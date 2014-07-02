INSTALLATIONS DE RECYCLAGE DES EAUX USÉES

Quel est le but du système de recyclage des eaux usées ?

L’eau est une denrée rare qui coûte chère. Posséder une station de lavage signifie également utiliser une grande quantité d’eau. Réutiliser les eaux usées reste donc une solution intéressante pour limiter la pénurie. Recycler les eaux sales permet également de préserver cette ressource naturelle et participer à la gestion intégrée de l’eau.

De nos jours, plusieurs solutions innovantes maîtrisent les problématiques du traitement des eaux de lavage. Celles-ci répondent enfin aux exigences légales en termes de traitement et recyclage des eaux usées.

En installant un système de recyclage ou de potabilisation, vous prenez en charge l’intégralité de l’eau de lavage. L’utilisation du recyclage est également optimisée notamment durant les phases de lavage et de rinçage. Privilégier un système de recyclage des eaux de lavage permet également de traiter la charge polluante des eaux dans sa totalité. Vous minimisez, en parallèle, les risques bactériologiques et garantissez la qualité du lavage avec une eau parfaitement traitée.

Opter pour les systèmes de recyclage des eaux de lavage vous permet aussi d’utiliser deux à trois fois l’eau avant de la rejeter dans la nature. D’autre part, choisir un recyclage revient deux fois moins cher que le dessalement de l’eau de mer. Vous économisez, en amont, la ressource et réduisez considérablement, en aval, les déchets. Un système de recyclage des eaux usées vous permet aussi de réaliser des économies en ce qui concerne le transport de l’eau et le pompage.

Les matières organiques présentes dans les eaux sales vous avantagent également. Effectivement, en les réutilisant, après leur méthanisation, vous avez à votre disposition suffisamment d’énergie pour les traiter.

Quels sont les polluants que l’on retrouve dans les eaux de lavage ?

Deux types de polluants prédominent dans les eaux usées des stations de lavage : les polluants insolubles et solubles.

Les polluants insolubles se composent de métaux, de matières en suspension et d’hydrocarbures. Ils sont aussi constitués d’autres polluants envahissant les voitures avant le lavage. En misant sur un système efficace, les traces sont efficacement éliminées. Le traitement des polluants insolubles se fait dans une cuve en béton équipée d’un système de bac de décantation. Les polluants sont traités par gravité. Les résidus flottants (hydrocarbures), quant à eux, passent dans un séparateur à hydrocarbures qui va entraîner la coalescence des graisses et des huiles. S’ensuit la microfiltration sur sable qui consiste à éliminer les derniers polluants insolubles.

En ce qui concerne les polluants solubles, ces derniers regroupent les liquides qui servent à faire fonctionner le véhicule et les liquides utilisés pour le lavage. Il s’agit de produits chimiques qui sont souvent à l’origine des mauvaises odeurs et qui peuvent altérer la qualité du lavage. Ces polluants sont éliminés par un réacteur biologique. Ce sont les bactéries qui, grâce à la biomasse, vont dépolluer ces composés.

Le système de recyclage des eaux usées : composants et fonctionnement

Un système de recyclage des eaux de lavage se compose généralement d’un :

Décanteur, aussi appelé débourbeur, le décanteur est une cuve en béton enterrée qui va recevoir les eaux sales. Les polluants à forte densité vont se poser au fond de la cuve.

Séparateur d’hydrocarbure qui va traiter les résidus d’huile et de carburants, normalement plus léger que l’eau.

Réacteur biologique, c’est une cuve en béton enterrée qui va s’occuper du flux de charge avec une grande variabilité.

Notons que la station de traitement des eaux de lavage fonctionne de façon continue. Même lorsque la station de lavage est à l’arrêt, un système de pompes permet à l’eau d’être toujours en mouvement. Ce système permet au réacteur biologique de bien fonctionner. La dernière étape est la désinfection de l’eau de lavage. Cette phase se fait automatiquement.

Pour que la station de lavage ne soit pas en pénurie d’eau, les eaux recyclées sont emmagasinées dans une cuve tampon. Se trouvant dans le local technique, cette cuve est raccordée aux différentes pompes alimentant la station.



Pour un traitement efficace de vos eaux usées, nous mettons à votre disposition différents systèmes de recyclage capables de répondre à tous vos besoins. Pour traiter les eaux usées chargées en hydrocarbures, vous pouvez compter sur nos systèmes de portabilisation qui vous permettent d’économiser jusqu’à 90 % d’eau et 70 % de détergents. Grâce à un traitement biologique, vous pouvez réutiliser l’eau ne contenant aucun produit chimique pour vos différentes opérations de lavage.