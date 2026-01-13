Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil

LBL 2 Battery Set

Les puissants souffleurs de feuilles sans fil de Kärcher : peu importe l'endroit où ils sont utilisés, ils garantissent une élimination rapide et efficace des feuilles mortes, tout en offrant une prise en main agréable.

Tension : 18 V

Vitesse d'air : max. 210 km/h

Débit d’air : max. 220 m³/h

Rendement par charge de la batterie* : max. 400 m²

Poids : 2,0 kg

Tube de soufflage : en 2 parties

Buse plate avec bord racleur : oui

Réglage de la puissance : à 1 niveau

Chargeur : chargeur standard Kärcher Battery Power 18 V

Batterie incluse : 18 V/2,5 Ah

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.