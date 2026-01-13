Nettoyeurs de sols

L'efficacité d'un nettoyage connecté

Une véritable révolution du nettoyage ! Son écran LCD vous permet de gérer l'appareil en toute simplicité : choisissez le mode de nettoyage adapté, contrôlez les niveaux des réservoirs et accédez à des guides d'utilisation.

Personnalisez votre nettoyage grâce à l'application mobile : pour chaque pièce, créez vos propres modes de nettoyage en fonction de vos types de sols et de la quantité d’eau que vous souhaitez appliquer..

Maniable à souhait, ce nettoyeur de sols se glisse facilement sous les meubles et près des plinthes. Équipé de rouleaux à contre-rotation, il récupère toutes les saletés, sèches et humides, en un seul passage.

En optant pour la gamme Signature Line, vous faites le choix de la tranquilité. Bénéficiez d'une année de garantie supplémentaire offerte.