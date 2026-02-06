Le WD 7 Control offre une aspiration ultra performante pour une consommation électrique optimale. Avec son filtre plissé plat, il est idéal pour l’aspiration régulière de poussières, gravats et liquides. Il est le compagnon parfait de tout bricoleur, que ce soit pour votre véhicule, garage, sous-sol, cave, ect... Avec le système de décolmatage du filtre, il garantit un niveau d'aspiration constante. Nouveau : les témoins de colmatage du filtre et de niveau de remplissage du sac, permettent de maintenir l'aspirateur dans les meilleures conditions d'utilisation. Équipé de la nouvelle télécommande 2 en 1, il est possible d'allumer ou de couper l'aspirateur en une simple pression, de plus, lors de l'utilisation d'un outil électroportatif, la télécommande détecte les vibrations et allume ou éteint l'aspirateur en conséquence. Le sac en ouate offre une meilleure filtration et plus grande capacité. La poignée ergonomique 3 en 1 permet une ouverture et une fermeture facilitée et également de transformer la cuve de 30 l.