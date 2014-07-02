NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
Si on les compare aux processus de nettoyage sans pression, les nettoyeurs haute pression de Kärcher présentent des avantages exceptionnels en matière de rentabilité, de nettoyage et de protection de l'environnement. Ces avantages sont encore plus flagrants lors du nettoyage de salissures tenaces déjà incrustées à l'aide des nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS. Les appareils HDS de Kärcher constituent une solution astucieuse, tout particulièrement en cas de salissures contenant des huiles, des graisses et des protéines.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super
Que ce soit au chantier ou dans l'étable : l'élimination des saletés tenaces nécessite une puissance maximale. C'est exactement ce qu'offrent nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super. Les variantes haut de gamme se distinguent par des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique tandis que les appareils Classic mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste. Affrontez la saleté : avec jusqu'à 200 bar de pression et 1 300 l/h de débit.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium
Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.
Gamme Compact
Idéale pour le nettoyage des véhicules et de tous types d'engins, la nouvelle gamme de nettoyeurs haute pression à eau chaude Compact offre plus de fonctionnalités et des performances allant jusqu'à 180 bar et 900l/h.
Gamme Upright
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Upright, performants et robustes, séduisent par leur maniabilité, leur légèreté et leurs commandes intuitives. Ils sont parfaits pour les artisans, les petites entreprises ou les sociétés de nettoyage.
Gamme spécifique
L'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques s'impose avant tout dans les locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines industrielles, piscines et partout où les émissions de gaz sont gênantes et interdites.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.
Remorque HDS
La solution polyvalente, mobile et indépendante pour l’utilisation professionnelle au niveau des municipalités, du bâtiment et de l’industrie. Configurable, hautement efficace, fiable et facile à manier. Des réservoirs intégrés de 500 litres d’eau et de 100 l de carburant permettent une autonomie jusqu’à 60 minutes, sans branchement électrique ni branchement d’eau.
Pourquoi opter pour un nettoyeur haute pression à eau chaude?
Les avantages du nettoyeur haute pression à eau chaude
Grâce à une température élevée de l'eau voire même un étage vapeur pour certains modèles, ils permettent de réduire la pression, le temps de travail ainsi que la quantité de détergent à utiliser. Leurs avantages par rapport aux nettoyeurs haute pression à eau froide sont les suivants :
- Résultats de nettoyage améliorés
- Consommation de détergents réduite
Réduction de la formation des germes
- Temps de séchage réduit
- Economie de temps
Nouvelle poignée-pistolet EASY!Force. La pression sans efforts !
Reduisez les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) grâce au concept unique EASY!Force : vous n’exercez plus de force de maintien sur la poignée. Résultat : un nettoyage sans tension, ni fatigue même après plusieurs heures de travail.
Une technologie de brûleur dernier cri
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de Kärcher ne cessent d'être améliorés. L'utilisation d'un brûleur hautes performances et d'une soufflerie turbo innovante a permis de réduire les émissions et la consommation de fioul.
L'association européenne indépendante « European Cleaning Machines Association » a accordé à Kärcher, premier fournisseur au monde de nettoyeurs haute pression à eau chaude, une certification relative à l'efficacité et au respect des directives sur les émissions de gaz de ses appareils. Cette certification garantit :
- des brûleurs ultrapuissants ;
- une faible consommation de carburant ;
- de faibles émissions.
Des pompes à longue durée de vie
Toutes les pompes intégrées dans les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher sont fabriquées par des spécialistes sur nos propres sites de production. Cela vous garantit une qualité maximale « made by Kärcher ».
Celle-ci est doté d'un système antibélier (SDS) qui compense les variations de pression hydraulique dans le système, garantissant ainsi la plus grande longévité du nettoyeur haute pression.
Économies d'énergie et protection de l'environnement
La nouvelle génération de nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher est la première série de nettoyeurs haute pression au monde à proposer un mode eco!efficiency. Il suffit de positionner l'interrupteur principal sur le mode eco!efficiency pour que l'appareil passe à la plage de température la plus économique (60 °C) – sans perdre de débit. L'avantage : les cycles du brûleur sont optimisés de sorte que la consommation de fioul diminue de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge (80 °C).
Une mobilité exemplaire
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher placent la barre toujours plus haut en matière de mobilité. Les appareils HDS des gammes Compact, Medium et Super sont conçus suivant le principe du jogger : de grandes roues en caoutchouc à l'arrière et des roulettes pivotantes à l'avant. Pour la première fois, le système de basculement intégré pour un franchissement sans effort des obstacles est reconnu et éprouvé sur les appareils à eau froide. Il est également utilisé sur les appareils à eau chaude de la gamme HDS Upright. Ils comportent également un tableau de bord ergonomique et leur poids est parfaitement réparti. Leurs déplacements sont ainsi rapides et sûrs, sans efforts. L'adaptation du chargement du chariot, les anneaux d'arrimage et un dispositif de basculement garantissent un transport aisé.