Robot Aspirateur Laveur

Aspiration seule et/ou lavage : le RCV 3 maîtrise les deux

Notre modèle connecté RCV 3 aspire et lave de façon autonome et parfaitement fiable tous les sols durs de la maison notamment grâce à son réservoir 2 en 1 : saletés collectées et eau propre dans un compartiment séparé. Il nettoie également sans effort les moquettes ainsi que les tapis à poils courts.

Personnalisez le nettoyage selon vos besoins grâce à la cartographie avancée. Le robot aspirateur offre un nettoyage programmable permettant d'adapter le lavage à chacune de vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si l'aspirateur robot doit éviter de parcourir certaines zones.

Caractéristiques techniques :

Puissance d'aspiration : 2 500 Pa

Autonomie : 120 min

Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)

Bac à déchets secs : 500 ml