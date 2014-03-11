NETTOYEURS DE VITRES

Avant de connaître l’utilisation du nettoyeur de vitres Kärcher, il faut comprendre au préalable son fonctionnement.

Comment fonctionne le nettoyeur de vitres WV Kärcher ?

Cet appareil électroménager de Kärcher est un outil de lavage sans fil. Il s’utilise sur toutes les surfaces lisses grâce à un tampon vibrant. En plus, il assure un nettoyage hygiénique, car sa lingette est automatiquement humidifiée dès l’allumage. Cela limite considérablement le contact avec l’eau. Les mains et le sol restent donc secs au moment du nettoyage. Et enfin, sachez que le tampon vibrant facilite le lavage, car vous n’aurez plus à appuyer très fort sur les surfaces vitrées.

Comment utiliser le nettoyeur de vitres WV Kärcher ?

Le nettoyeur de vitres WV Kärcher est conçu pour un nettoyage facile et rapide des surfaces lisses de votre maison. Voici comment utiliser ce nettoyeur pour obtenir des résultats parfaits :

● Préparation : assurez-vous que la surface à nettoyer soit propre et dépoussiérée. Si nécessaire, nettoyez la surface avec un chiffon ou une éponge humide avant de passer à l'étape suivante.

● Remplissage du réservoir : remplissez le réservoir d'eau propre et ajoutez le produit de nettoyage si vous en avez un.

● Mise en marche : branchez le nettoyeur et mettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation.

● Pulvérisation : Tenez le nettoyeur avec une prise en main ferme et pulvérisez la surface à l’aide du nettoyant contenu dans le pulvérisateur.

● Nettoyage : frottez les surfaces vitrées avec les microfibres présentes sur le pulvérisateur. N'appuyez pas trop fort pour éviter d'endommager la surface.

● Aspiration : à l’aide de la raclette de votre appareil, aspirez rapidement l’eau sale présente sur le verre.

● Stockage : rangez le nettoyeur de vitres après utilisation dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Le nettoyeur de vitres peut être utilisé avec ou sans nettoyant, selon la surface à nettoyer. Les carrelages requièrent, par exemple, un produit nettoyant. En revanche, l’utilisation de tel produit n’est pas forcément requise pour le lavage d’un pare-brise.

C'est aussi simple que cela ! Avec le nettoyeur de vitres WV Kärcher, vous pouvez obtenir des résultats de nettoyage impeccables en un temps record. Suivez simplement ces étapes et profitez de surfaces propres et brillantes sans effort.