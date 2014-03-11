Professional

Solutions de nettoyage par activité

Dans chaque secteur d'activité, trouver la solution optimale en matière de nettoyage constitue un enjeu économique important. Les aspects environnementaux jouent également un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons mis au point une gamme complète de produits capable de répondre précisément aux exigences de propreté de tous les professionnels.

Venez vite découvrir les autolaveuses, balayeuses, injecteurs-extracteurs, aspirateurs, etc... parfaits pour le nettoyage dans votre secteur d'activité !