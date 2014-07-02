Nettoyeurs pour moquette
Robustes, puissants et polyvalents, les injecteurs-extracteurs et autolaveuses pour moquettes Kärcher sont parfaits pour le nettoyage intermédiaire et profond des moquettes ainsi que pour l'élimination des taches sur les sols textiles.
Injecteurs-extracteurs
Revêtements de sol, meubles capitonnés, chaises de bureau, sièges dans les transports : les appareils d'injection-extraction performants et maniables de Kärcher, filaires ou fonctionnant sur batterie, nettoient toutes les surfaces textiles en décollant et en éliminant la saleté en un seul passage. Avec de puissantes turbines d'aspiration pour une réduction inégalée de l'humidité résiduelle.
Autolaveuses pour moquette
Les autolaveuses pour moquettes Kärcher sont idéales pour nettoyer en profondeur et de façon économique de grandes surfaces de moquette. Elles sont adaptées à l'injection/extraction classique, mais également pour l'encapsulation.
Souffleurs
Efficaces, compacts et silencieux, les souffleurs Kärcher réduisent jusqu'à 40 % le temps de séchage de vos locaux.
Nettoyeur de moquette : les tapis et coussins sont propres jusqu’au bout des fibres.
Les moquettes des bâtiments publics, des hôtels et restaurants, des bureaux ou des magasins sont quotidiennement mises à rude épreuve par le passage du public. Dans ce contexte, nos nettoyeurs de tapis Kärcher ont fait leurs preuves concernant le nettoyage en profondeur. Ils fonctionnent par injection-extraction et sont également connus sous le nom d’aspirateurs-laveurs, d’aspirateurs-spray ou d’injecteurs-extracteurs. La solution de nettoyage (eau et détergent) est pulvérisée sous pression sur le revêtement, les salissures sont dissoutes et directement aspirées. Grâce au résultat d’aspiration inégalé et à la faible teneur en humidité des résidus laissés par les des nettoyeurs de moquette Kärcher, il est possible de marcher sur les tapis peu de temps après son nettoyage. Cette méthode est également idéale pour le nettoyage occasionnel grâce à la technologie iCapsol. Les nettoyeurs de moquette Kärcher peuvent également nettoyer les coussins et les sièges de voitures. Ils peuvent même être utilisés pour le nettoyage du carrelage, s’ils sont combinés avec les accessoires adéquats.
Quelles sont les méthodes d’injection extraction proposées par Kärcher ?
Les injecteurs-extracteurs sont utilisés de différentes façons, en fonction du degré de salissure, du temps disponible et du matériel.
Nettoyage en une étape
Lorsqu'on utilise la méthode d’injection extraction unique en une étape, la solution de nettoyage, composée d'eau et de détergent, est appliquée sur la surface en question à l'aide de la buse de pulvérisation présente sur l'injecteur-extracteur. Simultanément, les salissures dissoutes sont aspirées directement par la buse d’aspiration de l’appareil, puis évacuées dans le bac d’eau sale. Cette méthode de nettoyage est utilisée pour le nettoyage courant et intermédiaire des moquettes des coussins.
Nettoyage en deux étapes
Lors d’une méthode en deux étapes, la solution de nettoyage est appliquée à l’aide d’un injecteur-extracteur ou d’un pulvérisateur. Une fois que la solution a agi, la saleté est rincée à l’eau claire avec un injecteur-extracteur. Cette méthode est adaptée au nettoyage en profondeur, particulièrement pour les moquettes ou les coussins très sales.
Méthodes combinées
Ici, la moquette humide est shampouinée avec un produit de nettoyage et une monobrosse. La surface traitée est ensuite rincée en profondeur à l’eau claire avec la méthode d’injection extraction. Cette méthode de nettoyage ne convient pas aux coussins.
Quels textiles peuvent être nettoyés avec les nettoyeurs de moquette Kärcher ?
Tous les revêtements textiles dont le support, la colle ou la fixation sont à la fois grand-teint et résistants à l’humidité. Ils peuvent être nettoyés avec les nettoyeurs de moquette Kärcher. Pour savoir si le détergent est adapté, il suffit de faire un test à un endroit peu visible, par exemple sous un fauteuil ou sous une armoire. Attendez que tout soit sec pour savoir si le détergent pour moquette est adapté à votre projet. Vous devez également vérifier veiller à ce que le dos de la moquette et le support ne rétrécissent pas et ne perdent pas de leur couleur. Les supports absorbants, généralement en mousse, ont besoin d’un temps de séchage plus long. La surface visible doit être évidemment grand-teint et composée de fibres adaptées.
Produits de nettoyage pour l’entretien des moquettes et des coussins
Le système Kärcher réunit toutes les conditions pour le nettoyage en profondeur et en douceur des moquettes et coussins. Les appareils de nettoyage sont particulièrement performants avec les produits de nettoyage liquides à séchage rapide de Kärcher. Ils conviennent pour le nettoyage des moquettes, des tapis, des coussins, des sièges de voiture et autres surfaces textiles. Les résultats sont les suivants : une propreté visible, un parfum d’ambiance agréable, des temps de séchage courts et une remise en état rapide.Voir les produits de nettoyage
Technologie iCapsol
Kärcher a développé la technologie d’encapsulation iCapsol, pour un nettoyage intermédiaire particulièrement simple et efficace. Elle dissout, encapsule et élimine en profondeur la saleté des tissus, pour un temps de séchage très rapide.
Nettoyeurs de moquette Kärcher : partout où les professionnels s’occupent de l’hygiène et de la fraicheur
Bâtiments publics
L’affluence du public demande des exigences élevées en matière de nettoyage quotidien, de propreté et d’entretien de qualité.
Hôtellerie et restauration
La propreté et la fraicheur sont des impératifs d’hospitalité. Il faut également ajouter des exigences élevées en matière de confort et de rentabilité.
Bureaux et locaux commerciaux
La réduction des agents pathogènes et des allergènes sur le lieu de travail protège l’employé des maladies. Le nettoyage en profondeur des moquettes contribue ici à un environnement de travail hygiénique et sain.
Les injecteurs-extracteur à batterie
Les injecteurs-extracteur Puzzi 9/1 Bp et Puzzi 2/1 Bp sont les seuls appareils professionnels à batterie sur le marché. Ils marquent des points grâce à leur flexibilité sans fil. La batterie puissante 36V possède un affichage LCD et indique en temps réel l’autonomie restante, le temps de charge restant et la capacité de la batterie. Elle est compatible avec tous les appareils de la plateforme de batteries 36 V Battery Power +.En savoir plus