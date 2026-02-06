Robots de nettoyage
Optimiser les processus de travail, simplifier le quotidien des équipes, augmenter la productivité.
Les robots de nettoyage KIRA de Kärcher sont une réponse aux défis des professionnels où les tâches sont complexes et le personnel qualifié se fait rare. Ces appareils autonomes sont conçus pour soulager les équipes des tâches chronophages de nettoyage des sols, leur permettant de se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée. Grâce à leur navigation intelligente et à des capteurs de pointe, les robots Kärcher assurent une propreté constante et fiable dans divers environnements, tout en garantissant la sécurité. Faciles d'utilisation, ils offrent une solution efficace pour optimiser les processus de nettoyage.
Autolaveuse autonome KIRA B 200
Robot aspirateur KIRA CV 50
Autolaveuse autonome KIRA B 50
Vidéos
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
Conception Ciblée pour chaque application
Le monde du nettoyage professionnel a radicalement changé. Face à des normes d'hygiène plus strictes et à des tâches toujours plus exigeantes, les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Pour répondre à ces défis, les robots de la plateforme KIRA de Kärcher offrent des solutions optimisées. Loin des appareils "tout-en-un" qui font des compromis sur la qualité, nous privilégions un développement ciblé. Nos robots sont conçus pour des applications spécifiques : en complément de vos équipes, ils s'occupent des tâches chronophages sur les grandes surfaces comme sur les zones étroites et encombrées. Cette approche spécialisée garantit la meilleure qualité de nettoyage possible, tout en assurant une utilisation simple et intuitive pour l'utilisateur
Kärcher Intelligent Robotic Application
Les robots KIRA sont des outils conçus pour libérer votre personnel des tâches monotones et chronophages. Grâce à des capteurs sophistiqués et une commande intuitive, ces robots naviguent avec précision, permettant à vos équipes de se concentrer sur des travaux qui exigent leur expertise. C'est une solution efficace pour optimiser vos processus et valoriser le savoir-faire de vos employés.
L’alliance du savoir-faire et de la haute technologie
Fort de son expertise dans les techniques de nettoyage, Kärcher a réuni son savoir-faire dans la conception de machines autonomes. Les robots de la plateforme KIRA, qu'ils soient autolaveuses ou aspirateurs, naviguent de manière fiable et sûre dans des environnements complexes.Grâce à des capteurs et un logiciel sophistiqué, ils détectent les personnes et les obstacles, engageant des manœuvres d'évitement rapides si nécessaire. Leurs certifications de sécurité prouvent qu'ils répondent aux exigences d'une navigation fiable dans les lieux accueillant du public.
Connectivité et données sécurisées
Pour la documentation et la surveillance à distance, vous pouvez consulter des rapports de nettoyage détaillés, des notifications et l'état de l'appareil à tout moment via l'application ou le portail web. Les personnes autorisées peuvent également recevoir des notifications directement sur leur téléphone.Toutes les données sont chiffrées et protégées contre tout accès non autorisé pour des raisons de sécurité. Le système garantit une utilisation responsable des données sensibles et une conformité totale au RGPD.
Commande intuitive pour des résultats de nettoyage constants
La technologie mise en œuvre est à la hauteur des résultats de nettoyage qu'elle produit. Grâce à une commande simple et intuitive, une brève initiation suffit à l'utilisateur pour configurer et utiliser l'appareil, sans qu'il soit nécessaire d'être un expert
Aussi polyvalent que possible, mais aussi spécialisé qu'il le faut
Le quotidien des professionnels du nettoyage est marqué par des exigences variées et un besoin de flexibilité constant. Les plans d'intervention et les conditions de nettoyage changent rapidement.Les robots de nettoyage Kärcher sont conçus pour répondre à cette réalité. À la fois polyvalents pour s'adapter à une multitude de tâches et spécialisés pour garantir une performance optimale, ils s'ajustent à la planification à long terme comme aux modifications de dernière minute. Leur polyvalence et leur disponibilité permettent d'envisager tous les scénarios : du nettoyage d'une chambre d'hôtel à l'entretien d'immenses halls de production.
Des halls immenses jusqu’à sous les tables
Nos robots de nettoyage Kärcher sont conçus pour s'adapter à une grande diversité d'environnements, allant de vastes espaces jusqu’aux zones les plus confinées et encombrées.
Selon le modèle et le cas d'application, ils offrent une utilisation polyvalente dans de nombreux secteurs :
- Transports : aéroports, gares et entrepôts logistiques.
- Vente au détail : supermarchés, hypermarchés et centres commerciaux.
- Santé : hôpitaux, établissements de soins.
- Bâtiments publics : écoles, universités, musées, salles de sport et centres de congrès.
- Bureaux : halls d’entrée, couloirs, locaux
- Hôtellerie et la restauration : salles de restaurant, entrées, couloirs et chambres d’hôtel.
- Industrie : halls de production et de fabrication.