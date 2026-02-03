Dégivreur de pare-brise sur batterie
Au retour de l’hiver, la visibilité dans une voiture peut être réduite en raison des givres et des buées sur le pare-brise. Les risques d’accident sur la route sont donc plus importants. De nos jours, les propriétaires de voiture n’ont plus besoin d’attendre de longues minutes pour que le chauffage fasse son travail. Vous pouvez également vous passer du grattoir. Grâce aux nouvelles technologies, les dégivreurs de pare-brise ont vu le jour !
Chez Kärcher, nous vous proposons le dégivreur de pare-brise fonctionnant sur batterie. Le dégivreur de pare-brise électrique EDI 4 met fin à la corvée du dégivrage matinal souvent long et fastidieux.
Grâce à son disque rotatif à six lames robustes, le dégivreur de pare-brise sur batterie EDI 4 élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures, et ce en un seul passage. Lorsque le dégivreur EDI 4 est en mode veille, une légère pression exercée par la paume de la main suffit à mettre le disque en rotation – le givre est ainsi éliminé du support.
Le design moderne et compact du dégivreur permet un maniement et un rangement faciles et sûrs.
La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Pourquoi utiliser un dégivreur de pare-brise ?
Comme mentionné plus haut, gratter son pare-brise chaque matin au retour du gel n’est guère plaisant. Il est pourtant indispensable, voire obligatoire, de nettoyer un pare-brise gelé avant de conduire votre véhicule. Débarrasser les microgouttelettes sur la vitre peut néanmoins prendre du temps, surtout si vous utilisez des accessoires classiques comme le grattoir.
Les dégivreurs de pare-brise viennent à votre rescousse ! Ces accessoires électriques dégagent vos vitres rapidement et efficacement. En réchauffant le verre, l’appareil permet à la glace de fondre. Il est ainsi plus facile de gratter le pare-brise.
Le dégivreur de pare-brise : comment ça marche ?
Durant l’hiver, l’air à l’intérieur de la voiture est plus chaud que celui à l’extérieur. L’humidité prend doucement place sur les vitres intérieures. Celle-ci prend la forme d’une buée. À l’extérieur, le givre commence à se former. C’est ce givre que le dégivreur de pare-brise va retirer. Ce dernier est doté d’un disque à lames rotatif de 100 mm qui casse et élimine rapidement et efficacement le givre.
Pour activer la rotation du disque, une pression légère sur le dessus suffit. Il faut ensuite passer l’appareil au fur et à mesure sur le verre en exerçant une légère pression. Si la glace est plus épaisse par endroits, laissez l’appareil agir un peu plus longtemps jusqu’à ce que celle-ci se brise.
Le dégivreur de pare-brise propose une vitesse de rotation de 500 tours par minute. Particulièrement léger (0,6 kg), celui-ci ne présente aucune gêne au moment de le manipuler. Le dégivreur de pare-brise sur batterie évite les chocs thermiques, car ce dernier ne fonctionne pas avec de l’air chaud.
Équipé d’une batterie lithium-ion, l’appareil est rechargeable. Celui-ci se branche sur 12 V. Il est possible d’utiliser un convertisseur allume-cigare 12 V 220 V. Vous pouvez ainsi brancher l’appareil directement sur l’allume-cigare et l’emporter avec vous n’importe où. L’appareil est doté d’un témoin LED qui clignote lorsqu’il est temps de le recharger.
Avant chaque utilisation, n’oubliez pas de bien nettoyer le dégivreur de pare-brise sur batterie. Nettoyez également les vitres du véhicule afin de retirer les particules de saleté. Celles-ci peuvent effectivement être à l’origine des rayures.
Procurez-vous un kit de nettoyage de pare-brise
Vous avez arrêté votre choix sur le dégivreur de pare-brise EDI 4 ? Procurez-vous également le kit de nettoyage de pare-brise pour EDI 4 pour un nettoyage en profondeur et efficace. Avec ce kit, vous pouvez utiliser le dégivreur de pare-brise électrique toute l’année.
Le kit comprend un disque interchangeable muni de crochets en plastique. Il comprend aussi un nettoyant destiné aux vitres de voiture RM 650 facilitant le décollage de la saleté. Le kit est aussi muni d’une bonnette microfibres pour un résultat sans traces.
Kit de nettoyage pare-brise et vitres pour EDI 4
Grâce au kit de nettoyage pour vitres de voiture, comprenant un disque interchangeable, une bonnette microfibres, un pad de nettoyage et du détergent, nettoyez vos vitres de voiture toute l'annéeà l'aide du dégivreur de pare-brise sur batterie.
Il contient :
- un disque interchangeable doté de crochets en plastique avec un pad de nettoyage comme accessoire,
- le nettoyant pour vitres de voiture RM 650
- une bonnette microfibres
Cela vous permettra d'utiliser le dégivreur de pare-brise sur batterie de Kärcher tout au long de l'année. Il peut être utilisée pour décoller les saletés incrustées tels que les résidus d'insectes ou les fientes. Le nettoyant pour vitres de voiture RM 650 inclus aide à décoller la saleté et fournit le film de liquide nécessaire, sans aucune utilisation supplémentaire d'eau. La bonnette microfibres douce garantit un résultat sans traces.
Vue d'ensemble
Le disque à 6 lames
Le disque rotatif avec lames en plastique solides élimine aisément même le givre le plus tenace.
Remplacer le disque
En cas de besoin, le disque se remplace facilement et sans aucun outil. Pour ce faire, tenir l'appareil éteint d'une main et retirer avec précaution le disque de l'autre main. Insérer le nouveau disque dans le support.
Facile d'utilisation
Fonctionne d'une simple pression de la paume de la main.
Recharger la batterie
La batterie lithium-ion fournit assez d'énergie pour retirer la glace de toutes les vitres de la voiture plusieurs fois. L'affichage à LED commence à clignoter quand la batterie doit être rechargée. Après trois heures, la batterie est à nouveau complètement chargée.
Mode veille
Le mode veille peut être activé ou désactivé.
Capot de protection
Pratique pour une manipulation et un rangement sans danger. Il est conseillé de laisser le capôt lors de la mise sous tension de l'appareil.
Application
Avec le disque rotatif du dégivreur de pare-brise sur batterie, même le givre le plus tenace peut être enlevé sans effort.
Efficace aussi bien sur les pare-brise que sur les vitres latérales.
Le design compact et moderne du dégivreur de pare-brise sur batterie permet une manipulation et un stockage simple. Il tient facilement dans une boîte à gant ou dans un vide-poche.