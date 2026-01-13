Nettoyeurs de sols
Nos nettoyeurs de sols, des alliés redoutables contre la saleté.
Le nettoyage des sols représente pour vous une corvée ? Vous rêvez d'un lavage complet des sols en un seul passage ? Nos nettoyeurs de sols seront la solution : gain de temps, efficacité et liberté, voici un échantillon de leurs points forts. Plus besoin de passer l’aspirateur avant de nettoyer les sols ! Si vous cherchez un modèle léger et maniable, optez pour notre FC 2-4 ou FC 4-4 avec batterie interchangeable. Si vous privilégiez une plus grande autonomie, alors le FC 7 est votre allié idéal. Enfin, si vous souhaitez un appareil connecté, le FC 8 répondra totalement à vos besoins ! Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.
Des atouts qui font la différence
Des résultats de nettoyage supérieurs de 20% à une serpillière traditionnelle
Ravivez l'éclat de votre plancher avec nos nettoyeurs de sols. Gagnez en efficacité et réduisez vos efforts : les rouleaux du nettoyeur de sols attrapent la saleté et nettoient en continu à l'eau propre grâce à son double réservoir. Leur faible humidité résiduelle permet au sol d'être de nouveau praticable en seulement quelques instants.
Deux fois plus rapide
Nos nettoyeurs de sols lavent le plancher tout en ramassant les saletés sèches et humides du quotidien. Pensés pour passer sous les meubles, dans les coins et le long des bords, la saleté ne trouvera plus sa place. De plus, les peignes intégrés permettent d'attraper les cheveux et les poils d'animaux.
3 modes de nettoyage
La rotation des rouleaux et la quantité d'eau peuvent être ajustées sur le FC 4-4, FC 7 et FC 8 Smart Signature Line en fonction du type de saleté et du sol (par ex. le mode 1 pour les sols en bois, le mode 2 pour les sols en pierre). Le mode boost, présent sur nos nettoyeurs de sols FC 7 et FC 8, élimine les taches tenaces sans difficulté. Grâce à la connectivité du FC 8, vous pouvez personnaliser vos modes de nettoyage dans les moindres détails.
Système de batterie interchangeable
Une liberté de mouvement et une flexibilité maximales associées à une autonomie qui se prolonge à souhait à l'aide des batteries interchangeables Kärcher Battery Power 4 V pour le FC 4-4 et le FC 2-4. La batterie interchangeable peut aussi être utilisée avec d'autres appareils de la plateforme batterie 4 V.
Un nettoyage des sols sans effort
Plus besoin de se fatiguer : la saleté est éliminée des rouleaux grâce à la fonction d'auto-nettoyage. Votre seau traditionnel est remplacé par les réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés intégrés et amovibles.
Adaptés à tous les sols durs
Nos nettoyeurs de sols sont adaptés à tous les sols durs (pierre, carrelage, parquet, stratifié, vinyle…). Les sols sèchent très rapidement après le nettoyage. Il est possible de parfaire le nettoyage en y associant les produits de nettoyage et d’entretien Kärcher.
Des rouleaux lavables en machine
Les rouleaux microfibres se fixent et se retirent en toute simplicité. De plus, ils sont lavables en machine à 60°C pour un nettoyage hygiénique.
Jusqu'à 90 % d'économie d'eau***
Par rapport au nettoyage avec une serpillière classique et un seau.***
Nettoyeurs de sols - les différences
Si le sol est dur, le nettoyage, lui, n'a pas besoin de l'être. Faites briller vos sols grâce à nos laveurs de sols. Découvrez les différences entre nos nettoyeurs de sols.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Nettoyage d'environ 230m² par charge de la batterie
- Lave le sol et élimine les saletés sèches et humides du quotidien
- Environ 60 min d'autonomie de la batterie
- Adapté à tous les sols durs : 3 modes de nettoyage prédéfinis + mode boost + personnalisation de nouveaux modes directement depuis l’application
- Connecté à l'application : personnalisation du nettoyage, guide d'utilisation, conseils...
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Inclus : 4 rouleaux + 1 nettoyant universel pour sols
- Facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
FC 7 CORDLESS
Nettoyage d'environ 175m² par charge de la batterie
- Lave le sol et élimine les saletés sèches et humides du quotidien
- Environ 45 min d'autonomie de la batterie
- Adapté à tous les sols durs : 2 modes de nettoyage + mode boost
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Inclus : 4 rouleaux + 1 nettoyant universel pour sols
- Facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
FC 4-4 BATTERY SET
Nettoyage d'environ 90 m² par charge de la batterie
- Lave le sol et élimine les salissures sèches et humides du quotidien
- Jusqu'à 30 min d'autonomie par charge de la batterie
- Adapté à tous les sols durs : 2 modes de nettoyage
- Nettoyage parfait des coins et des bords
- Inclus : 2 rouleaux + 1 nettoyant universel pour sols + 2 batteries interchangeables 4 V
FC 2-4 BATTERY SET
Nettoyage d'environ 70 m² par charge de la batterie
- Lave le sol et élimine les saletés sèches et humides du quotidien
- Jusqu'à 20 min d'autonomie par charge de la batterie
- Adapté à tous les sols durs
- Nettoyage optimisé des coins et des bords
- Inclus : 1 rouleau + 1 nettoyant universel pour sols + batterie interchangeable 4 V
FC 8 Smart signature line - Le nettoyeur connecté
L'efficacité d'un nettoyage connecté
Une véritable révolution du nettoyage ! Son écran LCD vous permet de gérer l'appareil en toute simplicité : choisissez le mode de nettoyage adapté, contrôlez les niveaux des réservoirs et accédez à des guides d'utilisation.
Personnalisez votre nettoyage grâce à l'application mobile : pour chaque pièce, créez vos propres modes de nettoyage en fonction de vos types de sols et de la quantité d’eau que vous souhaitez appliquer..
Maniable à souhait, ce nettoyeur de sols se glisse facilement sous les meubles et près des plinthes. Équipé de rouleaux à contre-rotation, il récupère toutes les saletés, sèches et humides, en un seul passage.
En optant pour la gamme Signature Line, vous faites le choix de la tranquilité. Bénéficiez d'une année de garantie supplémentaire offerte.
FC 7 - Notre nettoyeur phare
Un nettoyage encore plus efficace et rapide
Le nettoyeur de sols FC 7 Cordless, équipé de ses 2 paires de rouleaux en contre-rotation, ravive l'éclat de votre sol en deux fois moins de temps que la serpillère classique. Il élimine en un seul passage les saletés sèches et humides du quotidien.
Personnalisez votre nettoyage : ajustez, depuis la poignée, la quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux en fonction du sol ou enlever les taches tenaces en mode boost.
Gagnez ainsi du temps et de l'énergie.
FC 4-4 - Une autonomie personnalisée
Un nettoyage de précision
Le laveur de sols FC 4-4 est le parfait allié du quotidien : grâce à ses deux modes de nettoyage, il élimine la saleté sèche et humide avec précision et rapidité.
Personnalisez votre nettoyage à vos besoins en ajustant la rotation des rouleaux et la quantité d'eau nécessaire. Ce nettoyeur de sols vous offre une totale liberté de déplacement, une flexibilité optimale, ainsi qu'une autonomie prolongée grâce aux batteries remplaçables Kärcher Battery Power 4 V.
FC 2-4 - Un nettoyage en toute légèreté
Une maniabilité hors pair
Vous êtes à la recherche d'un nettoyeur de sols léger et maniable ? Optez pour le FC 2-4, sa conception légère permet un nettoyage simple, rapide et efficace des saletés quotidiennes sèches et humides. Accédez en toute simplicité dans les recoins et les bordures pour un nettoyage impeccable.
Tout comme le FC 4-4, prolongez son autonomie en fonction de vos besoins grâce aux batteries remplaçables Kärcher Battery Power 4 V.
Accessoires et détergents
Grâce à la gamme d'accessoires pour les nettoyeurs de sols Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement aux besoins de vos sols. Le nettoyant universel pour sols convient par exemple à tous les sols durs alors que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre garantissent un effet d'entretien et de protection supplémentaire à ces sols.
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
*** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres.