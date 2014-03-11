Professional
Dans le secteur professionnel, les tâches de nettoyage sont particulièrement diversifiées. Grâce à ses appareils conçus à cet effet, Kärcher peut répondre à toutes les exigences des professionnels. Que ce soit dans les petites et grandes entreprises industrielles, dans le commerce de détail, dans les hôtels et restaurants ou encore dans une ferme, Kärcher propose toujours la solution adéquate pour un nettoyage efficace et respectueux de l'environnement. Les fameux nettoyeurs haute pression sont eux aussi disponibles en version professionnelle ainsi que de nombreux autres solutions de nettoyage.
Demande d'information
Solutions de nettoyage par activité
Dans chaque secteur d'activité, trouver la solution optimale en matière de nettoyage constitue un enjeu économique important. Les aspects environnementaux jouent également un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point une gamme complète de produits capable de répondre précisément aux exigences de propreté de tous les professionnels.
Venez vite découvrir les autolaveuses, balayeuses, injecteurs-extracteurs, aspirateurs, etc... parfaits pour le nettoyage dans votre secteur d'activité !
Automobile
Solutions de nettoyage assurant la propreté et les conditions nécessaires pour garantir un travail en toute sécurité chez les concessionnaires et dans les garages.
Bâtiment
Appareils professionnels répondant aux divers problèmes de nettoyage dans les domaines de la construction et de l'artisanat.
Entreprises de propreté
Des produits innovants qui garantissent une propreté optimale et la plus grande efficacité en matière de nettoyage des bâtiments et de façades.
Santé
Le succès des hôpitaux et des cliniques est intimement lié à des dispositions d’hygiène modernes et efficaces.
Hôtellerie et restauration
Systèmes de nettoyage professionnels pour une gestion durable des questions d'hygiène dans l'hôtellerie et la restauration.
Industrie
Des produits et solutions taillés sur mesure pour répondre aux exigences de l'industrie.
Agriculture
Appareils et concepts de nettoyage innovants mis au point par Kärcher, avec lesquels vous n'aurez aucun mal à venir à bout des diverses tâches agricoles.
Collectivités
Solutions de nettoyage pour un travail efficace dans le service public et l'assurance d'une propreté irréprochable.
Commerce de détail
Nos solutions assurant propreté et ordre sur les marchés, dans le commerce de détail et le commerce de gros.
Transport
Des technologies de nettoyage innovantes pour les transporteurs et les stations-service.
Solutions par utilisation
De l'agriculture à l'industrie en passant par les entreprises de propreté - en matière de nettoyage, chaque secteur a besoin de ses propres méthodes, machines et outils. Vous trouverez ici des conseils et des exemples qui devraient vous aider à résoudre vos problèmes de nettoyage
Nettoyage des cuisines professionnelles
Partout où des repas sont cuisinés, il y a des taches tenaces. La graisse et les résidus alimentaires doivent être systématiquement éliminés conformément aux directives HACCP, afin d'éliminer les terrains de reproduction des virus et des bactéries. Avec l'équipement adéquat, les cuisines professionnelles peuvent être nettoyées et désinfectées de manière approfondie et efficace.
Comment nettoyer la moquette grâce à l encapsulation
La méthode iCapsol est parfaite pour le nettoyage intermédiaire des revêtements de sol textiles. Des machines à rouleaux sont utilisées avec l'ajout du produit de nettoyage spécial iCapsol pour encapsuler la saleté sur les fibres.
Multiples applications grâce aux lances télescopiques
La nouvelle solution pour le nettoyage des façades, des surfaces vitrées, des installations solaires et des sols. Elle combine brosses, lances télescopiques, embouts et adaptateurs afin de permettre une utilisation optimale de différents modes de nettoyage pour différentes tâches.
Nettoyage efficace des façades
Si l'extérieur d'un bâtiment est entretenu, cela permet de conserver ou d'augmenter sa valeur. Il existe différentes méthodes pour nettoyer les façades. Mais la surface doit être prise en considération lors de l'application de la technologie correspondante. C'est essentiel pour éviter les dommages. Un aperçu des techniques et des réglementations.
Un nettoyage efficace dans les hôtels
La propreté, l'hygiène et la santé étant de plus en plus importantes, des processus de nettoyage efficaces sont plus que jamais d'actualité dans l'industrie hôtelière. Ils sont le seul moyen de garantir que les hôtels créent une atmosphère agréable et rassurante que les clients assimileront à la sécurité.
Nettoyage professionnel des sols industriels
Les sols industriels nécessitent un soin et une attention particuliers. La méthode de nettoyage à utiliser dépend en grande partie de la texture du sol.