Robot Aspirateur Laveur
Les robots aspirateurs laveurs entièrement autonomes. Ils sont ronds, plats et parcourent en silence vos intérieurs. Sans dévier de leur cap, mais en évitant les obstacles, les robots poursuivent leur schéma de déplacement. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Notre robot nettoyeur de sols assure un nettoyage humide en profondeur et récupère les saletés légères sur les sols durs. Le robot aspirateur laveur quant à lui, assure à la fois aspiration et lavage des sols, il convient particulièrement aux intérieurs dotés de nombreux tapis.
Découvrez la technologie de nettoyage des nettoyeurs de sols associée à l'autonomie des robots
Le ménage n’a jamais été aussi bien fait qu’en votre absence
Le RCF 3 combine le lavage du sol et la récupération des salissures du quotidien en une seule étape
Le robot nettoyeur de sols connecté RCF3 garantit un nettoyage en profondeur grâce à la technologie à rouleau. Plus besoin de frotter : le robot s'occupe de tout et en toute autonomie. Le RCF 3 récupère également les salissures sèches légères. Grâce au système à deux réservoirs, le rouleau lave en continu avec de l'eau propre et du détergent, l'eau sale et les particules de saleté sont acheminées vers le réservoir d'eau sale.
Robot, cloud et application – 3 composants, un seul système cohérent
Les robots aspirateurs laveurs Kärcher offrent un vaste éventail de possibilités. L’application mobile complète les robots pour un résultat de nettoyage optimal. Utilisez l’application pour programmer votre nettoyage et l'adapter à vos besoins. Lorsque des mises à jour de sécurité ou des extensions des fonctionnalités du robot seront disponibles, vous recevrez automatiquement une notification dans l'application.
Le futur, c'est maintenant : avec le nettoyage autonome
Grâce à la navigation avancée à laser LiDAR, nos robots établissent une cartographie intelligente de votre domicile. Les capteurs leur permettent de savoir où ils sont, comment contourner les objets et où faire demi-tour. La fonction Live Mapping permet de suivre les aspirateurs robots pendant le nettoyage. Notre série RCV offre une solution de nettoyage complète : elle aspire et lave les sols. Le RCF 3 est conçu pour les sols durs, son procédé de nettoyage par rouleau permet un lavage en profondeur.
Vous avez le choix : plusieurs méthodes et niveaux de nettoyage
Les robots aspirateurs Kärcher sont extrêmement polyvalents. Il est possible de passer d’une fonction à l’autre : aspiration seule ou accompagnée d’un nettoyage à l’aide de la lingette microfibres et du réservoir d’eau propre pour les RCV, ou nettoyage humide grâce à la technologie à rouleau innovante du RCF 3. Les paramètres de nettoyage peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins.
Robot aspirateur et robot nettoyeur : les différences
Robot aspirateur avec fonction de lavage ou robot nettoyeur avec élimination des saletés sèches ? Voici un aperçu des différences entre les RCV et le RCF.
RCV : robot aspirateur avec fonction de lavage
Généralités
- Application principale : nettoyage à sec
- Domaines d'application : sols durs, moquettes
- Réservoirs : réservoir d'eau propre, bac à déchets secs
Aspiration et lavage des sols
- Élimination des saletés permise par la brosse de balayage ainsi que la fonction d'aspiration (poussières, terre, cheveux...), et lavage des sols grâce à la lingette microfibres
RCF : robot nettoyeur de sols
Généralités
- Application principale : nettoyage humide
- Domaines d'application : sols durs
- Réservoirs : réservoir d'eau propre, réservoir d'eau sale
Élimination des saletés et lavage des sols
- Lavage en profondeur des sols et récupération des salissures du quotidien grâce au rouleau (miettes, poils d'animaux, taches de café...)
RCV 3 – un nettoyage intelligent
Aspiration seule et/ou lavage : le RCV 3 maîtrise les deux
Notre modèle connecté RCV 3 aspire et lave de façon autonome et parfaitement fiable tous les sols durs de la maison notamment grâce à son réservoir 2 en 1 : saletés collectées et eau propre dans un compartiment séparé. Il nettoie également sans effort les moquettes ainsi que les tapis à poils courts.
Personnalisez le nettoyage selon vos besoins grâce à la cartographie avancée. Le robot aspirateur offre un nettoyage programmable permettant d'adapter le lavage à chacune de vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si l'aspirateur robot doit éviter de parcourir certaines zones.
Caractéristiques techniques :
Puissance d'aspiration : 2 500 Pa
Autonomie : 120 min
Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)
Bac à déchets secs : 500 ml
Caractéristiques du RCV 3
RCV 5 - Encore plus précis et puissant
Un nettoyage encore plus performant
Le robot aspirateur connecté RCV 5 est doté d’une intelligence artificielle encore plus performante, il permet même une détection sans efforts des obstacles les plus petits tels que les câbles, les jouets.... En plus de la navigation avancée LiDAR, cet aspirateur laveur robot est équipé d'un système à double laser et d'une caméra. Ainsi, tout obstacle est détecté et contourné avec une fiabilité absolue. Le robot aspirateur est encore plus puissant que le RCV 3 et sa fonction Auto Boost permet un nettoyage poussé des tapis et des moquettes. De plus, sa hauteur de franchissement des moquettes et des tapis est supérieure au RCV 3. En mode lavage, les moquettes sont évitées. Lorsque le mode lavage et aspiration sont combinés, le robot cesse le mode lavage à la détection d'un tapis ou d'une moquette.
Caractéristiques techniques :
- Puissance d'aspiration : 5 000 Pa
- Autonomie : 120 min
- Bac à déchets secs : 330 ml
- Réservoir d'eau propre : 240 ml
Caractéristiques du RCV 5
RCF 3 – le pro des sols durs
Une nouvelle ère dans le nettoyage humide robotisé !
Découvrez notre robot nettoyeur de sols connecté RCF 3 innovant, pour un nettoyage des sols sans efforts. Profitant de la technologie des rouleaux de nettoyeurs de sols, il élimine les saletés tenaces et contourne automatiquement les tapis. Deux réservoirs assurent une alimentation continue en eau propre et une élimination efficace de l'eau sale. La commande du robot est très pratique, par l'application mobile ou directement en appuyant sur le bouton. Les modes de nettoyage personnalisables offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Le RCF 3 donne des indications vocales ou par le biais de l'application. De plus, en raison de leur faible humidité résiduelle, les sols sèchent rapidement.
Révolutionnez le nettoyage avec le robot nettoyeur de sols RCF 3 !
Caractéristiques techniques :
- Rendement surfacique : 80 m²
- Autonomie : 120 min
- Réservoir d'eau sale : 115 ml
- Réservoir d'eau propre : 430 ml
Nettoyage autonome – grâce à l'application Home Robots
L'application Kärcher Home Robots vous donne accès à toutes les fonctions essentielles de votre aspirateur laveur robot. Elle permet de planifier votre nettoyage et d’organiser des routines, et ce, de façon parfaitement mobile. Vous n'êtes pas encore rentré et souhaitez démarrer un nettoyage ? Pas de problème : il vous suffit d'activer le robot à l'aide de l'application mobile. Kärcher Home Robots est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou via Google Play. Il vous suffit de la télécharger pour lancer directement le premier nettoyage autonome.
Protection des données
L'ensemble de l'échange de données entre l'application Home Robots sur votre smartphone et votre robot aspirateur laveur s'effectue via un cloud à l'aide de serveurs situés en Allemagne uniquement. Kärcher attache, en effet, une importance particulière à la protection des données et se conforme avec la plus grande diligence à toutes les dispositions légales locales en vigueur.
Structuration des zones à nettoyer
Les robots Kärcher réalisent une cartographie intelligente de vos intérieurs afin d'offrir un nettoyage autonome et systématique. Il est possible de choisir la fonction de nettoyage selon les besoins de chaque zone : définir des zones de nettoyage interdites, intensifier le nettoyage d’un espace donné, exclure une pièce du parcours de nettoyage. Le tout peut être configuré de manière simple et intuitive via l'application.
Différents modes de nettoyage
Aspiration, lavage ou une combinaison des deux. Vous avez la possibilité de définir depuis l’application le mode de nettoyage pour les pièces ou des zones spécifiques. Vous pouvez configurer individuellement de nombreux paramètres – de la puissance pendant l'aspiration jusqu'au débit d'eau pendant le lavage.
Planning de nettoyage 2.0
L’application Home Robots vous permet de programmer votre planning de nettoyage personnalisé. Vous pouvez y définir les jours et les heures de ménage ainsi que les zones de nettoyage. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres de nettoyage pour chaque pièce.
Nettoyage ponctuel et nettoyage de zone
En cas de salissures ponctuelles, vous pouvez définir un lieu spécifique pour le nettoyage ponctuel, qui sera alors nettoyé de manière ciblée. Et en cas de salissures plus étendues, vous pouvez définir la taille de la zone pour un nettoyage d'appoint rapide mais ciblé.
Activation et désactivation de fonctions
Selon vos besoins, il est possible d'activer ou de désactiver séparément les fonctions de nettoyage telles que l’Auto Boost, la détection de moquette ou la fonctionnalité IA.
Suivi des accessoires
L'application Home Robots vous indique le degré d'usure des accessoires ainsi que l'échéance de remplacement conseillée : le robot aspirateur laveur est ainsi toujours parfaitement équipé.
Historique de nettoyage
Chaque trajet de nettoyage est consigné et enregistré en temps réel dans l'application Home Robots. Vous pouvez suivre le parcours de votre robot aspirateur laveur à tout moment, même à distance.
Autres fonctions
L'application Home Robots vous permet d'accéder à l’ensemble des fonctions de votre robot aspirateur laveur. Le robot peut être commandé à distance. La langue et le volume peuvent être ajustés et la foire aux questions peut y être consultée.
Mise en service et maintenance
Vous avez des questions ?
