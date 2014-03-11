NETTOYEURS HAUTE PRESSION PROFESSIONNEL
Une polyvalence inégalée – le nettoyage à haute pression professionnel avec Kärcher. Dans le monde entier, le nom de Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d’innovation. En tant que fabricant du premier nettoyeur haute pression, Kärcher est aujourd’hui leader sur le marché. Kärcher n’a jamais cessé d’optimiser le principe du nettoyage haute pression : plus de performances, une consommation réduite, une durée de vie prolongée et des temps de nettoyage moins longs. Kärcher offre une gamme de machines qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d’applications professionnelles : à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.
Demande d'information
Nettoyeurs haute pression à eau froide
Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Générateurs d’eau chaude mobiles
Nos générateurs d'eau chaude offrent une solution aussi simple qu'économique pour transformer vos nettoyeurs haute pression à eau froide existants en modèle à eau chaude à la puissance de nettoyage supérieure au besoin.
Nettoyeurs ultra haute pression
Quand l'efficacité des nettoyeurs haute pression traditionnels ne suffit plus, nos nettoyeurs très haute pression prennent le relais. Grâce à l'ultra haute pression (UHP), vous pouvez même venir à bout des revêtements et des souillures les plus tenaces en toute confiance.
Nettoyeurs haute pression stationnaires
!Stationäre Hochdruckreiniger eignen sich ideal für verschiedenste Einsatzbereiche. Das Hochdruckwasser wird über ein fest installiertes Rohrleitungsnetz direkt zu den Entnahmestellen geleitet.!
Product Finder Nettoyeurs haute pression Professional
Choisissez le Nettoyeur haute pression Professional qui convient à vos besoins grâce au Product Finder ! Ici, vous trouverez tous les appareils à eau froide et à eau chaude ainsi que les détergents.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Le guide sur les nettoyeurs haute pression
Pour un nettoyage en profondeur des machines, mais aussi des sols et des murs, le nettoyeur haute pression est le matériel le mieux indiqué. Considéré comme un matériel de décapage et de nettoyage, le modèle professionnel est destiné à un usage intensif. Cet appareil propose donc une pression et un débit beaucoup plus important qu’un nettoyeur haute pression conçu pour un usage domestique.
Il existe néanmoins différentes familles de nettoyeur haute pression. Nettoyeur haute pression à eau froide, nettoyeur haute pression à eau chaude, nettoyeur électrique, nettoyeur thermique… Difficile de faire son choix ! Ce guide vous aide à trouver la machine qui répond au mieux à vos exigences.
Nettoyeur haute pression à eau chaude ou froide ?
Le nettoyeur haute pression à eau froide est recommandé pour un nettoyage quotidien des bâtiments, machines et véhicules. Les modèles professionnels ont une puissance allant de 2,2 à 13,4 kW. Le modèle à eau froide est plus léger et plus maniable, mais nettoie difficilement les surfaces graisseuses. En ce qui concerne le nettoyeur haute pression à eau chaude, celui-ci séduit pour sa rapidité de séchage. De plus, le modèle à eau chaude réduit considérablement votre temps de travail. Vous utilisez également moins de détergents.
Nettoyeur haute pression électrique ou thermique ?
Un nettoyeur haute pression peut être doté d’un moteur électrique ou thermique. Le nettoyeur haute pression électrique a l’avantage d’être léger et facile à transporter. Vous devez néanmoins relier ce dernier au courant par un câble électrique. Il est aussi indispensable de le raccorder à un robinet pour l’alimenter en eau. Ce modèle peut débiter jusqu’à 1 500 litres par heures.
Avec le modèle thermique, fonctionnant au diesel ou à l’essence, vous misez sur une machine plus puissante et autonome. Son débit d’eau peut monter jusqu’à 6 000 litres par heure.
Détergents pour le nettoyage haute pression
Les produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeur haute pression professionnel Kärcher sont parfaits pour une utilisation professionnelle, notamment dans l'artisanat, l'industrie ou le secteur alimentaire. Ils permettent d'obtenir des résultats impeccables tout en garantissant une consommation moindre d'énergie et de temps. En outre, de par leur formulation favorisant la désintégration, ils réduisent la charge en résidus d'huile minérale des eaux usées.
Nettoyage et protection pour les véhicules utilitaires
Des détergents et des produits d'entretien performants pour une élimination efficace des impuretés tenaces dans les rues et sur les chantiers. Ces détergents sont compatibles avec l'utilisation d'un nettoyeur haute pression à eau froide ou à eau chaude.
Polyvalence pour les applications industrielles
Les détergents à effet rapide et respectueux des matériaux sont très efficaces lorsqu’il s’agit d'éliminer les impuretés tenaces telles que les huiles, graisses et suie.
Propreté et hygiène dans le domaine alimentaire
Des produits de nettoyage et de désinfection efficaces avec homologation alimentaire estampillés « conformité contact alimentaire », selon les listes de désinfectants DGHM et DVG.
Des effets remarquables chez les concessionnaires automobiles
Grâce à nos nettoyeurs respectueux des différents matériaux et surfaces, vous obtiendrez une brillance remarquable dans les showrooms et une qualité conservée de vos véhicules.
Nouvelle poignée-pistolet EASY!Force. La pression sans efforts !
La nouvelle poignée-pistolet EASY!Force de Kärcher vous permet de profiter de la pleine puissance de votre nettoyeur haute pression professionnel dans le plus grand confort. Son concept est unique : vous n’exercez plus de force de maintien sur la poignée. Résultat : un nettoyage professionnel sans tension, ni fatigue même après plusieurs heures de travail. Reduisez les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) grâce au concept unique EASY!Force.
Les avantages du nettoyeur haute pression à eau chaude :
Grâce à une température élevée de l'eau voire même un étage vapeur pour certains modèles, ils permettent de réduire la pression, le temps de travail ainsi que la quantité de détergent à utiliser. Leurs avantages par rapport aux nettoyeurs haute pression à eau froide sont les suivants :
- Résultats de nettoyage améliorés
- Consommation de détergents réduite
- Réduction de la formation des germes
- Temps de séchage réduit
- Economie de temps
Kärcher iSolar. La solution pour le nettoyage des panneaux solaires.
Notre conseil :
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M et le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/25-4 S garantissent d’excellents résultats de nettoyage.
- Puissance de nettoyage et rendement surfacique optimaux
- Brosses-disques en contra-rotation (brosse unique ou double)
- Manche télescopique en mélange fibre de carbone/fibre de verre
Cela pourrait aussi vous intéresser
Avantages de nettoyeurs haute pression à eau chaude
Les nettoyeurs haute pression sont encore plus efficaces lorsqu'ils utilisent de l'eau chaude avec une pression identique. Les surfaces sensibles peuvent même être nettoyées grâce au mode vapeur. Ces machines réduisent donc la pression de travail, le temps et de la quantité de détergent utilisée.
Nettoyage efficace des façades
Si l'extérieur d'un bâtiment est entretenu, cela permet de conserver ou d'augmenter sa valeur. Il existe différentes méthodes pour nettoyer les façades. Mais la surface doit être prise en considération lors de l'application de la technologie correspondante. C'est essentiel pour éviter les dommages. Un aperçu des techniques et des réglementations.
Peste porcine africaine : Prévenir par le nettoyage
La peste porcine africaine a atteint l'Europe centrale. Un nettoyage adéquat de la ferme permet aux agriculteurs de contribuer de manière importante à la protection de leur troupeau.
Nous sommes à votre écoute
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter un conseil personnalisé.