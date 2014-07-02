Nettoyeurs pour moquette

Quelles sont les méthodes d’injection extraction proposées par Kärcher ?

Les injecteurs-extracteurs sont utilisés de différentes façons, en fonction du degré de salissure, du temps disponible et du matériel.

Nettoyage en une étape

Lorsqu'on utilise la méthode d’injection extraction unique en une étape, la solution de nettoyage, composée d'eau et de détergent, est appliquée sur la surface en question à l'aide de la buse de pulvérisation présente sur l'injecteur-extracteur. Simultanément, les salissures dissoutes sont aspirées directement par la buse d’aspiration de l’appareil, puis évacuées dans le bac d’eau sale. Cette méthode de nettoyage est utilisée pour le nettoyage courant et intermédiaire des moquettes des coussins.

Nettoyage en deux étapes

Lors d’une méthode en deux étapes, la solution de nettoyage est appliquée à l’aide d’un injecteur-extracteur ou d’un pulvérisateur. Une fois que la solution a agi, la saleté est rincée à l’eau claire avec un injecteur-extracteur. Cette méthode est adaptée au nettoyage en profondeur, particulièrement pour les moquettes ou les coussins très sales.

Méthodes combinées

Ici, la moquette humide est shampouinée avec un produit de nettoyage et une monobrosse. La surface traitée est ensuite rincée en profondeur à l’eau claire avec la méthode d’injection extraction. Cette méthode de nettoyage ne convient pas aux coussins.