Nettoyeurs et aspirateurs vapeur
Une propreté hygiénique sans détergent. Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur Kärcher nettoient de manière économique et hygiénique – sans produits chimiques. Grâce à une vaste gamme d'accessoires, ces appareils s'adaptent à différentes utilisations : sols lisses, surfaces vitrées et carrelées, et même robinetteries et surfaces textiles.
Nettoyeurs vapeur
Hygiéniques, économiques et écologiques, les nettoyeurs vapeur professionnels Kärcher nettoient toutes les surfaces dures sans recourir aux détergents chimiques.
Aspirateurs vapeur
Grâce à leur grande convivialité et leur efficacité de nettoyage, les aspirateurs vapeur Kärcher conviennent pour toutes les surfaces dures. La large gamme d'accessoires permet un nettoyage ciblé.
Comment lutter contre les punaises de lit
Quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, des punaises de lit peuvent s'être propagées dans les canapés, matelas, fauteuils ou moquettes. Si tel est le cas, il est important d'agir rapidement pour empêcher la propagation de ces parasites. Découvrez nos conseils et astuces qui vous aideront à lutter contre les punaises de lit.
Les avantages des nettoyeurs à vapeur de Kärcher
Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels sont connus pour leur efficacité et le gain de temps qu’ils permettent. Ce sont des appareils écologiques qui servent à dégraisser, à tuer certains insectes, mais surtout à enlever les saletés.
Ils enregistrent un certain nombre d’avantages que nous vous présentons ici :
Écoresponsabilité
De plus en plus d’entreprises choisissent le nettoyage à vapeur grâce au faible empreinte écologique laissé par l’appareil. En effet, les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels ne requièrent pas l’utilisation d’un produit détergent. L’absence de substance chimique dans le procédé de nettoyage fait d’ailleurs partie des principaux avantages de ce type d’appareil.
Sachez aussi qu’un appareil à vapeur requiert une quantité peu importante d’eau. Vous économisez ainsi cette ressource naturelle précieuse et évitez le gaspillage.
Vous dirigez une entreprise écoresponsable ? Nous vous conseillons les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels dans cette catégorie.
Rapidité du nettoyage
Le nettoyage à vapeur requiert peu de temps pour la préparation. Avant le nettoyage, vous devez juste remplir le réservoir de votre appareil. Lorsque vous utilisez l’aspirateur à vapeur, le séchage s’effectue aussi rapidement. Plus besoin d’essuyer et de se fatiguer ! Vous gagnez donc un temps considérable grâce à l’efficacité de cette technologie.
Utilisation multiple
Les nettoyeurs à vapeur sont des appareils polyvalents qui conviennent à de multiples usages. Vous pouvez les utiliser pour nettoyer les surfaces dures comme le sol dur, les murs et le plan de travail. Le nettoyage à vapeur convient aussi aux appareils ménagers, aux éviers, aux sanitaires, etc. Vous prévoyez de travailler sur des zones délicates, comme les vitrines et autres surfaces vitrées ? Le nettoyage à vapeur figure parmi les solutions les plus intéressantes.
Il vous suffit de choisir l’appareil le plus adapté à vos besoins les plus fréquents. Également, n’hésitez pas à utiliser des accessoires pour décupler l’efficacité de votre nettoyeur ou aspirateur à vapeur.
Hygiène irréprochable
Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels sont parfaits pour la désinfection. Dégageant de la chaleur, ces appareils servent à tuer les acariens, les virus et les bactéries. Ils sont donc conseillés pour les surfaces et matériel exigeant une hygiène stricte. C’est notamment le cas des hôpitaux et des restaurants.
Vous disposez d’un établissement qui accueille des enfants à bas âge ? Privilégiez le nettoyage à vapeur ! Les nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels permettent un assainissement sécurisé, les appareils fonctionnant sans produits d’entretien.
Les différents types de nettoyeurs à vapeur disponibles
Nos appareils de nettoyage fonctionnant à vapeur se déclinent en plusieurs modèles. Vous pouvez donc les choisir en fonction de l’usage prévu.
Nos modèles d’appareils de nettoyage fonctionnant à vapeur
Kärcher vous propose des nettoyeurs et aspirateurs vapeur professionnels avec un bon rapport qualité-prix. En passant commande sur notre plateforme, vous bénéficiez d’un appareil puissant, fiable et fait pour durer.
Les nettoyeurs vapeur professionnels Kärcher
Kärcher vous propose deux modèles de nettoyeurs vapeur qui sont tous certifiés par la norme NF T72/110.
Le premier modèle, le SG 4/2 Classic, se distingue par son petit format et sa légèreté. Il vous est livré avec des consommables et des accessoires, comme les détergents anti-tartre et la buse à jet rectiligne.
Lorsque vous avez besoin d’un nettoyage plus en profondeur, le deuxième modèle, le SG 4/4 vous est recommandé. Il est équipé d’un flexible pour injecter avec poignée et d’une brosse ronde noire. Cet appareil est conseillé lorsque vous devez traiter une petite surface, comme les vitres et les meubles.
Les aspirateurs vapeur professionnels Kärcher
Achetez votre aspirateur professionnel à vapeur SGV 8/5 pour une meilleure hygiène. Sur notre site, le SGV 8/5 fait partie des plus prisés et appréciés par les utilisateurs. Nous proposons aussi le modèle d’aspirateur SGV 6/5.
Nous les recommandons pour les établissements de santé, les restaurants eu les entreprises agroalimentaires. Les entreprises de nettoyage qui recherchent une efficacité optimale seront aussi satisfaites par l’utilisation de cet appareil.
En commandant votre aspirateur vapeur professionnel, vous aurez en même temps un kit d’accessoires complet. La brosse d’aspirateur vous permet un nettoyage rapide et sans effort. Avec les tubes d’aspiration, vous bénéficiez d’un appareil plus maniable et ergonomique. Un suceur main, une raclette et une buse triangulaire vous seront aussi livrés avec votre aspirateur.
Le décapeur de chewing-gums professionnel Kärcher
Nous vous proposons le nettoyeur vapeur SGG 1 BP pour vous débarrasser rapidement des chewing-gums. Que le dépôt soit ancien ou récent, l'appareil garantit un résultat optimal. Pour fonctionner, il a besoin du détergent végétal biodégradable qui l’accompagne. Ce produit d’entretien écologique sera chauffé dans l’appareil et produira de la vapeur qui enlève les chewing-gums.
Le décapeur peut être utilisé sous la table, dans la terrasse, dans les trottoirs, etc. Vous pouvez vous en servir dans votre établissement, quelle que soit votre activité. Il fonctionne sur batterie et peut travailler en continu pendant 8 h. En moyenne, une telle utilisation requiert 4 bouteilles de détergent.
Le décapeur fonctionnant sans fil, vous bénéficiez d’une grande liberté de mouvement. Vous pouvez vous promener avec l’appareil partout dans votre établissement.