OUTILS DE JARDINAGE
Que ce soit pour l'entretien des pelouses, des haies, des arbres, l'enlèvement des mauvaises herbes ou la récupération des feuilles, les outils pour le jardin de la plateforme de batterie Power Kärcher répondront à tous ces besoins. Sans fil, sans bruit, sans contrainte pour un jardin où l'on se sent bien !
Débutant ou confirmé, goûtez aux plaisirs du jardinage en vous munissant des bons outils et appareils. Des tondeuses aux coupe-branches en passant par les tronçonneuses électriques, trouvez l’appareil qui vous permettra de réaliser un travail de qualité dans notre section outils de jardinage.
Tondeuse à batterie adaptées à vos besoins
Dans cette catégorie, nous vous proposons des tondeuses à batterie pratiques vous permettant de tondre la pelouse sans contrainte. Les tondeuses 18 V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Pour les grandes pelouses, les puissantes tondeuses de 36 V sont le choix idéal.
Si vous êtes à la recherche d’une tondeuse sans fil facile à manœuvrer, misez sur notre tondeuse LMO 18-33. Parfait pour tondre les pelouses à topographie complexe, ce modèle est doté d’une lame en acier bien affûtée qui viendra à bout des brins d’herbe effilochés. Avec le modèle LMO 18-36, vous pouvez ajuster la coupe selon vos besoins. Celui-ci propose 4 positions de hauteur et vous permet de réaliser des coupes nettes et précises.
Coupe-bordures à batterie pratiques et performants
Envie de venir à bout des graminées et herbes sauvages tenaces ? Procurez-vous l’un de nos coupes-bordures avec ou sans batterie. Les coupe-bordures à batterie Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Le coupe-bordures LTR 36-33 est fourni avec un harnais de sécurité, une poignée supplémentaire, des bobines et un chargeur rapide Batterie Power 36 V. Parfait pour un usage intensif, ce modèle propose une coupe nette et précise. On apprécie aussi beaucoup son autonomie grâce à sa batterie Lithium-ion. Particulièrement léger, le modèle LTR 18-25, quant à lui, séduit pour sa fonction dresse bordure vous permettant de délimiter avec précision vos parterres de fleurs.
Taille-haies à batterie silencieux
Si vous cherchez un taille-haie performant pour l'entretien de vos haies, vous êtes au bon endroit. Grâce à leurs fonctionnements à batterie, particulièrement silencieux, maniable et sans câble gênant.
Nous proposons des modèles robustes, performants et silencieux, avec ou sans batteries, pour un travail confortable, précis et sûr. Pour tailler vos haies hautes, notre modèle PHG 18-45 est idéal. Grâce à son bras articulé et sa tête réglable en 4 positions, vous pouvez incliner l'appareil jusqu'à 115° pour une coupe précise.
Les lames affûtées au diamant du taille-haie HGE 18-45 vous offrent également une coupe nette et précise. En outre, la poignée ergonomique vous permet de travailler confortablement pendant de longues sessions sans vous fatiguer.
Cisaille à gazon et à arbustes à batterie pour un travail de précision
Vous pouvez également compter sur nos cisailles à gazon et à arbustes pour sculpter vos végétaux avec précision. La cisaille à gazon sans fil permet de raccourcir les bordures de pelouse en un tour de main. Et avec un simple changement de lame, l'outil devient une cisaille à arbustes pour le modelage précis des arbustes.
Essayez, par exemple, la cisaille à gazon et à arbustes GSH 18-20. Vous prendrez vite plaisir à sculpter vos petits arbustes. Ce modèle est fourni avec une lame de 20 cm pour tailler et une lame de 12 cm pour la sculpture. Les lames peuvent être changées en un claquement de doigts grâce à un système de vissage très simple. L’outil est aussi doté d’un bouton de sécurité empêchant les démarrages accidentels.
Désherbeur à batterie innovants
Pour un désherbage efficace, rapide et confortable, nous vous proposons différents modèles de désherbeurs sans fil innovants. Aucune herbe ne résiste au désherbeur à batterie. Il permet de libérer les surfaces de la mousse sèche et des mauvaises herbes, sans effort et sans douleur au dos.
Vous viendrez à bout des mauvaises herbes et des mousses avec le modèle WRE 18-55. Prêt à l’emploi, ce modèle n’utilise aucun produit chimique. Il suffit d’activer sa brosse rotative en nylon et le tour est joué ! Il est également facile de changer la bande de poils durs de l’outil. Doté d’une poignée ergonomique, le désherbeur WRE 18-55 vous permet de travailler dans une position de travail optimale.
Souffleurs et aspirateurs de feuilles à batterie rapides et efficaces
Se lancent à l'assaut du jardin automnal. Munissez-vous des bons outils pour venir à bout des déchets verts. Vous avez à votre disposition différents modèles d’aspirateurs et de souffleurs de feuilles sans fil répondant efficacement à vos besoins. Les souffleurs de feuilles et aspirateurs de feuilles à batterie de Kärcher assurent l'ordre dans les allées et les jardins en un coup de vent.
Avec le souffleur aspirateur broyeur BLV 36-240, vous êtes débarrassé de la saleté envahissant votre jardin, votre cours ou votre terrasse. Celui-ci est doté d’un variateur de vitesse vous permettant de modifier sa puissance selon la tâche à réaliser. Grâce au kit souffleur de feuilles sans fil 18 V, vous viendrez à bout des feuilles les plus tenaces. Celui-ci propose une vitesse d’air maximale de 210 km/h et comprend une buse plate amovible dotée d’un bord de raclage.
Tronçonneuse à batterie polyvalentes
Pour entretenir vos arbres, vous pouvez compter sur nos tronçonneuses sans fil ! Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses à batterie de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Le modèle sans fil CNS 18-30 est doté d’un système de tension de chaîne sans outil. Le graissage de la chaîne se fait automatiquement et son moteur brushless garantit une plus longue autonomie. Facile à manipuler, ce modèle comprend une protection de chaîne et un double verrouillage garantissent votre sécurité. Il en est de même pour la tronçonneuse CNS 36-35 qui, en plus d’être dotée d’un système de frein de chaîne, propose une largeur de coupe optimale.
Coupe-branches sans fil pratiques
Couper des branches n'a jamais été aussi facile. Si vous avez besoin de couper régulièrement des branches, portez votre choix sur nos coupe-branches sans fil facile à manier.
Avec le modèle TLO 18-32, peu importe la difficulté d'accès, vous pourrez couper n’importe quel type de branches, même celles atteignant les 32 mm de diamètre. Nul besoin d’exercer une importante force physique. Sa lame à elle seule exerce une puissance de 250 Nm. Il suffit d’appuyer sur la gâchette et le tour est joué !
Pulvérisateur à pression sans fil
Pulvérisation d'engrais, élimination des parasites, désherbage ou arrosage des plantes : le PSU 4-18 offre avec son jet brouillard une polyvalence idéale pour le jardin.