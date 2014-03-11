NETTOYEURS DE VITRES
Des vitres propres sans trace ni goutte, en un rien de temps. Pratique, grâce à sa fonction d’aspiration et sa grande maniabilité, le nettoyeur vitre WV de Kärcher permet de laver les baies vitrées beaucoup plus facilement et rapidement qu’à la main. Avec lui, fini les résidus et coulures d’eau sale. Le WV est également idéal pour nettoyer toute autre surface lisse, telle qu’un miroir ou des carreaux. Le résultat ne change pas : une propreté éclatante, sans dépôt.
Souhaitez-vous maintenir la propreté de vos vitres ou de vos surfaces lisses ? Le nettoyeur vitres WV de Kärcher est votre principal allié. Ce nettoyeur offre une fonction d'aspiration puissante. Il permet de nettoyer en profondeur sans laisser de résidus ni coulures d'eau sale. En plus, son design ergonomique assure une prise en main confortable. Il est donc facile à utiliser, même pour les tâches de nettoyage les plus difficiles.
Un nettoyage sans résidus, trois fois plus rapide et pour toutes vos surfaces !
Retrouvez l'effet WOW sur toutes les espaces lisses.
Le nettoyage des vitres est motivé par plusieurs raisons. Au-delà de l’esthétique, ce geste simple mais délicat permet d’avoir des vitres en parfait état pour longtemps. Il s’agit aussi d’un entretien qui vous garantit hygiène et sécurité.
Économisez du temps et des forces avec votre nettoyeur vitre sans fil Kärcher. La fonction d'aspiration assure un lavage très efficace et laisse le verre d'une propreté étincelante - sans dépôts ni résidus. De plus, le laveur de vitres sans fil Kärcher, pratique et ergonomique, permet un nettoyage des espaces vitrés particulièrement hygiénique, car il n'y a pas de contact direct avec l'eau sale.
Le nettoyeur vitre convient à tous les espaces lisses et pas seulement les vitres, comme les miroirs, les plaques de cuisson, les portes, les carreaux et les tables.
L’importance d’une vitre bien nettoyée
L’esthétique
Pour que votre propriété reste toujours esthétique et présente une image professionnelle, il est important de nettoyer régulièrement vos vitres. Un entretien fréquent assure l'élégance de vos bâtiments et contribue à renforcer l'image de marque de votre entreprise. En tant que professionnel accueillant des clients, avoir des vitres sales peut nuire à votre réputation. Selon votre secteur d'activité, la fréquence du nettoyage peut varier, mais en général, il est recommandé de nettoyer vos vitres deux fois par an..
La longévité des vitres
Au fil du temps, des moisissures peuvent s’accumuler sur le cadre des vitres. Le dépôt détériore ensuite l’état du contour des fenêtres. Vous évitez une telle situation grâce au nettoyage.
L’hygiène
Le nettoyage est avant tout une question d’hygiène. Les saletés qui se déposent sur les vitres peuvent affecter la santé des occupants d’un bâtiment. C’est surtout le cas dans le cadre d’une industrie alimentaire.
Les prérequis à considérer lors de l’achat de votre nettoyeur de vitres
Vous devez définir vos besoins en nettoyage avant de choisir le type d’appareil qui vous convient. Nous avons alors recensé quelques points d’attention que vous devez considérer.
Pourquoi le nettoyeur est avantageux ?
Le nettoyeur de vitres Karcher facilite le nettoyage des vitres grâce à sa polyvalence, à son mode d’utilisation, son autonomie et son système de lavage sans trace ni coulure d’eau salée.
Un outil polyvalent
L'un des atouts du nettoyeur vitre WV de Kärcher est sa grande maniabilité. Ce produit est conçu pour s'adapter à différentes tailles et formes de surfaces. Il constitue dans ce cas un appareil polyvalent. Il n’est pas seulement destiné au lavage des vitres. Vous pouvez également l’utiliser pour nettoyer toutes les surfaces lisses de votre maison, comme les miroirs, les carreaux et les baies vitrées.
Un nettoyage très hygiénique
Le nettoyeur dispose d’une raclette qui aspire rapidement le liquide durant le lavage. Cela signifie que le contact direct avec de l’eau usée est presque inexistant. Vous pouvez donc utiliser l’appareil sans craindre de faire couler de l’eau sale. Le nettoyage est particulièrement hygiénique.
Un nettoyage rapide et simple
Le nettoyeur vitre WV de Kärcher est très pratique. Grâce à sa performance rapide, il assainit toutes les surfaces de votre maison en seulement quelques minutes, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts lors du nettoyage. Sur ce point, il est capable de nettoyer les baies vitrées ou les fenêtres 3 fois plus rapidement et facilement qu'à la main.
Ergonomique et facile d’utilisation
Ce nettoyeur de vitres est conçu afin de garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil. Sa poignée ergonomique assure une prise en main confortable pour une utilisation prolongée. Cela évite les risques de chutes ou de glissades lors du nettoyage.
En outre, le WV est conçu pour être léger et facile à manipuler. Cela signifie que vous pouvez nettoyer sans effort même les plus grandes surfaces, sans vous fatiguer ou ressentir des douleurs musculaires.
Un lavage sans traces
L’appareil est équipé d’une fonction d'aspiration puissante. Cela lui permet de retirer facilement les saletés et les débris sur les surfaces. Il est également doté d’une lame amovible de haute qualité. De ce fait, il ne risque pas de laisser de traces durant le nettoyage. Vous obtenez ainsi un résultat éclatant avec des vitres propres et brillantes.
Un lavage sans fil
Le nettoyeur de vitres sans fil de Kärcher offre une grande liberté de mouvement. À la différence d’un appareil filaire, il ne requiert aucun branchement électrique. Son alimentation est assurée par une batterie rechargeable intégrée, ce qui le rend plus portable et plus léger. Il est très pratique pour nettoyer les surfaces en hauteur ou difficiles d’accès. Vous envisagez de vous procurer un nettoyeur de vitres Kärcher ? Bonne nouvelle, car l’achat vous permet de disposer d’un équipement complet. En dehors de l’appareil proprement dit, vous bénéficiez également d’un pulvérisateur, d’une bonnette de microfibre ainsi que d’un nettoyant concentré. Si vous achetez même des modèles premium, vous obtenez d’autres accessoires, comme la raclette.
Trois fois plus rapide
Avec un lave vitres Kärcher, le nettoyage des fenêtres est 3 fois plus rapide qu'à la main.
Aucune trace
Une propreté sans résidu grâce à une lame amovible de haute qualité et une fonction d'aspiration innovante.
Aucune goutte
La raclette du nettoyeur vitre aspire le liquide rapidement et de manière fiable - sans faire couler d'eau sale.
La qualité Kärcher
La qualité Kärcher originale de l'inventeur du nettoyeur vitre sans fil.
Les surfaces à nettoyer
Les nettoyeurs de vitres actuellement proposés par les fabricants sont adaptés à plusieurs surfaces. Entre autres, ils servent à redonner de l’éclat aux :
- Pare Brises
- Portes en verre
- Carrelages
- Tables en verre
- Miroirs
- Fenêtres à meneaux
- Vérandas
- Cabines de douche
- Écrans de télévision et d’ordinateur...
Pensez ensuite à la dimension des surfaces que vous prévoyez de nettoyer. L’ampleur des tâches à effectuer déterminera la puissance requise pour l’appareil. Lorsque vous aurez à entretenir une petite surface réduite, les appareils d’entrée de gamme peuvent satisfaire vos besoins. Vous devez vous tourner vers des modèles plus professionnels pour les grandes baies vitrées.
Condensation
Des problèmes avec la condensation ? Le lave vitres est là pour vous aider. Utilisez votre aspirateur vitre sur batterie afin d'éliminer la buée qui s'est formée sur le verre.
Le nettoyeur de vitres WV Kärcher s'adapte facilement au nettoyage de la condensation. Il permet effectivement de laver les zones difficiles d'accès. En moins de temps, il élimine la buée qui se situe sur le verre.
En outre, la fonction d'aspiration intégrée vous permet également de nettoyer en un seul passage sans avoir à repasser sur la même zone. Cela signifie que vous pouvez nettoyer des surfaces plus grandes en un temps record, sans sacrifier la qualité du nettoyage.
Fenêtres
Que vous ayez des fenêtres à battants ou des baies vitrées, le nettoyage des carreaux n'a jamais été aussi simple. Cet outil est capable de les nettoyer avec une grande efficacité. En effet, le WV est muni d'une tête de nettoyage flexible qui s'adapte aux contours des surfaces pour un nettoyage en profondeur sans laisser de trace ni de goutte.
La tête de nettoyage est également très maniable, ce qui vous permet de nettoyer les pièces et les recoins difficiles à atteindre sans problème. Vous pouvez très bien utiliser l'appareil pour nettoyer la surface intérieure ou la partie extérieure de vos fenêtres. Il suffit de pulvériser, d'essuyer puis d'aspirer toute l'eau vendue. Le nettoyeur vitre peut être utilisé pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de votre baie vitrée.
Miroirs
Laver les miroirs n'est jamais une tâche amusante, en particulier dans la salle de bain, nettoyer les taches de dentifrice, la poussière et les traces de doigt : à peine avez-vous lavé le miroir de la salle de bains qu'il est à nouvelle vente. Le nettoyage régulier de votre miroir est pourtant essentiel pour maintenir sa propreté et sa brillance. Cependant, il peut être difficile de nettoyer les miroirs sans laisser de traces ou de résidus d'eau. C'est là qu'intervient le nettoyeur de vitres WV Kärcher qui est un appareil efficace pour nettoyer les miroirs en un seul passage.
Grâce à ses fonctionnalités innovantes, le nettoyeur de vitres WV permet de retirer les traces de doigts, les poussières, les taches de dentifrice et les salissures en un temps record. Il suffit d'utiliser le nettoyeur sur la surface du miroir, d'essuyer la surface vers le bas avec un chiffon sec, puis d'aspirer les résidus d'eau vente à l'aide de l'appareil. Avec le nettoyeur vitre Kärcher il suffit d'essuyer le miroir vers le bas et d'aspirer tout le liquide sel, pour obtenir un miroir étincelant en quelques secondes. Le nettoyage avec le nettoyeur WV Kärcher ne prend que quelques secondes, mais améliore considérablement l'apparence de votre miroir en éliminant les taches et les marques disgracieuses. De plus, contrairement à d'autres méthodes de nettoyage qui peuvent endommager la qualité du miroir, le nettoyeur de vitres WV Kärcher nettoie en douceur sans risquer de rayer la surface.
Douches
Dans la douche et la baignoire, la saleté tenace s'accumule au fil du temps sur la céramique, les carreaux et la cabine de douche. Le savon calcaire, formé par un mélange d'eau calcaire et de savon, est souvent impossible à éliminer avec les détergents du commerce. En effet, les douches sont exposées à des taches tenaces. Avec le temps, les saletés, les graisses ou les résidus de savon peuvent s'accumuler sur les surfaces en céramique, correspondant à la durée de vie des équipements. Heureusement, avec les bons appareils et quelques astuces, le succès est garanti.
Pour le nettoyage, l'appareil de Kärcher est la solution. Grâce à sa tête de nettoyage flexible et maniable, il facilite l'accès aux pièces difficiles à atteindre dans la douche. Utilisez votre aspirateur de vitres après avoir terminé votre douche pour éviter que le calcaire ne s'accumule sur votre paroi de douche.
Carreaux
Le carrelage est l'un des revêtements de sol les plus appréciés, et ce pour une bonne raison : il est résistant et, dans la plupart des cas, facile à nettoyer.
Cependant, les carreaux peuvent également présenter des salissures difficiles à enlever, d'où l'intérêt de les laver avec un nettoyeur de vitres. Cet outil pratique et efficace utilise l'aspiration pour se débarrasser des taches tenaces et des saletés en un temps record. En plus, il ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques. Il convient donc à ceux qui souhaitent nettoyer les carreaux sans trop se fatiguer.
En outre, le nettoyeur de vitres WV de Kärcher est facile à utiliser. Ainsi, même les personnes sans expérience préalable dans le nettoyage de carreaux peuvent obtenir des résultats professionnels en un rien de temps. Utilisez le nettoyeur de vitres Kärcher pour avoir un carrelage propre et sans résidus en quelques secondes et sans effort.
Pare brise
Le nettoyeur de vitres est conçu pour un lavage en profondeur. En effet, il est équipé d'un réservoir d'eau qui permet de nettoyer les surfaces de votre pare-brise sans laisser de traces ni de gouttes d'eau vente. Cette caractéristique rend l'appareil particulièrement utile pour les personnes qui cherchent à obtenir une finition parfaite après le nettoyage.
Le nettoyeur de vitres dispose d’une forte capacité d’aspiration. Cela permet de gagner du temps lors du nettoyage et de ne pas avoir à effectuer plusieurs passages, comme pour l'essuie-glace pour enlever les salissures.
Utilisez le nettoyeur de vitres Kärcher pour laver votre pare-brise sans traces et en quelques secondes.
Une maladresse
Un verre plein renversé ? Pas de problème avec le lave vitres Kärcher, vous pouvez aspirer rapidement et facilement le liquide répandu.
Il laissera votre surface sèche en quelques secondes, donc il n'est pas nécessaire d'utiliser un tissu microfibre ou des centaines de serviettes en papier.
Pour toutes les autres utilisations :
Pour tous ce que vous avez de vitré chez vous... Un aquarium ? Pas de soucis
L’envergure des tâches à nettoyer
Pour nettoyer efficacement vos vitres, il est important de choisir les bons produits et outils en fonction de la surface à traiter.
Des lingettes nettoyantes peuvent suffire pour les surfaces les plus petites, mais pour les surfaces plus étendues, un nettoyeur est nécessaire pour un nettoyage plus rapide. Pour une efficacité optimale, il est recommandé d'utiliser différents types d'accessoires tels que des perches télescopiques, des chiffons en microfibres et des raclettes.
Lorsque vous choisissez un nettoyeur de vitres, assurez-vous qu'il soit facile à utiliser et maniable. Ces critères sont importants pour vous aider à trouver l'appareil qui convient le mieux à vos besoins.
L’ergonomie
La prise en main de votre nettoyeur de vitres doit pouvoir se faire facilement. Privilégiez les appareils maniables et ergonomiques, des critères que vous retrouvez sur tous les appareils disponibles sur notre site.
N’hésitez pas à consulter les avis des utilisateurs qui se sont déjà servis du nettoyeur que vous prévoyez d’acheter. Vous pourrez ainsi mieux identifier l’appareil qui vous correspond le plus.
Privilégiez un nettoyeur de vitres à batterie pour optimiser l’ergonomie de travail. L’absence de fil vous laisse plus de liberté dans vos mouvements. Plus besoin de penser à la proximité d’une prise électrique. Vous pourrez aussi atteindre les zones en hauteur avec plus de facilité.
La performance de la batterie
Tous les nettoyeurs de vitre que vous retrouvez sur notre site fonctionnent à batterie. Choisissez la bonne puissance en fonction de l’étendue de la surface à nettoyer. Certains appareils peuvent fonctionner sur batterie jusqu’à 100 minutes.
Comment utiliser mon nettoyeur de vitres ? Le mode d’utilisation du nettoyeur de vitres WV de Kärcher
Avant de connaître l’utilisation du nettoyeur de vitres Kärcher, il faut comprendre au préalable son fonctionnement.
Comment fonctionne le nettoyeur de vitres WV Kärcher ?
Cet appareil électroménager de Kärcher est un outil de lavage sans fil. Il s’utilise sur toutes les surfaces lisses grâce à un tampon vibrant. En plus, il assure un nettoyage hygiénique, car sa lingette est automatiquement humidifiée dès l’allumage. Cela limite considérablement le contact avec l’eau. Les mains et le sol restent donc secs au moment du nettoyage. Et enfin, sachez que le tampon vibrant facilite le lavage, car vous n’aurez plus à appuyer très fort sur les surfaces vitrées.
Comment utiliser le nettoyeur de vitres WV Kärcher ?
Le nettoyeur de vitres WV Kärcher est conçu pour un nettoyage facile et rapide des surfaces lisses de votre maison. Voici comment utiliser ce nettoyeur pour obtenir des résultats parfaits :
● Préparation : assurez-vous que la surface à nettoyer soit propre et dépoussiérée. Si nécessaire, nettoyez la surface avec un chiffon ou une éponge humide avant de passer à l'étape suivante.
● Remplissage du réservoir : remplissez le réservoir d'eau propre et ajoutez le produit de nettoyage si vous en avez un.
● Mise en marche : branchez le nettoyeur et mettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation.
● Pulvérisation : Tenez le nettoyeur avec une prise en main ferme et pulvérisez la surface à l’aide du nettoyant contenu dans le pulvérisateur.
● Nettoyage : frottez les surfaces vitrées avec les microfibres présentes sur le pulvérisateur. N'appuyez pas trop fort pour éviter d'endommager la surface.
● Aspiration : à l’aide de la raclette de votre appareil, aspirez rapidement l’eau sale présente sur le verre.
● Stockage : rangez le nettoyeur de vitres après utilisation dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
Le nettoyeur de vitres peut être utilisé avec ou sans nettoyant, selon la surface à nettoyer. Les carrelages requièrent, par exemple, un produit nettoyant. En revanche, l’utilisation de tel produit n’est pas forcément requise pour le lavage d’un pare-brise.
C'est aussi simple que cela ! Avec le nettoyeur de vitres WV Kärcher, vous pouvez obtenir des résultats de nettoyage impeccables en un temps record. Suivez simplement ces étapes et profitez de surfaces propres et brillantes sans effort.
Pulvériser
Pulvériser la vitre avec le nettoyant vitres contenu dans le pulvérisateur.
Nettoyer
Ensuite, frotter le verre avec la bonnette microfibre présente sur le pulvérisateur pour enlever les salissures incrustées.
Aspirer
Pour finir, aspirer le liquide vente présent sur le verre à l'aide de la raclette du lave vitres. Le tour est joué !
Conseils d’utilisation du nettoyeur de vitres de Karcher
Pour allonger la durée de vie d’un nettoyeur de vitres, il faut non seulement prendre soin de l’appareil proprement dit, mais aussi de la raclette.
Comment prolonger la durée de vie de votre outil ?
Pour prolonger la durée de vie de votre nettoyeur de vitres WV Kärcher, il est important de suivre quelques conseils supplémentaires. Voici quelques astuces pour préserver votre appareil :
● Rangement adéquat : Rangez toujours votre nettoyeur de vitres dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Cela évitera les dommages causés par la corrosion ou la moisissure.
● Nettoyage régulier : Nettoyez régulièrement le réservoir d'eau ainsi que les buses d'aspiration pour éviter la formation de taches et de bactéries.
● Évitez les produits abrasifs : n'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le nettoyeur de vitres. Les détergents doux sont suffisants pour maintenir la propreté de l'appareil.
● Utilisation appropriée : évitez de nettoyer des surfaces rugueuses, car cela peut endommager les buses d'aspiration.
● Entretien régulier : pensez à vérifier régulièrement les buses d'aspiration, les filtres et les cordons. Assurez-vous qu'ils soient propres et en bon état.
● Évitez les surcharges : n'utilisez pas votre nettoyeur de vitres pour des tâches autres que le nettoyage des vitres. Cela pourrait entraîner des dommages au moteur ou à d'autres parties de l'appareil.
En suivant ces conseils, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre nettoyeur de vitres WV Kärcher et profiter de ses performances rapides et efficaces pendant de nombreuses années.
Pourquoi prendre soin de la raclette ?
Après utilisation, vous obtenez des baies vitées parfaitement nettoyées. La présence de traces restant sur le verre peut être due à la raclette de l'appareil :
La raclette de l'aspirateur de vitres s'use après un certain temps. Ce phénomène rend la surface irrégulière et peut occasionner des stries sur les parties vitrées. Petite astuce : tournez la raclette une fois, car elle peut être utilisée des deux côtés. Une autre cause de stries peut être la présence de fines particules de poussière et de saleté s'accumulant sur la raclette et provoquant des irrégularités. Avant de passer l'aspirateur sur les vitres, vous pouvez passer la raclette sur le tampon de nettoyage du pulvérisateur pour éliminer ces particules et garantir une surface de raclette aussi lisse que possible.
Il faut savoir que la raclette assure une meilleure performance de l’appareil. En bon état, elle permet de nettoyer efficacement les surfaces vitrées. Elle prolonge également la durée de vie de l’aspirateur vitre. Pourtant, après de multiples usages, elle peut vite s’user.
Lorsqu’elle est endommagée ou sale, elle peut occasionner des rayures sur les vitres. Le plus souvent, ces désagréments sont causés par la présence de poussière ou de saleté sur la raclette.
Même si on ne peut garantir sa durée de vie illimitée, il est toutefois possible de retarder sa vétusté. Pour ce faire, il suffit de prendre soin de la raclette. Dans ce cas, après chaque utilisation, n’hésitez pas à la nettoyer. Enlevez les taches et les résidus à l’aide d’un chiffon doux et de l’eau savonneuse. En outre, stockez la raclette dans un endroit sec et à l’abri des poussières. Elle pourra ainsi garder sa performance pendant longtemps.
Si les stries sont encore présentes sur les parties vitrées malgré l’entretien, tentez de tourner la raclette une fois. Vous pouvez effectivement l’utiliser des deux côtés afin d’obtenir une finition lisse et brillante. Cette méthode permet également de prolonger la durée de vie de la raclette en évitant de trop solliciter un seul côté de la raclette.
En somme, en prenant soin de sa raclette après chaque utilisation et en utilisant les deux côtés des lames, on peut prolonger sa durée de vie et maintenir sa performance pour des années de nettoyage efficace des surfaces vitrées.
Les nettoyeurs de vitres Kärcher et leurs avantages
Compacts, maniables et légers
Les aspirateurs vitre WV sont très compacts et légers, permettent d'accéder plus facilement aux bords de la fenêtre. Une aspiration parfaite est ainsi possible jusqu'au bord inférieur de la fenêtre, d'un seul geste et sans effort.
Leur construction ergonomique permet d'obtenir un résultat de lavage optimal sans gouttes ni résidus.
Nos modèles de nettoyeurs de vitres
Nous vous proposons des modèles de nettoyeurs de vitres de qualité premium. Ils sont adaptés tant aux taches superficielles qu’aux saletés les plus tenaces. Ils sont disponibles en pack pour que vous disposiez d’un équipement complet.
Retrouvez ici le détail de quelques modèles parmi nos recommandations.
Le nettoyeur de vitres WV 6 + KV 4
Avec ce lave vitre, vous bénéficiez d'une autonomie de 100 minutes. Vous aurez alors le temps de nettoyer toute une baie vitrée avant que le nettoyeur ne se décharge. Le pourcentage de la batterie et la durée d'utilisation restante sont également affichés sur un écran LED de l'appareil. Pour se recharger complètement, l'appareil doit être sur secteur pendant 170 minutes. Avec toutes ces caractéristiques, le WV 6 + KV 4 *EU pèse seulement 0,8 kg. Il est aussi léger que maniable, ce qui vous garantit un grand confort d'utilisation. Le nettoyeur doté d'une fonction vibration, vous n'aurez plus besoin de faire des efforts pour frotter. Vous passez sur le WV 6 + KV 4 *EU et aurez aussitôt une vitre impeccable. Dans le pack, vous recevrez le nettoyeur de vitres proprement dit avec son chargeur de batterie et son chargeur rapide. Il y a également une raclette aspirante interchangeable et une bonnette. Un nettoyant vitres concentrés de 20 ml pour un résultat meilleur est également livré avec l'appareil.
Le nettoyeur de vitres WV 6 Premium
Ce nettoyeur de vitres se distingue par sa lèvre d’aspiration plus longue. Il vous permet donc de gagner plus de temps lors de l’entretien des surfaces vitrées. Lors de la livraison de l’appareil, vous recevrez également :
- Un chargeur rapide
- Deux lingettes pour le nettoyage de surface intérieure et extérieure
- Un pulvérisateur premium
- Une bonnette en microfibres
- Un grattoir
- Une raclette aspirante interchangeable
- 20 ml de détergent (nettoyant vitres concentré)
WV 6 Premium peut fonctionner sur batterie durant 100 minutes et requiert un temps de charge de 170 minutes.
Le nettoyeur de vitres WV 6 Plus
Vous recherchez l’endurance ? Optez pour ce modèle de lave vitre. Sa lèvre amovible et sa vidange rapide vous offrent un grand confort d’utilisation. Tout comme les autres technologies Kärcher, cet appareil dispose aussi d’un affichage pour l’état de la batterie.
Commandez votre WV 6 Plus et vous bénéficierez d’un kit complet (raclette, nettoyant concentré, pulvérisateur...).
Le nettoyeur de vitres WV 5 Plus N Black Edition
Pour un nettoyage en profondeur, optez pour le WV 5 Plus. Ce petit accessoire pèse seulement 0,7 kg et peut nettoyer en moyenne 35 fenêtres avant de se décharger. En effet, il fonctionne sur batterie pendant 35 minutes.
Lave vitre WV 2 + KV 4
Le WV 2 se caractérise par le faible bruit qu'il émet. Son poids léger optimise également votre ergonomie de travail. Approximativement, il permet de nettoyer 105 m2 soit 35 fenêtres lorsque sa batterie est chargée à 100 %.
Le nettoyeur de vitre WV Classic
Vous avez ici le premier modèle avec la fonction aspiration d’eau de la marque Kärcher. Cet appareil qui a fait son entrée sur le marché en 2008 continue de satisfaire les attentes de nombreux utilisateurs. Sa raclette aspirante a une largeur de 280 mm. Sa batterie de technologie Lithium-Ion bénéficie d’une autonomie de 20 minutes. Il vous permet de nettoyer en moyenne 20 fenêtres avant sa décharge.
Des pièces détachées
Avec Kärcher, vous avez à disposition des appareils faits pour durer. Les chocs et usures du temps peuvent toutefois altérer l’état de certaines pièces de votre nettoyeur de vitres. Nous assurons donc la fourniture de pièces détachées de nos différents appareils. N’hésitez pas à contacter l’un de nos revendeurs ou détaillants agréés pour en commander.
En conclusion, les nettoyeurs de vitres WV Kärcher offrent une solution rapide et efficace pour maintenir des surfaces lisses propres sans trace ni goutte. Avec leur performance rapide, ils permettent d'économiser du temps et des efforts, tandis que leur adaptabilité à différentes tailles et formes de surfaces les rend idéaux pour répondre à tous les besoins. Pour prolonger la durée de vie de ces outils, il est important de les entretenir correctement et de les utiliser de manière appropriée.
Vous souhaitez bénéficier du rapport qualité-prix pour l’achat d’un nettoyeur de vitres ? Ne cherchez pas plus loin et passez commande sur notre plateforme. Nous nous chargeons gratuitement de la livraison pour tout achat à partir de 45 euros.