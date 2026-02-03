Le dégivreur de pare-brise : comment ça marche ?

Durant l’hiver, l’air à l’intérieur de la voiture est plus chaud que celui à l’extérieur. L’humidité prend doucement place sur les vitres intérieures. Celle-ci prend la forme d’une buée. À l’extérieur, le givre commence à se former. C’est ce givre que le dégivreur de pare-brise va retirer. Ce dernier est doté d’un disque à lames rotatif de 100 mm qui casse et élimine rapidement et efficacement le givre.

Pour activer la rotation du disque, une pression légère sur le dessus suffit. Il faut ensuite passer l’appareil au fur et à mesure sur le verre en exerçant une légère pression. Si la glace est plus épaisse par endroits, laissez l’appareil agir un peu plus longtemps jusqu’à ce que celle-ci se brise.

Le dégivreur de pare-brise propose une vitesse de rotation de 500 tours par minute. Particulièrement léger (0,6 kg), celui-ci ne présente aucune gêne au moment de le manipuler. Le dégivreur de pare-brise sur batterie évite les chocs thermiques, car ce dernier ne fonctionne pas avec de l’air chaud.

Équipé d’une batterie lithium-ion, l’appareil est rechargeable. Celui-ci se branche sur 12 V. Il est possible d’utiliser un convertisseur allume-cigare 12 V 220 V. Vous pouvez ainsi brancher l’appareil directement sur l’allume-cigare et l’emporter avec vous n’importe où. L’appareil est doté d’un témoin LED qui clignote lorsqu’il est temps de le recharger.

Avant chaque utilisation, n’oubliez pas de bien nettoyer le dégivreur de pare-brise sur batterie. Nettoyez également les vitres du véhicule afin de retirer les particules de saleté. Celles-ci peuvent effectivement être à l’origine des rayures.