoyeur haute pression conçu pour un usage domestique.

Il existe néanmoins différentes familles de nettoyeur haute pression. Nettoyeur haute pression à eau froide, nettoyeur haute pression à eau chaude, nettoyeur électrique, nettoyeur thermique… Difficile de faire son choix ! Ce guide vous aide à trouver la machine qui répond au mieux à vos exigences.

Nettoyeur haute pression à eau chaude ou froide ?

Le nettoyeur haute pression à eau froide est recommandé pour un nettoyage quotidien des bâtiments, machines et véhicules. Les modèles professionnels ont une puissance allant de 2,2 à 13,4 kW. Le modèle à eau froide est plus léger et plus maniable, mais nettoie difficilement les surfaces graisseuses. En ce qui concerne le nettoyeur haute pression à eau chaude, celui-ci séduit pour sa rapidité de séchage. De plus, le modèle à eau chaude réduit considérablement votre temps de travail. Vous utilisez également moins de détergents.

Nettoyeur haute pression électrique ou thermique ?

Un nettoyeur haute pression peut être doté d’un moteur électrique ou thermique. Le nettoyeur haute pression électrique a l’avantage d’être léger et facile à transporter. Vous devez néanmoins relier ce dernier au courant par un câble électrique. Il est aussi indispensable de le raccorder à un robinet pour l’alimenter en eau. Ce modèle peut débiter jusqu’à 1 500 litres par heures.

Avec le modèle thermique, fonctionnant au diesel ou à l’essence, vous misez sur une machine plus puissante et autonome. Son débit d’eau peut monter jusqu’à 6 000 litres par heure.