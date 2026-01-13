Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil
Le feuillage d'automne. Aussi magnifique soit-il, il doit être éliminé – des voies piétonnes et des voies d'accès pour des raisons de sécurité et du gazon pour éviter que ce dernier ne souffre du recouvrement. L'homme, muni d'un balai, d'un râteau et d'huile de coude, atteint rapidement ses limites. Mais ce n'est pas le cas des souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil et performants de Kärcher ! Ils sont toujours disponibles là où vous en avez besoin, peu importe le lieu d'utilisation, offrent une prise en main agréable et garantissent une élimination rapide et efficace des feuilles mortes.
Caractéristiques des souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil Kärcher
Composants amovibles
Grâce aux pièces amovibles des aspirateurs et souffleurs sans fil, il est possible de réduire le poids de l’appareil si nécessaire. Les tubes d'aspiration et de soufflage sont amovibles séparément. De plus, la poignée à deux mains garantit une répartition optimale du poids.
Élimination efficace et précise des feuilles mortes
Là où l'huile de coude ou autres outils atteignent leurs limites, les souffleurs et aspirateurs de feuilles avec batterie savent se montrer convaincants avec une vitesse d'air pouvant atteindre 240 km/h et un confort d'utilisation maximal – pour que les feuilles disparaissent rapidement et efficacement du sol. Le travail est encore plus rapide grâce au Turbo Boost, qui permet d'augmenter brièvement la puissance de l'appareil.
Réglage en continu
Le levier permet un réglage en continu entre aspiration et soufflage avec possibilité de combiner les deux modes.
Les souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil disposent des fonctions suivantes :
Deuxième poignée
Permet une répartition optimale du poids et un maniement facile.
Galets de guidage amovibles
Facilitent le travail et augmentent l'efficacité.
Sac de récupération de 45 litres
Garantit un travail prolongé sans interruption.
Moteur sans balais
Pour une autonomie prolongée et une durée de vie optimisée de l'appareil.
Buse plate amovible
Pour un nettoyage précis et ponctuel. Permet par ex. de rassembler les feuilles pour former un tas.
Réglage variable du régime
Permet un ajustement en continu de la vitesse en fonction de l'application.
Points forts des souffleurs et aspirateurs sans fil
Caractéristiques du souffleur sans fil
Liberté de mouvement maximale
Le souffleur de feuilles sans fil offre une grande liberté de mouvement sans être gêné par un câble électrique. À cela s’ajoute un équilibrage parfait qui permet d'effectuer sans peine des travaux plus longs et plus complexes.
Buse plate amovible
Toutes les surfaces à nettoyer ne sont pas exposées aux mêmes conditions météorologiques. La pluie et l'humidité peuvent notamment compliquer l'élimination des feuilles mortes. Grâce à la buse plate amovible avec bord racleur intégré, le souffleur sans fil détache également les feuilles mouillées et la saleté incrustée.
Poignée ergonomique
Grâce au régulateur de vitesse disposé de manière confortable, l'utilisation de l'appareil est particulièrement simple. De plus, la poignée ergonomique assure une prise en main idéale du souffleur électrique sans fil.
Le souffleur de feuilles sans fil dispose des fonctions suivantes :
Tube amovible en deux parties
Pour une adaptation optimale aux différentes situations et pour un rangement peu encombrant en cas de non utilisation.
Affichage moderne
Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
Points forts du souffleur sans fil
Kärcher Battery Power 18 V
LBL 2 Battery Set
Les puissants souffleurs de feuilles sans fil de Kärcher : peu importe l'endroit où ils sont utilisés, ils garantissent une élimination rapide et efficace des feuilles mortes, tout en offrant une prise en main agréable.
Tension : 18 V
Vitesse d'air : max. 210 km/h
Débit d’air : max. 220 m³/h
Rendement par charge de la batterie* : max. 400 m²
Poids : 2,0 kg
Tube de soufflage : en 2 parties
Buse plate avec bord racleur : oui
Réglage de la puissance : à 1 niveau
Chargeur : chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V
Batterie incluse : 18 V/2,5 Ah
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
BLV 18-200 Battery
Fonction 3 en 1 : aspiration, soufflage et paillage avec un seul appareil – pour des résultats parfaits à moindre effort. À cet effet, le moteur sans balais augmente autant la durée de vie que la puissance.
Vitesse d'air mode soufflage : max. 200 km/h
Rendement par charge de la batterie mode de soufflage* : max. 425 m²
Vitesse d'air mode d'aspiration : max. 130 km/h
Rendement par charge de la batterie mode d'aspiration* : max. 45 litres
Poids sans accessoires : 3,5 kg
Batterie et chargeur : Non inclus
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
LBL 4 Battery Set
Peu importe où les feuilles s'accumulent en automne : le souffleur sans fil avec batterie LBL 4 Battery permet leur élimination puissante et complète. Là où l'huile de coude ou autres outils atteignent leurs limites, lui sait se montrer convaincant grâce à sa régulation de puissance à 2 niveaux et à son confort d'utilisation maximal.
Tension : 36 V
Vitesse d'air : max. 250 km/h
Débit d’air : max. 330 m³/h
Rendement par charge de la batterie* : max. 550 m²
Poids : 2,2 kg
Tube de soufflage : en 2 parties
Buse plate avec bord racleur : oui
Réglage de la puissance : à 2 niveaux
Chargeur : chargeur rapide Kärcher Battery Power 36 V
Batterie incluse : 36 V/2,5 Ah
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
BLV 36-240 Battery
Le souffleur et aspirateur de feuilles sans fil BLV 36-240 Battery doté d'un moteur sans balais et particulièrement efficace ne laisse aucune chance aux feuilles mortes, aux déchets de tonte et de taille des haies et aux déchets verts. Grâce à sa fonction 3 en 1 pratique, l'ensemble des feuilles et déchets de coupe ne sont pas seulement regroupés mais aussi directement aspirés et broyés.
Vitesse d'air mode soufflage : max. 240 km/h
Rendement par charge de la batterie mode de soufflage* : max. 550 m²
Vitesse d'air mode d'aspiration : max. 130 km/h
Rendement par charge de la batterie mode d'aspiration* : max. 75 litres
Poids sans accessoires : 4,6 kg
Batterie et chargeur : Non inclus
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie POWER 18V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V existent avec deux capacités différentes : 18 V/2,5 Ah et 18 V/5,0 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 18 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs multifonction sans fil ou les désherbeurs sans fil Kärcher.
Plateforme de batterie POWER 36V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V comprend des produits compacts et maniables pour l'entretien du jardin et des espaces verts de petites et de moyennes superficies. Les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 36 V existent avec deux capacités différentes : 36 V/25 Ah et 36 V/50 Ah pour plus d'autonomie.
Les deux capacités peuvent être utilisées avec tous les appareils 36 V. Que ce soit avec les tondeuses sans fil, les aspirateurs eau et poussières sans fil ou les souffleurs de feuilles Kärcher.