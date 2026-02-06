WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
Le WD 7 Control est idéal pour l’aspiration régulière de poussière, gravats et liquides. La télécommande 2 en 1 et l'indicateur de remplissage du sac permettent un confort d'utilisation optimale.
Le WD 7 Control offre une aspiration ultra performante pour une consommation électrique optimale. Avec son filtre plissé plat, il est idéal pour l’aspiration régulière de poussières, gravats et liquides. Il est le compagnon parfait de tout bricoleur, que ce soit pour votre véhicule, garage, sous-sol, cave, ect... Avec le système de décolmatage du filtre, il garantit un niveau d'aspiration constante. Nouveau : les témoins de colmatage du filtre et de niveau de remplissage du sac, permettent de maintenir l'aspirateur dans les meilleures conditions d'utilisation. Équipé de la nouvelle télécommande 2 en 1, il est possible d'allumer ou de couper l'aspirateur en une simple pression, de plus, lors de l'utilisation d'un outil électroportatif, la télécommande détecte les vibrations et allume ou éteint l'aspirateur en conséquence. Le sac en ouate offre une meilleure filtration et plus grande capacité. La poignée ergonomique 3 en 1 permet une ouverture et une fermeture facilitée et également de transformer la cuve de 30 l.
Caractéristiques et avantages
FILT!elligence™ - le système de contrôle de filtre intelligentLes LED indiquent quand le nettoyage ou le remplacement du sac filtrant et du filtre est nécessaire pour une puissance d'aspiration optimale et une durée de vie plus longue de l'appareil.
Télécommande 2-en-1Fonction 1 : permet de démarrer ou d'arrêter l'aspirateur eau et poussière via une connexion Bluetooth simplement en appuyant sur la télécommande située sur le tuyau d'aspiration lui-même.
Télécommande 2 en 1 : détection automatique des vibrationsFonction 2 : en mode automatique, la fonction de détection des vibrations allume et éteint automatiquement l'aspirateur eau et poussière dès que l'outil électrique sans fil est allumé ou éteint. En mode automatique, l'aspirateur eau et poussière continue d'aspirer pendant quelques secondes après l'arrêt de l'outil sans fil afin de garantir l'élimination de toute la poussière et des saletés restantes. Pour un travail sans poussière !
Prise de courant supplémentaire pour l'utilisation d'outils électriques filaires
- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Contrôle de puissance
- La puissance d'aspiration de l'appareil peut être réglée par incréments variables grâce au commutateur rotatif (de min. à max.), ce qui lui permet de s'adapter à toutes les applications.
Technologie brevetée de nettoyage et de retrait des filtres
- L'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton.
- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Frein à roulettes
- L'aspirateur eau et poussière est stable même sur des pentes allant jusqu'à 10°.
Composants durables
- Design avec 30 % de plastique recyclé¹⁾.
- Emballage à partir de 80 % de papier recyclé au minimum.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1400
|Puissance d'entrée nominale Prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 2100
|Puissance d'aspiration (W)
|315
|Dépression (mbar)
|max. 290
|Débit d'air (l/s)
|max. 80
|Taille de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composant de couleur
|Tête Jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs Noir
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal des accessoires (mm)
|35
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,7
|Poids avec emballage (kg)
|13,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Produit uniquement, toutes les pièces en plastique à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible d'aspiration: 3.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau du flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal des tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériau des tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Buse eau/poussières: Commutable
- Suceur fentes
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sac filtrant en ouate: 1 Pièce(s), 3 couches
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Télécommande 2-en-1
- Kärcher FILT!elligence™
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction soufflerie
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3-en-1 confortable
- Crochet pour câble
- Position parking
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Bouchon de vidange
- Pare-chocs robuste
- Roulettes sans frein: 4 Pièce(s)
- Roulettes pivotantes avec frein: 1 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée
