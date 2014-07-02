Les avantages des nettoyeurs à vapeur de Kärcher

Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels sont connus pour leur efficacité et le gain de temps qu’ils permettent. Ce sont des appareils écologiques qui servent à dégraisser, à tuer certains insectes, mais surtout à enlever les saletés.

Ils enregistrent un certain nombre d’avantages que nous vous présentons ici :

Écoresponsabilité

De plus en plus d’entreprises choisissent le nettoyage à vapeur grâce au faible empreinte écologique laissé par l’appareil. En effet, les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels ne requièrent pas l’utilisation d’un produit détergent. L’absence de substance chimique dans le procédé de nettoyage fait d’ailleurs partie des principaux avantages de ce type d’appareil.

Sachez aussi qu’un appareil à vapeur requiert une quantité peu importante d’eau. Vous économisez ainsi cette ressource naturelle précieuse et évitez le gaspillage.

Vous dirigez une entreprise écoresponsable ? Nous vous conseillons les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels dans cette catégorie.

Rapidité du nettoyage

Le nettoyage à vapeur requiert peu de temps pour la préparation. Avant le nettoyage, vous devez juste remplir le réservoir de votre appareil. Lorsque vous utilisez l’aspirateur à vapeur, le séchage s’effectue aussi rapidement. Plus besoin d’essuyer et de se fatiguer ! Vous gagnez donc un temps considérable grâce à l’efficacité de cette technologie.

Utilisation multiple

Les nettoyeurs à vapeur sont des appareils polyvalents qui conviennent à de multiples usages. Vous pouvez les utiliser pour nettoyer les surfaces dures comme le sol dur, les murs et le plan de travail. Le nettoyage à vapeur convient aussi aux appareils ménagers, aux éviers, aux sanitaires, etc. Vous prévoyez de travailler sur des zones délicates, comme les vitrines et autres surfaces vitrées ? Le nettoyage à vapeur figure parmi les solutions les plus intéressantes.

Il vous suffit de choisir l’appareil le plus adapté à vos besoins les plus fréquents. Également, n’hésitez pas à utiliser des accessoires pour décupler l’efficacité de votre nettoyeur ou aspirateur à vapeur.

Hygiène irréprochable

Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels sont parfaits pour la désinfection. Dégageant de la chaleur, ces appareils servent à tuer les acariens, les virus et les bactéries. Ils sont donc conseillés pour les surfaces et matériel exigeant une hygiène stricte. C’est notamment le cas des hôpitaux et des restaurants.

Vous disposez d’un établissement qui accueille des enfants à bas âge ? Privilégiez le nettoyage à vapeur ! Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels permettent un assainissement sécurisé, les appareils fonctionnant sans produits d’entretien.

Les différents types de nettoyeurs à vapeur disponibles

Nos appareils de nettoyage fonctionnant à vapeur se déclinent en plusieurs modèles. Vous pouvez donc les choisir en fonction de l’usage prévu.